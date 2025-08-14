ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО

ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ могут расширить применение услуг БАС, помочь при предотвращении чрезвычайных ситуаций и минимизировать их последствия за счет быстрого переключения с оказания услуг на ликвидацию ЧС», – сказал глава ГТЛК Михаил Парнев. «Применение российских ИИ-ускорителей LinQ на базе тензорного процессора собственной архитектуры в данном эксперименте имеет стратегическое значение для демонстрации возможн

«ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ итет России и даст старт для развития новых технологичных отраслей», – отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. «Терра Тех, являясь оператором Роскосмоса по геотехнологиям, накопил кол

ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform ями, стала элементом обновления ИТ-инфраструктуры Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Решение позволило мигрировать систему управления корпоративными процессами BoardMaps 3

ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС» ГТЛК перешла на дистанционный цифровой формат мониторинга своих активов в сегментах водного и городского пассажирского транспорта. ГТЛК контролирует активы на всех этапах жизненного цикла – от закупочной компании комплектующих и непосредственно производства транспортной техники до ее эксплуатации, ремонтов и выбытия. С пом

ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс» Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических апп

ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ситроникс Спейс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских т

ГТЛК заказала строительство 6 электросудов проекта «Экокруизер-м» на верфи «Эмпериум» «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало c компанией «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) контракт на строительство 6

ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере р

Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках Поставщик беспилотников по госконтрактам ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом

В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставляет технику и оборудование для транспортных и других предприятий во всех региона

Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА бъем программы льготного лизинга беспилотников от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 2030 г. предварительно оценивается в 60,7 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. из бюд

ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ с

На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов Больше средств на лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила выделить на госпрограмму льготного лизинга электроники и вычислительной техни

ГТЛК поставит «Почте России» цифровое оборудование в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит АО «Почта России» свыше 17,5 тыс. единиц телекоммуникационного и весоизмерител

Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет CNews: Расскажите об основных целях, задачах и сроках программы льготного лизинга цифровых активов ГТЛК, запущенной совместно с Минцифры России, а также о роли ГТЛК в ней. Алексей Куканов: Ключевая цель программы, стартовавшей в конце 2019 года — поддержка российских производителей ра

«Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов ния для «Почты России» за 2,705 млрд руб. стала «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Технопром». Указан

Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО руб. должна быть направлена на докапитализацию «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) с целью реализации лизинговых сделок на льготных условиях для поддержки внедрения цифро

«Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service ку, выстроена методология и процессы управления инцидентами в круглосуточном режиме. В июле 2017 г. ГТЛК совместно с «Инфосекьюрити» запустили в промышленную эксплуатацию платформу MaxPatrol SI

Власти выделили 3 миллиарда на льготный лизинг «железа» и ПО ТЛК в контуре нацпрограммы «Цифровая экономика» «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) сообщила о получении 3 млрд руб. бюджетных средств в рамках федерального проекта «Цифро

Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Инфосекьюрити» объявили о завершении работ по внедрению системы мониторинга и управления инцидентами ИБ на базе технологий Positive Technologies. Установленная в рамках проекта система

«ГЛОНАСС» и ГТЛК договорились о сотрудничестве с целью использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в сфере транспорта и лизинговых услуг Акционерное общество «ГЛОНАСС» и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили соглашение о сотрудничестве. Цель сотрудничества – реализация совместных дейс

В Государственной транспортной лизинговой компании внедрена СЭД Directum ронный архив переведено свыше 15 тыс. документов. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг различные виды техники и оборудования для предприятий транспортной