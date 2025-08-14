Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания ПАО
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая в своей нише. Она поставляет технику и оборудование в лизинг для транспортных и других предприятий во всех регионах, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.
СОБЫТИЯ
|14.08.2025
|
ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ
могут расширить применение услуг БАС, помочь при предотвращении чрезвычайных ситуаций и минимизировать их последствия за счет быстрого переключения с оказания услуг на ликвидацию ЧС», – сказал глава ГТЛК Михаил Парнев. «Применение российских ИИ-ускорителей LinQ на базе тензорного процессора собственной архитектуры в данном эксперименте имеет стратегическое значение для демонстрации возможн
|19.06.2025
|
«ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ
итет России и даст старт для развития новых технологичных отраслей», – отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. «Терра Тех, являясь оператором Роскосмоса по геотехнологиям, накопил кол
|17.04.2025
|
ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform
ями, стала элементом обновления ИТ-инфраструктуры Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Решение позволило мигрировать систему управления корпоративными процессами BoardMaps 3
|04.03.2025
|
ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС»
ГТЛК перешла на дистанционный цифровой формат мониторинга своих активов в сегментах водного и городского пассажирского транспорта. ГТЛК контролирует активы на всех этапах жизненного цикла – от закупочной компании комплектующих и непосредственно производства транспортной техники до ее эксплуатации, ремонтов и выбытия. С пом
|20.11.2024
|
ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс»
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических апп
|04.09.2024
|
ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ситроникс Спейс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских т
|07.06.2024
|
ГТЛК заказала строительство 6 электросудов проекта «Экокруизер-м» на верфи «Эмпериум»
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало c компанией «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) контракт на строительство 6
|06.06.2024
|
ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере р
|17.04.2024
|
Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках
Поставщик беспилотников по госконтрактам ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом
|25.10.2023
|
В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставляет технику и оборудование для транспортных и других предприятий во всех региона
|04.09.2023
|
Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА
бъем программы льготного лизинга беспилотников от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 2030 г. предварительно оценивается в 60,7 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. из бюд
|16.06.2023
|
ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ с
|14.07.2022
|
На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов
Больше средств на лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила выделить на госпрограмму льготного лизинга электроники и вычислительной техни
|14.01.2022
|
ГТЛК поставит «Почте России» цифровое оборудование в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит АО «Почта России» свыше 17,5 тыс. единиц телекоммуникационного и весоизмерител
|24.05.2021
|
Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет
CNews: Расскажите об основных целях, задачах и сроках программы льготного лизинга цифровых активов ГТЛК, запущенной совместно с Минцифры России, а также о роли ГТЛК в ней. Алексей Куканов: Ключевая цель программы, стартовавшей в конце 2019 года — поддержка российских производителей ра
|15.12.2020
|
«Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов
ния для «Почты России» за 2,705 млрд руб. стала «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Технопром». Указан
|04.08.2020
|
Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО
руб. должна быть направлена на докапитализацию «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) с целью реализации лизинговых сделок на льготных условиях для поддержки внедрения цифро
|15.07.2020
|
«Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service
ку, выстроена методология и процессы управления инцидентами в круглосуточном режиме. В июле 2017 г. ГТЛК совместно с «Инфосекьюрити» запустили в промышленную эксплуатацию платформу MaxPatrol SI
|13.01.2020
|
Власти выделили 3 миллиарда на льготный лизинг «железа» и ПО
ТЛК в контуре нацпрограммы «Цифровая экономика» «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) сообщила о получении 3 млрд руб. бюджетных средств в рамках федерального проекта «Цифро
|12.07.2017
|
Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Инфосекьюрити» объявили о завершении работ по внедрению системы мониторинга и управления инцидентами ИБ на базе технологий Positive Technologies. Установленная в рамках проекта система
|03.12.2015
|
«ГЛОНАСС» и ГТЛК договорились о сотрудничестве с целью использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в сфере транспорта и лизинговых услуг
Акционерное общество «ГЛОНАСС» и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили соглашение о сотрудничестве. Цель сотрудничества – реализация совместных дейс
|13.09.2012
|
В Государственной транспортной лизинговой компании внедрена СЭД Directum
ронный архив переведено свыше 15 тыс. документов. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг различные виды техники и оборудования для предприятий транспортной
|08.08.2007
|
ГТЛК управляет бизнесом с «Хомнет:Лизингом»
В «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) завершен проект внедрения комплексного передового решения «Хомнет:Лизинг». После реорга
