ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания ПАО

ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая в своей нише. Она поставляет технику и оборудование в лизинг для транспортных и других предприятий во всех регионах, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

СОБЫТИЯ


14.08.2025 ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ

могут расширить применение услуг БАС, помочь при предотвращении чрезвычайных ситуаций и минимизировать их последствия за счет быстрого переключения с оказания услуг на ликвидацию ЧС», – сказал глава ГТЛК Михаил Парнев. «Применение российских ИИ-ускорителей LinQ на базе тензорного процессора собственной архитектуры в данном эксперименте имеет стратегическое значение для демонстрации возможн
19.06.2025 «ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ

итет России и даст старт для развития новых технологичных отраслей», – отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. «Терра Тех, являясь оператором Роскосмоса по геотехнологиям, накопил кол
17.04.2025 ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform

ями, стала элементом обновления ИТ-инфраструктуры Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Решение позволило мигрировать систему управления корпоративными процессами BoardMaps 3
04.03.2025 ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС»

ГТЛК перешла на дистанционный цифровой формат мониторинга своих активов в сегментах водного и городского пассажирского транспорта. ГТЛК контролирует активы на всех этапах жизненного цикла – от закупочной компании комплектующих и непосредственно производства транспортной техники до ее эксплуатации, ремонтов и выбытия. С пом
20.11.2024 ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических апп
04.09.2024 ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ситроникс Спейс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских т
07.06.2024 ГТЛК заказала строительство 6 электросудов проекта «Экокруизер-м» на верфи «Эмпериум»

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало c компанией «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) контракт на строительство 6
06.06.2024 ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере р
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках

Поставщик беспилотников по госконтрактам ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом

25.10.2023 В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставляет технику и оборудование для транспортных и других предприятий во всех региона
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА

бъем программы льготного лизинга беспилотников от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 2030 г. предварительно оценивается в 60,7 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. из бюд
16.06.2023 ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ с
14.07.2022 На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов

Больше средств на лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила выделить на госпрограмму льготного лизинга электроники и вычислительной техни
14.01.2022 ГТЛК поставит «Почте России» цифровое оборудование в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит АО «Почта России» свыше 17,5 тыс. единиц телекоммуникационного и весоизмерител
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет

CNews: Расскажите об основных целях, задачах и сроках программы льготного лизинга цифровых активов ГТЛК, запущенной совместно с Минцифры России, а также о роли ГТЛК в ней. Алексей Куканов: Ключевая цель программы, стартовавшей в конце 2019 года — поддержка российских производителей ра
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов

ния для «Почты России» за 2,705 млрд руб. стала «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Технопром». Указан
04.08.2020 Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО

руб. должна быть направлена на докапитализацию «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) с целью реализации лизинговых сделок на льготных условиях для поддержки внедрения цифро
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service

ку, выстроена методология и процессы управления инцидентами в круглосуточном режиме. В июле 2017 г. ГТЛК совместно с «Инфосекьюрити» запустили в промышленную эксплуатацию платформу MaxPatrol SI
13.01.2020 Власти выделили 3 миллиарда на льготный лизинг «железа» и ПО

ТЛК в контуре нацпрограммы «Цифровая экономика» «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) сообщила о получении 3 млрд руб. бюджетных средств в рамках федерального проекта «Цифро
12.07.2017 Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Инфосекьюрити» объявили о завершении работ по внедрению системы мониторинга и управления инцидентами ИБ на базе технологий Positive Technologies. Установленная в рамках проекта система
03.12.2015 «ГЛОНАСС» и ГТЛК договорились о сотрудничестве с целью использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в сфере транспорта и лизинговых услуг

Акционерное общество «ГЛОНАСС» и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили соглашение о сотрудничестве. Цель сотрудничества – реализация совместных дейс
13.09.2012 В Государственной транспортной лизинговой компании внедрена СЭД Directum

ронный архив переведено свыше 15 тыс. документов. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг различные виды техники и оборудования для предприятий транспортной

08.08.2007 ГТЛК управляет бизнесом с «Хомнет:Лизингом»

В «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) завершен проект внедрения комплексного передового решения «Хомнет:Лизинг». После реорга

