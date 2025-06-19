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Черенков Павел


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ 1
20.11.2024 ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс» 1
12.09.2024 Sitronics Space и «Домпрайс» разработают проект по оценке недвижимости с использованием снимков из космоса 1
04.09.2024 ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки 1
18.07.2024 В России реализована технология управления БПЛА через спутник 1
17.07.2024 В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник 1
22.04.2022 «Росэлектроника» будет поставлять комплектующие для терминалов «Гонец» 1
12.10.2020 НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов 1
13.01.2020 РТКОММ и «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.09.2013 «Ланит» оснастил автоматизированной системой управления «Алексинский химический комбинат» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Черенков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 66 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
HTC Corporation 1501 1
Телематика Концерн - М-Телематика - Мособлтелематика 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3255 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1184 1
Телематические системы 54 1
Домпрайс Нижегородский технопарк 1 1
Unsplash 1057 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1868 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 43 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 128 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7063 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3066 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9888 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20996 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2891 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12385 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2309 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 420 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 864 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53359 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12951 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1154 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5547 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4740 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21947 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 192 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1095 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3411 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15216 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7109 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4191 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 587 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1215 1
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Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 5
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА 7 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
Юрецкий Алексей 17 2
Картушин Дмитрий 1 1
Ратиев Сергей 27 1
Купинский Геннадий 4 1
Горянский Павел 29 1
Березовский Владимир 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 149832 6
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Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 924 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2574 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 367 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 36 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52863 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19336 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 714 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2192 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10218 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5367 1
Quality of Life - Качество жизни 34 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2088 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
РИА Новости 947 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 56 1
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