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Черенков Павел
УПОМИНАНИЯ
Черенков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
|Юрецкий Алексей 17 2
|Картушин Дмитрий 1 1
|Ратиев Сергей 27 1
|Купинский Геннадий 4 1
|Горянский Павел 29 1
|Березовский Владимир 17 1
|РИА Новости 947 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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