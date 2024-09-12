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Sitronics Space и «Домпрайс» разработают проект по оценке недвижимости с использованием снимков из космоса

Российская частная космическая компания Sitronics Space и резидент Нижегородского технопарка «Домпрайс» подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о совместной реализации проекта по использованию космических данных для автоматизированной оценки недвижимости.

Sitronics Space (входит в Sitronics Group) развивает собственную гражданскую группировку гражданских спутников и разрабатывает сервисы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для нужд государственного управления и бизнеса. В рамках заключенного соглашения стороны планируют совместно использовать данные ДЗЗ с беспилотных летательных и космических аппаратов для автоматизированной оценки недвижимости. Sitronics Space выступит в качестве партнера «Домпрайс» по предоставлению данных и оперативной аналитики на ее основе.

Внедрение данных дистанционного зондирования Земли в процессы автоматизированной оценки недвижимости позволит получать объективную и актуальную информацию в любой точке территории России. Целью сотрудничества является разработка новых подходов к автоматизированному выявлению объектов недвижимости и их классификации. Так, например, благодаря космическим данным ДЗЗ можно будет отследить стадии строительства объекта или оценить объект с точки зрения соответствия кадастру. Это позволит получать объективную оценку жилой недвижимости, а также минимизировать риски на стадии покупки жилья.

В процессе подготовки находится пилотный проект на территории трех субъектов РФ (207 тыс. кв. км) с возможностью последующего масштабирования на другие регионы. В рамках него стоит задача обеспечения регулярного мониторинга и выявления изменений по объектам недвижимости и использованию земельных участков с использованием технологии искусственного интеллекта.

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«Сервис Domprice.pro постоянно совершенствует алгоритмы оценки рыночной стоимости объектов на базе собственного программного обеспечения. Мы считаем, что использование пространственных данных – это дополнительный источник информации для наших клиентов, который поможет получить объективную оценку стоимости жилой недвижимости», – сказал генеральный директор «Домпрайс» Дмитрий Картушин.

«Использование технологий искусственного интеллекта для анализа данных из космоса на сегодняшний день является общемировым трендом. Данные ДЗЗ являются незаменимым источником информации для различных секторов экономики, а в особенности для недвижимости. Мы уверены, что интеграция космических данных, а также развитие сервисов открывает перед бизнесом новые возможности для развития», – сказал генеральный директор Sitronics Space Павел Черенков.

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