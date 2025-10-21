АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sitronics Space Спутникс Ситроникс спейс Спутниковые инновационные космические системы Sputnix Satellite Innovative Space Systems
Sitronics Space - холдинг, который занимается разработкой космических систем различного назначения, реализацией инвестиционных проектов и частно -государственного партнерства в сфере космической деятельности, разрабатывает и развивает сервисы по предоставлению данных со спутников.
В состав Sitronics Space входит ООО «Спутникс» - российская частная компания специализируется на создании малых космических аппаратов, наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, в том числе для дистанционного зондирования Земли, трекинга морских судов и т.п., разрабатывает программное обеспечение для управления ими, производит различные полезные нагрузки, а также оборудования для аэрокосмического образования.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|21.10.2025
|
«Корпорация Роботов» и «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
АО «Корпорация Роботов» (входит в ГК «Элемент») и частная космическая компания ООО «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Целью партнерства является со
|27.11.2024
|
«Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования
Частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработала лабораторный комплекс под названием Nemeya, имитирующий лунную базу. Учебная модель предназначена для аэрокосмического образования. Компания соз
|20.11.2024
|
ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс»
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических аппаратов. Договор на поставку трех космических аппаратов «Зоркий-2М» в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат «Зоркий-2М» – модель спутника формата CubeSat 12
|22.10.2024
|
Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю
Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю. Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данные оборудования
|02.10.2024
|
Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики
Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики. Соответствующее соглашение подписали директор российского ИТ-вуза Искандер Бариев и первый заместитель генеральн
|12.09.2024
|
Sitronics Space и «Домпрайс» разработают проект по оценке недвижимости с использованием снимков из космоса
Российская частная космическая компания Sitronics Space и резидент Нижегородского технопарка «Домпрайс» подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о совместной реализации проекта по использованию космических данных для авто
|04.09.2024
|
ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ситроникс Спейс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских технологий и сервисов на базе гражданской низкоорбитальной спутниковой группировки и использования их на транс
|17.07.2024
|
«Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова
Российская космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в рамках федерального научно-образовательного проекта Space-Pi создала для САФУ 3-юнитовый спутник и поможет вывести его на орбиту в этом году. Ученые и сту
|11.07.2024
|
«Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением»
Частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) и ученые Самарского университета им. Королёва реализуют проект по испытанию космического аппарата ДЗЗ с возможность гиперспектральной съемки. В нем будет за
|06.06.2024
|
ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития р
|12.04.2024
|
Разработанные инженерами «Спутникс» приемники АИС успешно прошли летные испытания
Инженеры частной космической компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в Москве разработали собственное спутниковое оборудовани
|26.12.2023
|
«Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году
Компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в 2023 г. создала и отправила в космос 20 космических ап
|23.10.2023
|
«Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников
Инженеры частной космической компании «Спутникс» представили новый конструктор космического зонда OrbiX. Из него можно собрать модель аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса. Зонды используют для исследования ра
|22.02.2023
|
«Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса
е в середине этого года будет выведен на орбиту для космических наблюдений. Аппарат собран на базе спутниковой платформы OrbiCraft-Pro формата Cubesat 3U, разработанной частной космической компанией «Спутникс» (входит в Sitronics Group). Полезной нагрузкой занимались воспитанники школьного центра научного творчества «Поиск». Элементами полезной нагрузки выступают светосильный телескоп «Лепт
|13.02.2023
|
«Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов
Кузбасский государственный технический университет и космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработали и собрали спутник, задачей которого станет сбор данных о влиянии космической среды на аппараты и станции. Запуск состоится в мае 2023 г. в рамка
|31.01.2023
|
«Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города»
«Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции умного города. Космический аппарат собран на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (вх
|11.01.2023
|
«Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров
Космический аппарат, собранный на платформе OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), будет запущен на орбиту в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi в первой половине 2023 г. Полезную нагрузку для него разработали студенты институ
|28.12.2022
|
«Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области
Частная космическая компания «Спутникс» на территории центра «Композитная долина» в Тульской области запустит опытно-промышленное производство углепластиковых элементов для малых космических аппаратов (МКА), что снизит масс
|26.12.2022
|
«Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике
Наноспутник Vizard-meteo на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» запустят на орбиту в рамках научно-образовательной программы Space-PI. Участие в проекте принимают ученики школы №1522 имени В.И. Чуркина города Москвы. Совместно со специалистами ком
|28.09.2022
|
«Спутникс» оснастила более 50 заведений для космического образования студентов и школьников в России
Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) оснащает аэрокосмические лаборатории для обучения школьн
|14.09.2022
|
«Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования
Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group), малазийская технолого-социальная компания Angkasa-X и Научный университет Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве для организации образовательного к
|16.02.2022
|
Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»
Космический аппарат Кузбасского государственного технического университета «Кузбасс-300» на спутниковой CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) будет запущен в 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. С помощью спутника школьники и студенты региона будут осуществлять дистанционно
|31.01.2022
|
Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»
еский аппарат ReshUCube-1 Сибирского Государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разработки компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group — дочернюю компанию группы АФК «Система». С его помощью студенты и школьники Красноярского края планируют провести эксперименты по исследованию магнитного
|21.01.2022
|
«Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA
Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ и компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly). Наноспут
|16.12.2021
|
«Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ
«Спутникс» (входит Sitronics Group), дочерняя компания АФК «Система», объявила о введении в эксплуатацию первого в России участка серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов
|09.12.2021
|
МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора
Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали испытания плазменной двигательной установки, пригодной для размещения на малых космических аппаратах. Оснащённые плазменными двигателями наноспутники
|07.12.2021
|
Sitronics Group и «Спутникс» разработают маркетплейс космических сервисов и данных
Sitronics Group и входящая в нее компания «Спутникс» разрабатывают единый маркетплейс сервисов для предоставления геоинформационных решений на основе анализа данных дистанционного зондирования Земли. Универсальная платформа геосервисов
|25.08.2021
|
Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс»
Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», вошла в капитал российской частной компании «Спутникс», производящей нано- и микро-спутники, космические компоненты и технологии. «Спутникс» работает на рынке малых космических аппаратов, специализируясь на спутниках массой от 1 до
|25.08.2021
|
«Ситроникс» превратился в космическую компанию
спутниковой компании Входящая в АФК «Система» «Ситроникс» приобрела 71,06% долей частной компании «Спутникс» — производителя спутниковых технологий и компонентов для малых космических аппарато
|22.03.2021
|
На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»
А) из 18 стран. Оператор запуска – «Главкосмос пусковые услуги». Среди малых космических аппаратов (МКА) на орбиту был доставлен российский частный спутник дистанционного зондирования Земли компании «СПУТНИКС», получивший имя «ОрбиКрафт - Зоркий». Вместе с ним отправлены 4 космических аппарата, созданных при участии компании, это российские спутники CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE для наблюд
|25.05.2020
|
«Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников
«Спутникс» и «Мицуи энд ко. Москоу» подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры будут сотрудничать в области создания и экспорта систем малых космических аппара
|02.12.2019
|
«Спутникс» создаст новую спутниковую платформу
редоставит на условиях софинансирования грант в размере 332 млн руб., еще 143 млн руб. будут проинвестированы в уставный капитал компании на этапе коммерциализации. Проект, разрабатываемый компанией «Спутникс» совместно с «Российские космические системы», направлен на создание конкурентоспособной по цене и характеристикам малоразмерной универсальной спутниковой платформы, которая может быть
|26.04.2013
|
«Спутникс» будет использовать процессоры «Мультиклет» в космических аппаратах
Компания «Спутникс» и компания «Мультиклет», резиденты инновационного центра «Сколково», подписали согл
АФК Система и организации, системы, технологии, персоны:
|Иваненко Владислав 23 23
|Пожидаев Николай 85 14
|Новиков Павел 109 5
|Катков Алексей 42 5
|Столбова Екатерина 20 4
|Потапов Андрей 7 4
|Егоров Игорь 45 3
|Цаплин Никита 77 3
|Андриянова Ольга 9 3
|Киричек Руслан 14 3
|Путин Владимир 3417 3
|Черенков Павел 10 3
|Ляпунов Игорь 132 2
|Паршин Константин 64 2
|Кузнецов Никита 12 2
|Беляков Алексей 30 2
|Комлев Николай 113 2
|Николаев Айсен 50 2
|Мансуров Олег 8 2
|Матвеев Евгений 13 2
|Дитрих Евгений 15 2
|Сапрыкин Юрий 15 2
|Кравченко Денис 28 2
|Щеглова Юлия 24 2
|Царевская-Дякина Наталья 18 2
|Серкин Александр 2 2
|Перцовский Олег 5 2
|Зубков Сергей 2 2
|Блохин Павел 2 2
|Коник Леонид 15 2
|Слободян Владимир 2 2
|Степин Евгений 4 2
|Мардин Артем 2 2
|Дрейгер Павел 40 1
|Антонов Михаил 5 1
|Лебедев Михаил 71 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 429 1
|Верестникова Дарья 38 1
|Головин Дмитрий 46 1
|Беляев Алексей 37 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3841 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8460 2
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
|Euroconsult - Евроконсалт 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1435382, в очереди разбора - 728878.
Создано именных указателей - 193279.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.