АФК Система Sitronics Space Спутникс Ситроникс спейс Спутниковые инновационные космические системы Sputnix Satellite Innovative Space Systems

АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems

Sitronics Space - холдинг, который занимается разработкой космических систем различного назначения, реализацией инвестиционных проектов и частно -государственного партнерства в сфере космической деятельности, разрабатывает и развивает сервисы по предоставлению данных со спутников.

В состав Sitronics Space входит ООО «Спутникс» - российская частная компания специализируется на создании малых космических аппаратов, наземного оборудования для отработки и испытаний МКА, наземных спутниковых станций, в том числе для дистанционного зондирования Земли, трекинга морских судов и т.п., разрабатывает программное обеспечение для управления ими, производит различные полезные нагрузки, а также оборудования для аэрокосмического образования

СОБЫТИЯ

21.10.2025 «Корпорация Роботов» и «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

АО «Корпорация Роботов» (входит в ГК «Элемент») и частная космическая компания ООО «Спутникс» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Целью партнерства является со
27.11.2024 «Спутникс» создала учебную модель лунной базы для космического образования

Частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработала лабораторный комплекс под названием Nemeya, имитирующий лунную базу. Учебная модель предназначена для аэрокосмического образования. Компания соз
20.11.2024 ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических аппаратов. Договор на поставку трех космических аппаратов «Зоркий-2М» в лизинг заключен на 5 лет. Космический аппарат «Зоркий-2М» – модель спутника формата CubeSat 12
22.10.2024 Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю

Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю. Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данные оборудования

02.10.2024 Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики

Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики. Соответствующее соглашение подписали директор российского ИТ-вуза Искандер Бариев и первый заместитель генеральн
12.09.2024 Sitronics Space и «Домпрайс» разработают проект по оценке недвижимости с использованием снимков из космоса

Российская частная космическая компания Sitronics Space и резидент Нижегородского технопарка «Домпрайс» подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о совместной реализации проекта по использованию космических данных для авто
04.09.2024 ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ситроникс Спейс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских технологий и сервисов на базе гражданской низкоорбитальной спутниковой группировки и использования их на транс
17.07.2024 «Спутникс» создала космический аппарат для Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова

Российская космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в рамках федерального научно-образовательного проекта Space-Pi создала для САФУ 3-юнитовый спутник и поможет вывести его на орбиту в этом году. Ученые и сту
11.07.2024 «Спутникс» и Самарский университет им. Королёва создали в наноспутник с гиперспектральным «зрением»

Частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) и ученые Самарского университета им. Королёва реализуют проект по испытанию космического аппарата ДЗЗ с возможность гиперспектральной съемки. В нем будет за
06.06.2024 ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития р
12.04.2024 Разработанные инженерами «Спутникс» приемники АИС успешно прошли летные испытания

Инженеры частной космической компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в Москве разработали собственное спутниковое оборудовани
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году

Компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в 2023 г. создала и отправила в космос 20 космических ап
23.10.2023 «Спутникс» разработала конструктор космического зонда OrbiX для обучения студентов и школьников

Инженеры частной космической компании «Спутникс» представили новый конструктор космического зонда OrbiX. Из него можно собрать модель аппарата, предназначенного для исследования дальнего космоса. Зонды используют для исследования ра
22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса

е в середине этого года будет выведен на орбиту для космических наблюдений. Аппарат собран на базе спутниковой платформы OrbiCraft-Pro формата Cubesat 3U, разработанной частной космической компанией «Спутникс» (входит в Sitronics Group). Полезной нагрузкой занимались воспитанники школьного центра научного творчества «Поиск». Элементами полезной нагрузки выступают светосильный телескоп «Лепт
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов

Кузбасский государственный технический университет и космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) разработали и собрали спутник, задачей которого станет сбор данных о влиянии космической среды на аппараты и станции. Запуск состоится в мае 2023 г. в рамка
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города»

«Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции умного города. Космический аппарат собран на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (вх
11.01.2023 «Спутникс» и НИЯУ МИФИ закончили сборку спутника «Святобор-1» для отслеживания стихийных бедствий и лесных пожаров

Космический аппарат, собранный на платформе OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group), будет запущен на орбиту в рамках научно-образовательного проекта Space-Pi в первой половине 2023 г. Полезную нагрузку для него разработали студенты институ
28.12.2022 «Спутникс» запустит производство углепластиковых элементов для МКА в Тульской области

Частная космическая компания «Спутникс» на территории центра «Композитная долина» в Тульской области запустит опытно-промышленное производство углепластиковых элементов для малых космических аппаратов (МКА), что снизит масс
26.12.2022 «Спутникс» и НИС собирают спутник для мониторинга экологической ситуации в Арктике

Наноспутник Vizard-meteo на базе платформы OrbiCraft-Pro компании «Спутникс» запустят на орбиту в рамках научно-образовательной программы Space-PI. Участие в проекте принимают ученики школы №1522 имени В.И. Чуркина города Москвы. Совместно со специалистами ком
28.09.2022 «Спутникс» оснастила более 50 заведений для космического образования студентов и школьников в России

Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) оснащает аэрокосмические лаборатории для обучения школьн
14.09.2022 «Спутникс» начинает сотрудничество с Angkasa-X и Научным университетом Малайзии для подготовки курса в области космического образования

Российская частная космическая компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group), малазийская технолого-социальная компания Angkasa-X и Научный университет Малайзии подписали соглашение о сотрудничестве для организации образовательного к
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

Космический аппарат Кузбасского государственного технического университета «Кузбасс-300» на спутниковой CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) будет запущен в 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group. С помощью спутника школьники и студенты региона будут осуществлять дистанционно
31.01.2022 Студенты СибГУ исследуют магнитное поле Земли с помощью CubeSat-платформы «Спутникс»

еский аппарат ReshUCube-1 Сибирского Государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ) создан на базе спутниковой CubeSat-платформы OrbiCraft-Pro SXC3 разработки компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group — дочернюю компанию группы АФК «Система». С его помощью студенты и школьники Красноярского края планируют провести эксперименты по исследованию магнитного

21.01.2022 «Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ и компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly). Наноспут
16.12.2021 «Спутникс» запустила первый в России участок серийной сборки спутниковых CubeSat-платформ

«Спутникс» (входит Sitronics Group), дочерняя компания АФК «Система», объявила о введении в эксплуатацию первого в России участка серийной сборки спутниковых платформ малых космических аппаратов
09.12.2021 МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали испытания плазменной двигательной установки, пригодной для размещения на малых космических аппаратах. Оснащённые плазменными двигателями наноспутники
07.12.2021 Sitronics Group и «Спутникс» разработают маркетплейс космических сервисов и данных

Sitronics Group и входящая в нее компания «Спутникс» разрабатывают единый маркетплейс сервисов для предоставления геоинформационных решений на основе анализа данных дистанционного зондирования Земли. Универсальная платформа геосервисов

25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс»

Sitronics Group, дочерняя компания АФК «Система», вошла в капитал российской частной компании «Спутникс», производящей нано- и микро-спутники, космические компоненты и технологии. «Спутникс» работает на рынке малых космических аппаратов, специализируясь на спутниках массой от 1 до
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию

спутниковой компании Входящая в АФК «Система» «Ситроникс» приобрела 71,06% долей частной компании «Спутникс» — производителя спутниковых технологий и компонентов для малых космических аппарато
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»

А) из 18 стран. Оператор запуска – «Главкосмос пусковые услуги». Среди малых космических аппаратов (МКА) на орбиту был доставлен российский частный спутник дистанционного зондирования Земли компании «СПУТНИКС», получивший имя «ОрбиКрафт - Зоркий». Вместе с ним отправлены 4 космических аппарата, созданных при участии компании, это российские спутники CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE для наблюд
25.05.2020 «Спутникс» и «Мицуи» будут сотрудничать в области производства и экспорта компонентов КА и малых спутников

«Спутникс» и «Мицуи энд ко. Москоу» подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в рамках которого партнеры будут сотрудничать в области создания и экспорта систем малых космических аппара
02.12.2019 «Спутникс» создаст новую спутниковую платформу

редоставит на условиях софинансирования грант в размере 332 млн руб., еще 143 млн руб. будут проинвестированы в уставный капитал компании на этапе коммерциализации. Проект, разрабатываемый компанией «Спутникс» совместно с «Российские космические системы», направлен на создание конкурентоспособной по цене и характеристикам малоразмерной универсальной спутниковой платформы, которая может быть
26.04.2013 «Спутникс» будет использовать процессоры «Мультиклет» в космических аппаратах

Компания «Спутникс» и компания «Мультиклет», резиденты инновационного центра «Сколково», подписали согл

Публикаций - 119, упоминаний - 151

