Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС

«Геоскан» и «Гонец» успешно протестировали на кубсатах высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне Экспериментальные малые космические аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5» с приемопередатчиками АО «Спутниковая система «Гонец» приступили к основным испытаниям технологий передачи сигнала на З

«Геоскан» и «Гонец» провели успешное тестирование купольной связи на беспилотнике ГК «Геоскан» и АО «Спутниковая система «Гонец» начали тестирование решения «Купольная связь». Разработка позволяет организовать зону

В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник В рамках совместного эксперимента АО «Спутниковая система "Гонец"» и компании «Геоскан» были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические д

«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот ной системы персональной спутниковой связи и передачи данных (МСПСС) на базе космических аппаратов «Гонец-М». Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованным Минцифры. В частности,

«Росэлектроника» будет поставлять комплектующие для терминалов «Гонец» лять отечественную элементную базу для абонентских терминалов низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец». Это стало одним из основных вопросов обсуждения во время визита представителей руково

Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера» Он появился в результате реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWe

НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов «М-Телематика» («Мособлтелематика», входит в концерн «Национальные телематические системы», НТС) и «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») будут совместно использовать

OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец» о выходе из совместного предприятия «Уанвеб», созданного вместе с российской спутниковой системой «Гонец». Об этом объявил британский портал The Daily Telegraph со ссылкой на заявление компани

РТКОММ и «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве «РТКомм.ру» и «Спутниковая система «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее перспективы из

Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет Реструктуризация СП АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса», увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», как сообщило издание РБК. Напомним, «Уанвеб» — это совместное предприятие «Гонца» и спутникового оператора

«Звездные войны»: Частоты для мобильной спутниковой сети «в одни руки» получит система «Гонец» ся о выделении «Спутниковой системе «Гонец» частот в диапазонах 1980 - 2010 МГц и 2170 - 2200 МГц. «Спутниковая система «Гонец» создана в начале 1990-х годов. Система состоит из нескольких низк

Интеграция систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Гонец» завершится в следующем году ударственной системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и российской спутниковой системы связи «Гонец». Об этом доложили председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время официальног

В ОАО «ИСС» создается новый спутник «Гонец-М1» Решетнёва» начались работы по созданию нового космического аппарата персональной спутниковой связи «Гонец-М1». На сегодняшний день разработан эскизный проект нового аппарата многофункциональной

Создание системы персональной спутниковой связи для Роскосмоса: контракт на 937 млн руб. подписан с единственным участником конкурса утниковой связи (МСПСС) и передачи данных с космических аппаратов (КА) на низких орбитах (шифр ОКР «Гонец-М»). Согласно протоколу вскрытия заявок, на участие в торгах поступила заявка только от

Роскосмос заказывает создание системы персональной спутниковой связи за 937 млн руб. утниковой связи (МСПСС) и передачи данных с космических аппаратов (КА) на низких орбитах (шифр ОКР «Гонец-М»). В целом, госконтракт стоимостью 937 млн руб. предполагает: изготовление КА «Гон

В ОАО "ИСС" завершились испытания космического аппарата "Гонец-М" истемы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершены приёмо-сдаточные испытания космического аппарата «Гонец-М» №12 для многофункциональной системы персональной спутниковой связи ГОНЕЦ-Д1М.

Началась сборка спутника "Гонец-М" адемика М.Ф. Решетнёва» завершено изготовление материальной части для малого космического аппарата «Гонец-М» №12: готовы отдельные детали, элементы антенно-фидерных устройств, антенны, бортовые

"Космос-3М" вывел на орбиты спутник "Гонец-М" и военный аппарат осмос-3М», стартовавшая накануне вечером с космодрома Плесецк вывела на орбиты два спутника — «Гонец-М» и военный космический аппарат серии «Космос», сообщает РБК. «Гонец-М» предназ

Рынок телекоммуникаций: Телефон из рыбьей кожи, оживший спутник и вещий Олег, погибший от искры в мобильнике. (Обзор событий рынка телекоммуникаций 24.06 - 5.07) ты по реализации второго этапа создания многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", которая будет предоставлять пользователям подвижной и стационарной связи широкий