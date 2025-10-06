Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «Спутниковая система «Гонец» – Единый оператор Госкорпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции. Компания является оператором Многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец» и Многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». Компания предоставляет сервисы спутниковой связи на различных мобильных и стационарных объектах, имеет портфель отраслевых решений с использованием спутниковых каналов связи и ретрансляции. АО «Спутниковая система «Гонец» принимает также активное участие в реализации федерального проекта «Сфера».
|06.10.2025
|
«Геоскан» и «Гонец» успешно протестировали на кубсатах высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне
Экспериментальные малые космические аппараты «Геоскан-4» и «Геоскан-5» с приемопередатчиками АО «Спутниковая система «Гонец» приступили к основным испытаниям технологий передачи сигнала на З
|21.05.2025
|
«Геоскан» и «Гонец» провели успешное тестирование купольной связи на беспилотнике
ГК «Геоскан» и АО «Спутниковая система «Гонец» начали тестирование решения «Купольная связь». Разработка позволяет организовать зону
|17.07.2024
|
В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник
В рамках совместного эксперимента АО «Спутниковая система "Гонец"» и компании «Геоскан» были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические д
|07.06.2024
|
«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот
ной системы персональной спутниковой связи и передачи данных (МСПСС) на базе космических аппаратов «Гонец-М». Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованным Минцифры. В частности,
|22.04.2022
|
«Росэлектроника» будет поставлять комплектующие для терминалов «Гонец»
лять отечественную элементную базу для абонентских терминалов низкоорбитальной спутниковой системы «Гонец». Это стало одним из основных вопросов обсуждения во время визита представителей руково
|13.04.2022
|
Совместную компанию «Роскосмоса» с OneWeb переделали в оператора орбитальной группировки «Сфера»
Он появился в результате реорганизации ООО «УанВеб» — совместного предприятия «Спутниковой системы Гонец» и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества «Роскосмоса» и OneWe
|12.10.2020
|
НТС и «Гонец» внедряют спутниковые решения для мониторинга грузов
«М-Телематика» («Мособлтелематика», входит в концерн «Национальные телематические системы», НТС) и «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») будут совместно использовать
|05.10.2020
|
OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец»
о выходе из совместного предприятия «Уанвеб», созданного вместе с российской спутниковой системой «Гонец». Об этом объявил британский портал The Daily Telegraph со ссылкой на заявление компани
|13.01.2020
|
РТКОММ и «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве
«РТКомм.ру» и «Спутниковая система «Гонец» подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее перспективы из
|18.02.2019
|
Россияне получили контрольный пакет в СП, создающем всемирный спутниковый интернет
Реструктуризация СП АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса», увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», как сообщило издание РБК. Напомним, «Уанвеб» — это совместное предприятие «Гонца» и спутникового оператора
|20.02.2017
|
«Звездные войны»: Частоты для мобильной спутниковой сети «в одни руки» получит система «Гонец»
ся о выделении «Спутниковой системе «Гонец» частот в диапазонах 1980 - 2010 МГц и 2170 - 2200 МГц. «Спутниковая система «Гонец» создана в начале 1990-х годов. Система состоит из нескольких низк
|08.12.2014
|
Интеграция систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Гонец» завершится в следующем году
ударственной системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и российской спутниковой системы связи «Гонец». Об этом доложили председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время официальног
|18.03.2010
|
В ОАО «ИСС» создается новый спутник «Гонец-М1»
Решетнёва» начались работы по созданию нового космического аппарата персональной спутниковой связи «Гонец-М1». На сегодняшний день разработан эскизный проект нового аппарата многофункциональной
|08.02.2010
|
Создание системы персональной спутниковой связи для Роскосмоса: контракт на 937 млн руб. подписан с единственным участником конкурса
утниковой связи (МСПСС) и передачи данных с космических аппаратов (КА) на низких орбитах (шифр ОКР «Гонец-М»). Согласно протоколу вскрытия заявок, на участие в торгах поступила заявка только от
|13.01.2010
|
Роскосмос заказывает создание системы персональной спутниковой связи за 937 млн руб.
утниковой связи (МСПСС) и передачи данных с космических аппаратов (КА) на низких орбитах (шифр ОКР «Гонец-М»). В целом, госконтракт стоимостью 937 млн руб. предполагает: изготовление КА «Гон
|03.12.2009
|
В ОАО "ИСС" завершились испытания космического аппарата "Гонец-М"
истемы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершены приёмо-сдаточные испытания космического аппарата «Гонец-М» №12 для многофункциональной системы персональной спутниковой связи ГОНЕЦ-Д1М.
|04.02.2009
|
Началась сборка спутника "Гонец-М"
адемика М.Ф. Решетнёва» завершено изготовление материальной части для малого космического аппарата «Гонец-М» №12: готовы отдельные детали, элементы антенно-фидерных устройств, антенны, бортовые
|22.12.2005
|
"Космос-3М" вывел на орбиты спутник "Гонец-М" и военный аппарат
осмос-3М», стартовавшая накануне вечером с космодрома Плесецк вывела на орбиты два спутника — «Гонец-М» и военный космический аппарат серии «Космос», сообщает РБК. «Гонец-М» предназ
|08.07.2002
|
Рынок телекоммуникаций: Телефон из рыбьей кожи, оживший спутник и вещий Олег, погибший от искры в мобильнике. (Обзор событий рынка телекоммуникаций 24.06 - 5.07)
ты по реализации второго этапа создания многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", которая будет предоставлять пользователям подвижной и стационарной связи широкий
|03.07.2002
|
В России продолжается работа по созданию системы космической связи "Гонец"
ты по реализации второго этапа создания многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М". Как сообщил В. Щегольков, генеральный директор ЗАО "Спутниковая система "Гонец
