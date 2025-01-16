Geoscan Technologies Геоскан БПЛА
Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 762 1
|Hyundai Motor Company 383 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
|СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
|АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
|Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 2
|Geoscan Technologies - COMMX - Communication X-Band 1 1
|Черенков Павел 9 2
|Юрецкий Алексей 12 2
|Хохлов Александр 7 1
|Попов Никита 9 1
|Боровицкий Дмитрий 1 1
|РИА Новости 917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.