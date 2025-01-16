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Geoscan Technologies Геоскан БПЛА



16.01.2025 В России реализовали крупнейший в мире проект по аэрофотосъемке с БАС 2
18.07.2024 В России реализована технология управления БПЛА через спутник 1
17.07.2024 В России впервые реализовали технологию управления беспилотником через спутник 1
03.06.2024 «Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с 2
16.01.2024 «Геоскан» откроет сеть учебных центров по БАС в 2024 г. 4

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Geoscan Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 4
Беспилотные авиационные системы 48 1
BBK OPPO Electronics 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
Unsplash 762 1
Hyundai Motor Company 383 1
Газпром ПАО 1342 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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