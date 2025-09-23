Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Геоскан» разработал бортовой искусственный интеллект для мониторинга лесопожарной обстановки с БАС

ГК «Геоскан» разработала решение для обработки видео на борту беспилотника с применением нейросетевых технологий. Оно позволит эффективнее вести видеомониторинг лесопожарной обстановки и быстрее выявлять с воздуха активные очаги возгорания и тлеющие участки. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Нейросеть автоматически обнаруживает возгорания и привязывает их расположение к реальным географическим координатам с использованием телеметрии беспилотного воздушного судна. Эти данные вместе с видеотрансляцией в режиме онлайн передаются на наземную станцию управления.

Система работает, даже когда беспилотник выходит из зоны действия видеосвязи. Дрон продолжает вести наблюдение, фотографирует возгорания и собирает их координаты. После возвращения в зону действия связи борт передает полученные данные.

Работу искусственного интеллекта проверили на борту беспилотного воздушного судна «Геоскан 701 Видео» в рамках пилотного проекта Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) по применению БАС «Геоскана» в лесах региона.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

Также в регионе были отработаны сценарии применения беспилотника «Геоскан 801» для выявления лиц, нарушающих требования пожарной безопасности, и «Геоскан Gemini» для оценки экологического ущерба от лесных пожаров и планирования восстановительных мероприятий.

«В комплексе применение БАС с различной полезной нагрузкой позволяет получать полную картину происходящего на земле, оперативно реагировать на изменения и планировать дальнейшие действия. Применение нейросетевых технологий повышает эффективность этих процессов, что дает специалистам дополнительное время на принятие решений в чрезвычайных ситуациях», — сказад руководитель направления по работе с государственным сектором компании «Геоскан Москва» Михаил Межуев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще