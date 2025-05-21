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Манойло Андрей


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 «Геоскан» и «Гонец» провели успешное тестирование купольной связи на беспилотнике 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
06.06.2008 В «Почте России» назначен первый заместитель гендиректора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Манойло Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
Data Matrix - Дата Матрикс 79 1
Biocad - Биокад 82 1
ТрекМарк 6 1
Bayer AG - Байер 85 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Герофарм - Geropharm 11 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
Почта России ПАО 2156 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2970 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1403 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Федеральное казначейство России 1811 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4370 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4775 1
Маркировка - Marking 1117 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 496 1
Geoscan Technologies - Купольная связь 1 1
Дубин Михаил 48 1
Мантуров Денис 112 1
Шестаков Владислав 1 1
Кузнецов Никита 10 1
Протасов Сергей 9 1
Косенко Валентина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 138 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 521 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10164 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3090 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10149 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2248 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4493 1
Физика - Physics - область естествознания 2688 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7084 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9033 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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