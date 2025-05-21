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Манойло Андрей
УПОМИНАНИЯ
Манойло Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 1
|Data Matrix - Дата Матрикс 79 1
|Biocad - Биокад 82 1
|ТрекМарк 6 1
|АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
|AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 2 1
|Дубин Михаил 48 1
|Мантуров Денис 112 1
|Шестаков Владислав 1 1
|Кузнецов Никита 10 1
|Протасов Сергей 9 1
|Косенко Валентина 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 138 1
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