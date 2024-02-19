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Biocad (Биокад) — это российская международная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерциализации оригинальных и биосимилярных лекарственных препаратов. Основные терапевтические направления: онкология, аутоиммунные заболевания, урология и неврология.

Biocad участвует в цифровой трансформации фармацевтической отрасли, внедряя ИТ-решения для оптимизации производственных, логистических и управленческих процессов. Компания сотрудничает с ИТ-провайдерами, включая «Ростелеком», SAP, «1С» и IBM, с акцентом на создание импортонезависимых и безопасных цифровых экосистем. Biocad также участвует в государственных инициативах, включая систему маркировки лекарств (ФГИС МДЛП), и реализует проекты на основе искусственного интеллекта и математического моделирования для ускорения разработки новых препаратов.



Biocad занимается полным циклом разработки биофармацевтических препаратов — от фундаментальных исследований до промышленного производства и международной дистрибуции. Компания производит моноклональные антитела, рекомбинантные белки и другие сложные биологические лекарства.

Сильные стороны:

Нюансы:

Зависимость от импортного оборудования и реагентов (несмотря на курс на импортозамещение)

Высокая капиталоемкость биотехнологического производства



Рейтинги CNews: включена в карты рынка фармацевтики и цифровой трансформации, но не входит в топ-10 ИТ-интеграторов.

Лицензии и разрешения:

Лицензия на производство лекарственных средств (выдана Минздравом РФ)

Регистрационные удостоверения на препараты (более 20 наименований)

Сертификаты GMP (ЕАЭС и международные)

Аккредитация в «Сколково» (налоговые и административные льготы)



Ключевые клиенты:

Цифровизация:

Основные продукты:

Биосимиляры моноклональных антител (против PD-1, VEGF, TNF-α и др.)

Оригинальные препараты для лечения меланомы, ревматоидного артрита, рака молочной железы

Платформа для de novo синтеза генов с использованием ИИ и математического моделирования

Технологии:

Собственные патенты: подтверждены (в области биотехнологий и методов синтеза), но перечень не раскрыт.

Российские конкуренты: