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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Biocad
Биокад
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 51
Biocad упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
|Колесов Александр 19 7
|Сушко Андрей 6 4
|Четвернин Алексей 651 3
|Антонов Александр 73 3
|Вайнер Всеволод 24 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Фокин Валерий 5 3
|Каюмов Шамиль 34 3
|Гревцев Александр 28 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Годунов Николай 5 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Теличева Наталья 125 2
|Леонов Алексей 15 2
|Савцов Игорь 27 2
|Гулевич Руслан 6 2
|Белоусов Олег 4 2
|Кадыков Роман 15 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Суханов Алексей 5 2
|Валчев Стоян 44 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Браговский Богдан 4 2
|Дубин Михаил 38 2
|Львова Галина 4 2
|Коконов Андрей 2 2
|Карелина Инна 2 2
|Устинов Никита 2 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Папшев Андрей 4 2
|Корнеев Алексей 7 2
|Корнеева Анжелика 2 2
|Карбасов Дмитрий 6 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Петунин Алексей 58 2
|Гурьянова Елизавета 2 2
|Бухарев Василий 2 2
|Кузин Вадим 34 2
|Моряков Павел 4 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru