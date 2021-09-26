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Biocad
Биокад


26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
11.05.2021 Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM 4
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 2
12.02.2021 CNews приглашает принять участие в конференции «HR Tech 2021» 25 февраля 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
18.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля 1
21.12.2020 «Техлаб» внедрила систему биостатистического анализа в Nativita 1
17.12.2020 BIOCAD значительно сократил издержки после внедрения решений SAP 3
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
01.12.2020 Модуль «Galenos. Диагностика» повысил возможность проведения необходимых исследований для пациентов с раком молочной железы 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
24.09.2020 Кибербезопасность: как защитить предприятие в эпоху Индустрии X.0 1
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors 4
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
25.03.2020 Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств 1
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста 1
16.01.2020 Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 3
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
30.08.2018 ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
02.06.2017 Biocad и «1С» будут сотрудничать в области развития комплексных систем управления производством 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 1
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
15.07.2010 «Биокад» выбрал платформу IBM для автоматизации системы управления предприятием 1

Публикаций - 38, упоминаний - 51

Biocad упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3230 8
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
G-Core Labs 64 3
Cinimex - Синимекс 160 3
ДИАТЕХ 5 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Abbyy 801 2
3806 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 2
Veritas Technologies 76 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
Naumen - Наумен 346 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
Цифра ГК 116 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
ТехЛАБ 18 2
Сибинтек 25 2
Ростех Азимут 16 2
ТрекМарк 5 2
Северсталь Диджитал 4 2
Samsung Electronics 5759 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
VMware 1832 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Alibaba Group 298 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Huawei 2736 1
Veeam Software 250 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Intel Corporation 4234 1
IBM 3586 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Уралхим ОХК АО 43 3
Герофарм - Geropharm 8 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 2
Алроса АК 81 2
PepsiCo - Пепсико 97 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 2
Интер РАО ПАО 160 2
Сухой - Авиационный холдинг 65 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Фармстандарт АО 32 2
РусВинил 3 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Р-Фарм 20 2
Держава АКБ 15 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
Takeda Pharmaceutical 15 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Нанолек 9 1
Ренова Лаб 3 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Завод Премиксов №1 1 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 4 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Stada 16 1
Миландр ПКК 26 1
Bayer AG - Байер 37 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 48 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 294 2
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
SAP SuccessFactors 110 2
Atos BullSequana Edge 12 1
SAP Ariba 71 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 1
F2FGroup 151EYE - Облачный сервис удаленной оценки кандидатов перед приемом на работу 3 1
Google Analytics 70 1
IBM SPSS Statistics 37 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
Яндекс.Толока 12 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
Google Sheets 18 1
IBM Watson Studio 3 1
Biocad ParCur 1 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
ConTrace 1 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
OpenText Vendor Invoice Management for SAP Solutions 2 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Microsoft Office 1959 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
SQL - Язык программирования 436 1
IBM Cloud 84 1
IBM Watson 105 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
Колесов Александр 19 7
Сушко Андрей 6 4
Четвернин Алексей 651 3
Антонов Александр 73 3
Вайнер Всеволод 24 3
Нестеров Алексей 79 3
Фокин Валерий 5 3
Каюмов Шамиль 34 3
Гревцев Александр 28 2
Путятинский Сергей 53 2
Годунов Николай 5 2
Сыкулев Андрей 57 2
Теличева Наталья 125 2
Леонов Алексей 15 2
Савцов Игорь 27 2
Гулевич Руслан 6 2
Белоусов Олег 4 2
Кадыков Роман 15 2
Кириченко Игорь 41 2
Суханов Алексей 5 2
Валчев Стоян 44 2
Бардинцев Игорь 9 2
Браговский Богдан 4 2
Дубин Михаил 38 2
Львова Галина 4 2
Коконов Андрей 2 2
Карелина Инна 2 2
Устинов Никита 2 2
Чаркин Евгений 182 2
Папшев Андрей 4 2
Корнеев Алексей 7 2
Корнеева Анжелика 2 2
Карбасов Дмитрий 6 2
Абакумов Евгений 103 2
Зайцев Евгений 11 2
Петунин Алексей 58 2
Гурьянова Елизавета 2 2
Бухарев Василий 2 2
Кузин Вадим 34 2
Моряков Павел 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 57914 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 4
Беларусь - Белоруссия 2107 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Украина 3431 2
Черкизон - Черкизовский рынок 61 2
Восточная Европа 1701 2
Казахстан - Республика 2665 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 856 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
США - Кремниевая долина 401 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - Владивосток 869 1
Грузия 694 1
Россия - Владимирская область 371 1
Европа 3804 1
Россия - Геленджик 58 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
IDC - International Data Corporation 2743 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 2
CNews Analytics 1996 1
Gartner 2201 1
Fortune Global 500 163 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
РАН - Российская академия наук 317 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 292 2
CNews Баттл 34 1
SAP Value Award 5 1
SAP Quality Awards 6 1
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Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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