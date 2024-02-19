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Biocad Биокад

Biocad - Биокад

Biocad (Биокад) — это российская международная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерциализации оригинальных и биосимилярных лекарственных препаратов. Основные терапевтические направления: онкология, аутоиммунные заболевания, урология и неврология.

Biocad  участвует в цифровой трансформации фармацевтической отрасли, внедряя ИТ-решения для оптимизации производственных, логистических и управленческих процессов. Компания сотрудничает с ИТ-провайдерами, включая «Ростелеком», SAP, «» и IBM, с акцентом на создание импортонезависимых и безопасных цифровых экосистем. Biocad также участвует в государственных инициативах, включая систему маркировки лекарств (ФГИС МДЛП), и реализует проекты на основе искусственного интеллекта и математического моделирования для ускорения разработки новых препаратов.


Biocad занимается полным циклом разработки биофармацевтических препаратов — от фундаментальных исследований до промышленного производства и международной дистрибуции. Компания производит моноклональные антитела, рекомбинантные белки и другие сложные биологические лекарства.

Сильные стороны:

Нюансы:

  • Зависимость от импортного оборудования и реагентов (несмотря на курс на импортозамещение)
  • Высокая капиталоемкость биотехнологического производства


Рейтинги CNews: включена в карты рынка фармацевтики и цифровой трансформации, но не входит в топ-10 ИТ-интеграторов.

Лицензии и разрешения:


Ключевые клиенты:

Цифровизация:

 

Основные продукты:

  • Биосимиляры моноклональных антител (против PD-1, VEGF, TNF-α и др.)
  • Оригинальные препараты для лечения меланомы, ревматоидного артрита, рака молочной железы
  • Платформа для de novo синтеза генов с использованием ИИ и математического моделирования

Технологии:

Собственные патенты: подтверждены (в области биотехнологий и методов синтеза), но перечень не раскрыт.

Российские конкуренты:

  1. «Р-Фарм»
  2. «Фармстандарт»
  3. «Герофарм»
  4. «Петролекс»
  5. «Нанолек»
  6. «Хемофарм»
  7. «Акрихин» (входит в «Р-Фарм»)
  8. «Про.Био»
  9. «Генериум»
  10. «Валента Фарм»

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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19.02.2024 «Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли

«Ростелеком» и биотехнологическая компания Biocad подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут созданы удаленные рабочие места нового поколения для фармацевтов, биотехнологов, лаборантов и других сотрудников фармотрасл
11.05.2021 Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM

Международная биотехнологическая компания Biocad автоматизировала управление складскими процессами на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). В рамках проекта были автоматизированы входящие, исходящие и внутренние про
17.12.2020 BIOCAD значительно сократил издержки после внедрения решений SAP

Biocad сэкономил сотни миллионов благодаря решениям SAP Проект компании BIOCAD, реализованный вместе с компанией SAPRUN, удостоен Платиновой награды в номинации «Лид
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors

Международная биотехнологическая компания Biocad планирует повысить эффективность работы сотрудников, увеличить их вовлеченность во все процессы компании на базе HR-платформы SAP Successfactors. На сегодняшний день в Biocad полн
25.03.2020 Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств

Международная биотехнологическая компания Biocad внедрила систему SAP Advanced Track&Trace for Pharmaceuticals (ATTP) для маркировки и отслеживания движения лекарственных средств в соответствии с требованиями российского законодательст
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм»

ванием сериализации и агрегации до конца года. В апреле-мае 2018 г. тестирование маркировки лекарств прошло на площадках производителей и поставщиков оборудования, в том числе на заводах «Герофарм», «Биокад», «Фармстандарт», «Хемофарм», «Акрихин» и «Р-Фарм». В результате были получены положительные результаты: код успешно наносится и не требует существенного изменения производственного проц
02.06.2017 Biocad и «1С» будут сотрудничать в области развития комплексных систем управления производством

Компания Biocad и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области развития комплексных систем управления современным производством. Об этом CNews сообщили в «1С». Комплексная инфо
15.07.2010 «Биокад» выбрал платформу IBM для автоматизации системы управления предприятием

Корпорация IBM объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы управления на базе программно-аппаратной платформы IBM в компании «Биокад». Как ожидается, система автоматизации управления предприятием и бюджетирования «1С: Предприятие» на базе СУБД IBM DB2 обеспечит эффективное развитие процессов разработки и выпуска новых

Публикаций - 95, упоминаний - 105

Biocad и организации, системы, технологии, персоны:

9594 31
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 18
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 17
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 16
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 16
Ред Софт - Red Soft 1236 16
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 16
Neoflex - Неофлекс 257 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 15
SAP SE 5601 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
МегаФон 10742 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ростелеком 10948 5
Directum - Директум 1268 5
Telegram Group 2940 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 5
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 4
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 4
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 4
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 4
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Ingenix Group 6 3
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Восток-Сервис ГК 57 15
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Газпром бурение 62 15
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ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
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Microsoft Office 4170 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
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ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 2
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 2
ПравоТех АО - Manage.one 38 2
Biocad Botanique 2 2
Linux OS 11533 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Atos Bull Sequana 27 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition - Citrix NetScaler SD-WAN - Citrix CloudBridge Virtual WAN 20 1
Колесов Александр 63 32
Натрусов Артем 313 22
Сотин Денис 216 19
Шадаев Максут 1210 19
Леонов Алексей 96 18
Бурилов Андрей 117 18
Чурсин Дмитрий 87 17
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