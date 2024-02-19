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Biocad Биокад
Biocad (Биокад) — это российская международная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерциализации оригинальных и биосимилярных лекарственных препаратов. Основные терапевтические направления: онкология, аутоиммунные заболевания, урология и неврология.
Biocad участвует в цифровой трансформации фармацевтической отрасли, внедряя ИТ-решения для оптимизации производственных, логистических и управленческих процессов. Компания сотрудничает с ИТ-провайдерами, включая «Ростелеком», SAP, «1С» и IBM, с акцентом на создание импортонезависимых и безопасных цифровых экосистем. Biocad также участвует в государственных инициативах, включая систему маркировки лекарств (ФГИС МДЛП), и реализует проекты на основе искусственного интеллекта и математического моделирования для ускорения разработки новых препаратов.
Biocad занимается полным циклом разработки биофармацевтических препаратов — от фундаментальных исследований до промышленного производства и международной дистрибуции. Компания производит моноклональные антитела, рекомбинантные белки и другие сложные биологические лекарства.
Сильные стороны:
- Наличие собственной исследовательской и производственной базы в Санкт-Петербурге
- Опыт внедрения передовых цифровых решений (SAP S/4HANA, SAP EWM, SAP ATTP, «1С:ERP»)
- Участие в госпрограммах, включая маркировку лекарств
Нюансы:
- Зависимость от импортного оборудования и реагентов (несмотря на курс на импортозамещение)
- Высокая капиталоемкость биотехнологического производства
Рейтинги CNews: включена в карты рынка фармацевтики и цифровой трансформации, но не входит в топ-10 ИТ-интеграторов.
Лицензии и разрешения:
- Лицензия на производство лекарственных средств (выдана Минздравом РФ)
- Регистрационные удостоверения на препараты (более 20 наименований)
- Сертификаты GMP (ЕАЭС и международные)
- Аккредитация в «Сколково» (налоговые и административные льготы)
Ключевые клиенты:
- Министерство здравоохранения РФ (поставки онкологических препаратов)
- Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС)
- Государственные медицинские учреждения (в рамках госконтрактов)
- Дистрибьюторы в странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь)
- Частные клиники и онкоцентры (прямые поставки)
Цифровизация:
- SAP (цифровое ядро на базе S/4HANA)
- «1С» (управление производством и финансами)
- «Ростелеком» (совместная разработка импортонезависимых ПАК)
- Novardis, MOLGA Consulting, 3 Keys — ИТ-партнеры по внедрению решений
- ЦРПТ — участие в пилотах по маркировке с криптозащитой
Основные продукты:
- Биосимиляры моноклональных антител (против PD-1, VEGF, TNF-α и др.)
- Оригинальные препараты для лечения меланомы, ревматоидного артрита, рака молочной железы
- Платформа для de novo синтеза генов с использованием ИИ и математического моделирования
Технологии:
- Искусственный интеллект (для скрининга молекул)
- Облачные решения (в рамках SAP и «1С»)
- Системы автоматизации склада (SAP EWM + MFS)
- Технологии Track & Trace (SAP ATTP)
Собственные патенты: подтверждены (в области биотехнологий и методов синтеза), но перечень не раскрыт.
Российские конкуренты:
- «Р-Фарм»
- «Фармстандарт»
- «Герофарм»
- «Петролекс»
- «Нанолек»
- «Хемофарм»
- «Акрихин» (входит в «Р-Фарм»)
- «Про.Био»
- «Генериум»
- «Валента Фарм»
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 7 дел, на cумму 3 080 011 541 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.02.2024
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«Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли
«Ростелеком» и биотехнологическая компания Biocad подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут созданы удаленные рабочие места нового поколения для фармацевтов, биотехнологов, лаборантов и других сотрудников фармотрасл
|11.05.2021
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Biocad автоматизировала управление складами на базе SAP EWM
Международная биотехнологическая компания Biocad автоматизировала управление складскими процессами на базе решения SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). В рамках проекта были автоматизированы входящие, исходящие и внутренние про
|17.12.2020
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BIOCAD значительно сократил издержки после внедрения решений SAP
Biocad сэкономил сотни миллионов благодаря решениям SAP Проект компании BIOCAD, реализованный вместе с компанией SAPRUN, удостоен Платиновой награды в номинации «Лид
|07.07.2020
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Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors
Международная биотехнологическая компания Biocad планирует повысить эффективность работы сотрудников, увеличить их вовлеченность во все процессы компании на базе HR-платформы SAP Successfactors. На сегодняшний день в Biocad полн
|25.03.2020
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Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств
Международная биотехнологическая компания Biocad внедрила систему SAP Advanced Track&Trace for Pharmaceuticals (ATTP) для маркировки и отслеживания движения лекарственных средств в соответствии с требованиями российского законодательст
|19.06.2018
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ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм»
ванием сериализации и агрегации до конца года. В апреле-мае 2018 г. тестирование маркировки лекарств прошло на площадках производителей и поставщиков оборудования, в том числе на заводах «Герофарм», «Биокад», «Фармстандарт», «Хемофарм», «Акрихин» и «Р-Фарм». В результате были получены положительные результаты: код успешно наносится и не требует существенного изменения производственного проц
|02.06.2017
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Biocad и «1С» будут сотрудничать в области развития комплексных систем управления производством
Компания Biocad и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области развития комплексных систем управления современным производством. Об этом CNews сообщили в «1С». Комплексная инфо
|15.07.2010
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«Биокад» выбрал платформу IBM для автоматизации системы управления предприятием
Корпорация IBM объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы управления на базе программно-аппаратной платформы IBM в компании «Биокад». Как ожидается, система автоматизации управления предприятием и бюджетирования «1С: Предприятие» на базе СУБД IBM DB2 обеспечит эффективное развитие процессов разработки и выпуска новых
Biocad и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесов Александр 63 32
|Натрусов Артем 313 22
|Сотин Денис 216 19
|Шадаев Максут 1210 19
|Леонов Алексей 96 18
|Бурилов Андрей 117 18
|Чурсин Дмитрий 87 17
|Александров Александр 86 17
|Тятюшев Максим 215 17
|Сергеев Сергей 179 16
|Семенов Александр 166 16
|Мельникова Алиса 100 16
|Гузовский Денис 79 16
|Катамадзе Анна 133 16
|Уткин Владислав 47 16
|Добровинский Александр 48 16
|Климов Андрей 88 16
|Ульянов Николай 176 16
|Сивцев Илья 174 16
|Евдокимов Игорь 61 16
|Булгаков Кирилл 133 16
|Спирин Антон 88 16
|Стоянов Алексей 56 16
|Гаврилов Евгений 55 16
|Карпов Роман 80 16
|Маркова Светлана 43 16
|Ульянычев Матвей 47 16
|Долгов Александр 44 16
|Сергеева Наталья 50 16
|Сазонов Максим 41 16
|Лукавенко Олег 48 16
|Гуренков Михаил 41 16
|Сельдемиров Александр 56 16
|фон Розен Александр 45 16
|Иванец Евгений 40 16
|Рустамов Рустам 548 16
|Федоров Алексей 142 15
|Меркулов Сергей 48 15
|Киселев Сергей 70 15
|Легостаева Светлана 96 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
|Эксперт ГК 26 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Nature 832 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
|Ведомости 1466 1
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