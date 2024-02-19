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«Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли

«Ростелеком» и биотехнологическая компания Biocad подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут созданы удаленные рабочие места нового поколения для фармацевтов, биотехнологов, лаборантов и других сотрудников фармотрасли. Компании объединят экспертизу для создания решений и программно-аппаратных комплексов (ПАК), полностью основанных на российском оборудовании и операционных системах. Первым проектом сотрудничества станет формирование доверенной экосистемы мобильных и стационарных рабочих пространств для безопасных коммуникаций и совместной работы с документами в виртуальной среде.

Технологической базой совместного проекта станут стационарный, мобильный и серверный комплексы, созданные на основе решений отечественных производителей, среди которых: высокопроизводительные платформы виртуализации удаленных рабочих мест и динамической инфраструктуры «Базис.WorkPlace» и «Базис.Dynamix», доверенная операционная система «Аврора», платформа управления сервисами ESMP, почтовый клиент, электронный документооборот, антивирус. Цель ПАК — облегчить переход фармотрасли с зарубежной цифровой инфраструктуры на отечественную, сократив время и операционные расходы компаний и организаций.

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«Мы видим большой потенциал для развития наших импортонезависимых решений, которые не только повышают безопасность и эффективность рабочих процессов, но и снижают риски, связанные с использованием зарубежных технологий. Опыт Biocad поможет нам максимально адаптировать ПАК под потребности сотрудников фармацевтической и биотехнологической отраслей. В этом году мы планируем представить еще несколько разработок, которые будут решать узкоспециализированные задачи индустриальных заказчиков», — отметил вице-президент по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома» генеральный директор компании «Базис» Давид Мартиросов.

«Компании из фармацевтической отрасли сегодня стремятся максимально осваивать новые цифровые технологии. Почему очень важно внедрять такие решения? В одном только направлении клинических исследований массовая организация удаленных рабочих мест может кардинально изменить и рынок труда, и сервис в этом сегменте. Подобные процессы происходят по всему миру и во всех отраслях, и мы сейчас находимся в авангарде», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям Biocad Михаил Мартынов.

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