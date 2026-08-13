Индексная книга (каталог) CNews*
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Мартынов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Мартынов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Гревцев Владимир 22 5
|Ганин Виктор 11 5
|Цыганов Вячеслав 79 5
|Натрусов Артем 314 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Шевченко Владимир 153 5
|Кравченко Константин 101 5
|Педоренко Андрей 43 5
|Асратян Петр 36 5
|Левиков Антон 69 5
|Хохлов Игорь 25 5
|Широких Алексей 72 5
|Фирстов Сергей 9 4
|Ковалев Виктор 40 4
|Иншаков Дмитрий 51 3
|Разумовский Дмитрий 125 3
|Меднов Сергей 124 3
|Романов Алексей 51 3
|Пирогов Алексей 29 3
|Строкович Антон 53 3
|Ионов Владимир 6 2
|Куликов Кирилл 9 2
|Орловский Виктор 408 2
|Селютин Александр 60 2
|Козлов Михаил 182 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Медокс Ярослав 45 2
|Тимошкин Андрей 8 1
|Аксенова Юлия 12 1
|Семчуков Валерий 7 1
|Куравский Виктор 1 1
|Бутаков Павел 1 1
|Литвин Артем 4 1
|Калитка Владислав 1 1
|Перепеченко Владимир 2 1
|Корнуков Игорь 1 1
|Казарин Иван 26 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Никифоров Николай 1138 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 6
|CNews Журнал 167 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 6
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.