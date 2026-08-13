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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мартынов Михаил

СОБЫТИЯ


13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
19.02.2024 «Ростелеком» и Biocad создадут импортонезависимые ПАКи для фармотрасли 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
22.01.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
12.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
04.12.2014 Конференция CNews: «ИТ-стратегия 2015» 1
17.09.2012 Вышел 62-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
09.12.2009 «Комстар» соединил офисы «КИТ Финанс» в Москве и Санкт-Петербурге 1
02.04.2008 "КИТ Финанс": Региональная экспансия начинается с сети 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Мартынов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ABB Group - Asea Brown Boveri 331 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Biocad - Биокад 96 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 2
Ростелеком 10957 1
SAP SE 5604 1
Cisco Systems 5371 1
9603 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Уютерра - ПланетаСтрой 26 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Газпром нефть 726 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
АльфаСтрахование СГ 394 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
Новард УК - Novard 73 5
РЖД - Российские железные дороги 2097 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Мираф-Банк 12 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 2
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
Ингосстрах СПАО 479 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Северсталь ПАО - Severstal 632 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент 31 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 50 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6549 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22963 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 5
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1073 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6697 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12921 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24450 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3587 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2025 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26336 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2315 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7220 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 801 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6485 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2055 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11542 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4043 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10689 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1680 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7477 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6491 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4185 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1658 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1001 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18051 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12262 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28304 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8705 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3341 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
Orange Business Services - Equant IP VPN - Orange Business VPN Galerie 11 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 150 1
Basis - Базис.Workplace 82 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
Google Android 15256 1
Apple iOS 8588 1
Microsoft Windows 7 2008 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1037 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2520 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Гревцев Владимир 22 5
Ганин Виктор 11 5
Цыганов Вячеслав 79 5
Натрусов Артем 314 5
Урьяс Вадим 98 5
Шевченко Владимир 153 5
Кравченко Константин 101 5
Педоренко Андрей 43 5
Асратян Петр 36 5
Левиков Антон 69 5
Хохлов Игорь 25 5
Широких Алексей 72 5
Фирстов Сергей 9 4
Ковалев Виктор 40 4
Иншаков Дмитрий 51 3
Разумовский Дмитрий 125 3
Меднов Сергей 124 3
Романов Алексей 51 3
Пирогов Алексей 29 3
Строкович Антон 53 3
Ионов Владимир 6 2
Куликов Кирилл 9 2
Орловский Виктор 408 2
Селютин Александр 60 2
Козлов Михаил 182 2
Рыстенко Михаил 62 2
Медокс Ярослав 45 2
Тимошкин Андрей 8 1
Аксенова Юлия 12 1
Семчуков Валерий 7 1
Куравский Виктор 1 1
Бутаков Павел 1 1
Литвин Артем 4 1
Калитка Владислав 1 1
Перепеченко Владимир 2 1
Корнуков Игорь 1 1
Казарин Иван 26 1
Щеголев Игорь 699 1
Лысенко Эдуард 317 1
Никифоров Николай 1138 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 11
Европа Восточная 3139 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1077 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1777 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 1
Европа 24973 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2534 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3470 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4492 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1926 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3052 1
Россия - СФО - Новосибирск 4882 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3587 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1806 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1012 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 836 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2367 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1694 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 934 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1781 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1317 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 712 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 487 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 564 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 366 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 316 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6603 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1909 6
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 731 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12319 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3136 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6176 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16090 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6069 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1733 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11337 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 677 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8498 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2170 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3794 1
Черкизон - Черкизовский рынок 178 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5731 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7830 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 34 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1111 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 6
CNews Журнал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 461 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 270 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 6
CNews ИТ-стратегия 32 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
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