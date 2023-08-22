Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация

МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д

МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д

«Мегафон» ускорил мобильный интернет в центре Чебоксар Чувашии Дмитрий Ефаринов. Как показывает big data оператора, только за первую половину июня 2023 г. Чебоксары посетили гости из 70 регионов страны. Наиболее охотно в столицу Чувашии выбираются

«Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике соглашение о сотрудничестве было подписано в Чебоксарах 6 июля 2022 г. Его участниками стали города Чебоксары и Новочебоксарск, ГУП Чувашской республики «Биологические очистные сооружения» и «Р

Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар В городе Чебоксары тестируют бескондукторную систему оплаты проезда с помощью валидаторов. Новые валид

«1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС» «Кадровый учет и трудовое право» и «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование». На финал в Чебоксары были приглашены 20 сильнейших участников. В финале конкурсанты прошли несколько сер

«Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах ипальный контракт с заказчиком – МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» был подписан на прошлой неделе. «Ростелеком» организует платные парковочные пространства открытого типа на трех улицах в центре Чебоксар, а также создаст закрытую парковку у железнодорожного вокзала города к июлю 2017 года.«О перегруженности дорог сегодня можно сказать и без специальных исследований. Особенно актуальна

«Дом.ru» в Чебоксарах разогнался до 200 Мбит/с ксарах новый интернет–тариф, обеспечивающий круглосуточный доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/с. Чебоксары стал шестым городом после Казани, Уфы, Ростова–на–Дону, Екатеринбурга и Челябинска,

МТС обеспечила работу «умных остановок» в Чебоксарах Чебоксар в рамках проекта «Умные остановки» муниципальной программы «Информационное общество города Чебоксары». С помощью информационных табло пассажиры получают информацию о прогнозе времени п

«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи города Чебоксары к системе ГЛОНАСС-мониторинга. В рамках проекта АНО «Новая скорая и неотложная помощь» по обновлению парка автомобилей скорой и неотложной помощи государственных учреждений здравоохра

Чебоксары перейдут на автоматизированный учет электроэнергии тр сбора и обработки данных ЧЭСК по телефонной сети и интернету GSM/GPRS. Всего до конца года ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в рамках проекта планирует установить 4 761 точку учета в городах Чебоксары и Новочебоксарск. На эти цели только в 2010 г. ЧЭСК из собственных средств, а не за счет инвестиционной составляющей в тарифах, направит 126,7 млн рублей. Инвестиционная программа ком

«Энфорта» открыла филиал в Чебоксарах Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Чебоксары. «Сегодня «Энфорта» уже зарекомендовала себя в качестве надежного телекоммуникационного партнера в крупнейших городах России, - говорит коммерческий директор Волжского региона Павел С

В Чебоксарах задержан интернет-педофил Отдел «К» МВД республики Чувашия пресек распространение детской порнографии в интернете. Оперативники отдела выследили в интернете 30-летнего жителя города Чебоксары, размещавшего кадры из видеороликов с участием детей до 16 лет. Кроме того, всем заинтересовавшимся злоумышленник отправлял DVD-диск с соответствующим контентом по почте. Всего обнару

В Чебоксарах открылся интернет-центр для инвалидов Сегодня в столице Чувашской Республики городе Чебоксары открывается интернет-центр, специально оборудованный для посещений людьми в инвалидных колясках. Чебоксарский интернет-центр соответствует передовым требованиям в области компьютерных