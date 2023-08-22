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Россия ПФО Чувашия Чебоксары Чебоксарская агломерация

Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация


22.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород

е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д
16.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань

е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д
27.06.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в центре Чебоксар

Чувашии Дмитрий Ефаринов. Как показывает big data оператора, только за первую половину июня 2023 г. Чебоксары посетили гости из 70 регионов страны. Наиболее охотно в столицу Чувашии выбираются

08.07.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике

соглашение о сотрудничестве было подписано в Чебоксарах 6 июля 2022 г. Его участниками стали города Чебоксары и Новочебоксарск, ГУП Чувашской республики «Биологические очистные сооружения» и «Р
16.03.2022 Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар

В городе Чебоксары тестируют бескондукторную систему оплаты проезда с помощью валидаторов. Новые валид
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС»

«Кадровый учет и трудовое право» и «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование». На финал в Чебоксары были приглашены 20 сильнейших участников. В финале конкурсанты прошли несколько сер
24.03.2017 «Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах

ипальный контракт с заказчиком – МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» был подписан на прошлой неделе. «Ростелеком» организует платные парковочные пространства открытого типа на трех улицах в центре Чебоксар, а также создаст закрытую парковку у железнодорожного вокзала  города к июлю 2017 года.«О перегруженности дорог сегодня можно сказать и без специальных исследований. Особенно актуальна
14.09.2015 «Дом.ru» в Чебоксарах разогнался до 200 Мбит/с

ксарах новый интернет–тариф, обеспечивающий круглосуточный доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/с. Чебоксары стал шестым городом после Казани, Уфы, Ростова–на–Дону, Екатеринбурга и Челябинска,
17.11.2014 МТС обеспечила работу «умных остановок» в Чебоксарах

Чебоксар в рамках проекта «Умные остановки» муниципальной программы «Информационное общество города Чебоксары». С помощью информационных табло пассажиры получают информацию о прогнозе времени п
09.04.2014 «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга

«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи города Чебоксары к системе ГЛОНАСС-мониторинга. В рамках проекта АНО «Новая скорая и неотложная помощь» по обновлению парка автомобилей скорой и неотложной помощи государственных учреждений здравоохра
17.06.2010 Чебоксары перейдут на автоматизированный учет электроэнергии

тр сбора и обработки данных ЧЭСК по телефонной сети и интернету GSM/GPRS. Всего до конца года ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в рамках проекта планирует установить 4 761 точку учета в городах Чебоксары и Новочебоксарск. На эти цели только в 2010 г. ЧЭСК из собственных средств, а не за счет инвестиционной составляющей в тарифах, направит 126,7 млн рублей. Инвестиционная программа ком
09.06.2010 «Энфорта» открыла филиал в Чебоксарах

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Чебоксары. «Сегодня «Энфорта» уже зарекомендовала себя в качестве надежного телекоммуникационного партнера в крупнейших городах России, - говорит коммерческий директор Волжского региона Павел С
14.12.2007 В Чебоксарах задержан интернет-педофил

Отдел «К» МВД республики Чувашия пресек распространение детской порнографии в интернете. Оперативники отдела выследили в интернете 30-летнего жителя города Чебоксары, размещавшего кадры из видеороликов с участием детей до 16 лет. Кроме того, всем заинтересовавшимся злоумышленник отправлял DVD-диск с соответствующим контентом по почте. Всего обнару
05.06.2002 В Чебоксарах открылся интернет-центр для инвалидов

Сегодня в столице Чувашской Республики городе Чебоксары открывается интернет-центр, специально оборудованный для посещений людьми в инвалидных колясках. Чебоксарский интернет-центр соответствует передовым требованиям в области компьютерных
20.04.1999 "Релком" расширяет свой канал Москва-Чебоксары

Канал сети "Релком" Москва - Чебоксары, обеспечивающий доступ в Интернет пользователям на территории Чувашской республики,

Публикаций - 252, упоминаний - 279

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10434 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10114 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7400 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8247 18
Yandex - Яндекс 6150 11
7387 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 796 10
Microsoft Corporation 23886 10
Siemens AG - Siemens Group 2560 8
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 85 8
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 7
IBM - International Business Machines Corp 9283 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 7
SAP SE 5021 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1017 5
Samsung Electronics 9885 5
Cisco Systems 4957 5
GMCS 349 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2612 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 349 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 134 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 831 4
Парус Корпорация 538 3
МТС - МТТ Старт Телеком 68 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 99 3
СМАРТС Шупашкар-GSM 13 3
Apple Inc 11478 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 545 3
Прогноз 1691 3
Oracle Corporation 6431 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1381 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5636 3
Связьинформ 88 3
Diasoft - Диасофт 644 3
ЛайфТелеком - Телфин 176 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3042 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1157 3
Галактика - Корпорация 1436 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6379 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6223 7
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 186 6
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 53 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6761 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 3
Россети Ленэнерго 2418 3
МТС Трэвел - MTS Travel 40 3
Евросеть 1402 3
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 7 3
Uber 314 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2567 3
Связной ГК 1354 3
ВкусВилл - Избёнка 107 3
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 7 3
Roca Group - Керамика 7 3
НСПК - Национальная система платежных карт 661 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 3
Visa International 1898 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
Дворец культуры имени Якова Ухсая 2 2
Uber Russia 3 2
Российские коммунальные системы - РКС 12 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 191 2
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 240 2
РЖД - Российские железные дороги 1704 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ 56 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1943 2
Газпром ПАО 1197 2
Почта России ПАО 2064 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 170 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 54 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 2
Лента - Сеть розничной торговли 1814 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 2
Boeing 990 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 251 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9883 14
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 65 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5433 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1236 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2090 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2597 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 223 4
Президент Российской Федерации 3938 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент 211 3
Судебная власть - Judicial power 2163 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3979 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2508 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 226 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1272 2
Правительство Москвы 2125 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 145 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 718 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 919 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 898 2
Верховный суд Российской Федерации 794 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 625 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 58 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1231 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 49 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 2
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 20 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1670 2
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 4 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6165 14
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
Единая Россия - Политическая партия 276 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 59 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 172 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 1
Электрокабель 8 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56555 73
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18642 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42054 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27239 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22959 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13022 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26115 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7195 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13845 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10087 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7694 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 5978 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10495 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11352 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11406 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22216 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8880 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6586 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18468 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4375 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13938 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8967 12
Сеть передачи данных - Data transmission network 3471 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17876 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9529 12
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3867 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26869 10
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5829 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7768 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6247 10
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5537 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3384 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8466 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5470 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9215 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3601 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4782 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10453 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4387 13
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Microsoft Windows 2000 12904 6
Google Play - Google Store - Android Market 3082 6
Apple iPad 3778 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1152 6
Google Android 13075 5
Apple iPhone 5 776 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси 494 5
Apple iOS 7129 5
МТС Энтертейнмент - МТС Live App 26 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2109 4
Apple iPhone 6 6341 4
Apple - App Store 2708 4
Яндекс.Карты и Транспорт 413 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 406 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2567 3
МТС Мобильные сотрудники 101 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 411 3
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 234 3
МТС 3G-сеть 115 3
МТС Коннект - МТС Connect 46 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 821 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 3
WhatsApp Messenger 953 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1534 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 2
Apple Pay 473 2
Linux OS 8706 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 828 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 831 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 257 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 924 2
Apple iPad mini 403 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 189 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 783 2
Мельников Александр 71 5
Бобиков Дмитрий 22 4
Юркова Ольга 8 3
Игнатьев Михаил 7 3
Русинов Михаил 9 2
Ракутько Кирилл 2 2
Валяева Елизавета 72 2
Синицын Дмитрий 9 2
Греф Герман 376 2
Тюрина Мария 52 2
Гринь Виктор 8 2
Покрышкин Руслан 2 2
Горшенин Максим 28 2
Носов Константин 16 2
Теверовский Александр 12 2
Семенов Максим 23 2
Якушев Владимир 19 2
Носков Константин 232 2
Шихалев Алексей 2 2
Киселев Александр 114 2
Топоров Игорь 5 2
Чибис Андрей 30 2
Симановский Евгений 5 2
Медведев Дмитрий 1637 2
Анисимов Михаил 14 2
Рейман Леонид 1034 2
Романив Владимир 10 2
Орловский Виктор 354 2
Иванов Сергей 373 1
Зорин Александр 51 1
Макаров Алексей 58 1
Лацанич Василь 105 1
Кириенко Владимир 137 1
Маркелов Константин 32 1
Лысенко Эдуард 286 1
Слободин Михаил 56 1
Проскура Дмитрий 30 1
Смирнов Дмитрий 81 1
Путин Владимир 2852 1
Блакитный Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 128696 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40454 113
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 627 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15840 74
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2494 72
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2415 67
Россия - СФО - Новосибирск 3874 60
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2639 59
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ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 5 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 626 2
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 66 1
СамГУ - Самарский государственный университет 17 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 65 1
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СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 4 1
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РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
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Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 9 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 84 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 178 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 160 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 206 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 399 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 709 1
АГУ - Алтайский государственный университет 35 1
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