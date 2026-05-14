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Россия ПФО Чувашия Чебоксары Чебоксарская агломерация
СОБЫТИЯ
|14.05.2026
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МТС усилила сеть LTE в крупных жилых комплексах в Чебоксарах
ПАО «МТС» установила новое телеком-оборудование в Московском районе города Чебоксары. Сеть высокоскоростного интернета LTE покрыла многоквартирные дома жилых комплексов «Волга Сити» и «Феникс», где проживают более тысячи человек, а также придомовую инфраструктуру, мед
|17.02.2026
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«МегаФон» ускорил мобильный интернет для медучреждений Чебоксар
Сотрудники и пациенты медицинского комплекса на проспекте Ленина в Чебоксарах теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование с поддержкой сети четвёртого поколения вблизи центральной город
|29.01.2026
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«Речные ворота» Чебоксар получили новые скорости интернета «МегаФона»
осполнили дефицит емкости и покрытия», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов. Уже в первый месяц работы оборудования абоненты оператора прокачали в этой части Чебоксар порядка 12 ТБ мобильного трафика. Сопоставимый объем позволяет более 8,3 тыс. раз посмотреть кино в разрешении для смартфона. Внутренний туризм — важное направление для Чувашии. Как по
|29.01.2025
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В обновленном аэропорту Чебоксар ускорили мобильный интернет
воздушной гавани Чувашской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». После запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильной передачи данных внутри и вокруг аэропорта Чебоксар может достигать 180 Мбит/с. Средние значения составляют 50 Мбит/с. С таким интернетом потребуется несколько минут, чтобы загрузить пару серий любимого сериала или полнометражный фильм
|16.12.2024
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Simetra разработала проект планировочных решений на ключевой развязке для Чебоксарской агломерации
ранспортного планирования и моделирования, группа компаний Simetra, защитила разработанный проект по выбору оптимального планировочного решения для строительства одного из ключевых транспортных узлов Чебоксарской агломерации – пересечения Марпосадского шоссе и проспекта Тракторостроителей. Результаты работы лягут в основу проектной документации. Основной проблемой перекрестка Марпосадское ш
|14.10.2024
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В Чебоксарах появился второй умный жилой комплекс
ервым и до настоящего времени единственным в регионе проектом, оснащенным смарт-сервисами, был ЖК «Welltown» от компании «ИСКО-Ч». Об этом CNews сообщили представители «Юникорн». ЖК «Ялав» станет для Чебоксар одним из уникальных примеров интеграции современных технологий в пространство жилой недвижимости. Это полноценный умный жилой комплекс, который дает жителям возможность пользоваться ци
|30.09.2024
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Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах
ели ГК Simetra. Строительство нового транспортного узла направлено на улучшение связи между городом Чебоксары и его городом-спутником Новочебоксарском, соединенных единственной дорогой — Марпос
|13.06.2024
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В Чебоксарах «МегаФон» подготовил мобильную сеть к туристическому сезону
нтов до 30%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. Как показывает анализ больших данных оператора, уже с весны столицу республики начали активно посещать путешественники. Чаще всего в Чебоксары приезжают гости из Нижнего Новгорода, Казани, Владимира, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В среднем за поездку абонент «МегаФона» использует по 2,5 ГБ данных, а рекордсмены из Калини
|20.05.2024
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Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации
в входило определить приоритетные направления развития Чебоксарской агломерации, куда помимо города Чебоксары входят город-спутник Новочебоксарск, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Моргаушский
|07.02.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в Чебоксарах
Антон Перцев. Как показывают замеры международного эксперта Ookla®, в четвертом квартале 2023 г. в Чебоксарах медианная скорость загрузки в сети оператора составила 29,73 Мбит/с. Это на 22% вы
|01.02.2024
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МТС ускорила интернет в четырех новых микрорайонах Чебоксар
Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Чебоксарах. Благодаря проведенным работам мобильный интернет ускорился в четырех крупных микр
|27.10.2023
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Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации
рамках подготовки аналитики команда Big Data & AI билайн бизнес проанализировала территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также Чебоксарского, Моргаушского, Мариинско-Посадского и Цивил
|19.09.2023
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«Мегафон» расширил покрытие на территории Чебоксар
твующего оборудования, но и вводим новые объекты связи. Увеличившийся спрос на мобильный интернет в Чебоксарах подтверждает статистика: за год горожане начали прокачивать ежемесячно на 22% боль
|30.08.2023
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Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации
нспортного полукольца от Вурнарского шоссе до Университетской улицы. А также запуск канатной дороги Чебоксары — Заволжье и строительство автодороги Новочебоксарск — Мариинский Посад.
|22.08.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород
е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д
|16.08.2023
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МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань
е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д
|27.06.2023
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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в центре Чебоксар
Чувашии Дмитрий Ефаринов. Как показывает big data оператора, только за первую половину июня 2023 г. Чебоксары посетили гости из 70 регионов страны. Наиболее охотно в столицу Чувашии выбираются
|08.07.2022
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«Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике
соглашение о сотрудничестве было подписано в Чебоксарах 6 июля 2022 г. Его участниками стали города Чебоксары и Новочебоксарск, ГУП Чувашской республики «Биологические очистные сооружения» и «Р
|16.03.2022
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Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар
В городе Чебоксары тестируют бескондукторную систему оплаты проезда с помощью валидаторов. Новые валид
|16.10.2017
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«1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС»
«Кадровый учет и трудовое право» и «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование». На финал в Чебоксары были приглашены 20 сильнейших участников. В финале конкурсанты прошли несколько сер
|24.03.2017
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«Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах
ле. «Ростелеком» организует платные парковочные пространства открытого типа на трех улицах в центре Чебоксар, а также создаст закрытую парковку у железнодорожного вокзала города к июлю 2017 го
|14.09.2015
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«Дом.ru» в Чебоксарах разогнался до 200 Мбит/с
ксарах новый интернет–тариф, обеспечивающий круглосуточный доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/с. Чебоксары стал шестым городом после Казани, Уфы, Ростова–на–Дону, Екатеринбурга и Челябинска,
|17.11.2014
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МТС обеспечила работу «умных остановок» в Чебоксарах
Чебоксар в рамках проекта «Умные остановки» муниципальной программы «Информационное общество города Чебоксары». С помощью информационных табло пассажиры получают информацию о прогнозе времени п
|09.04.2014
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«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга
«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи города Чебоксары к системе ГЛОНАСС-мониторинга. В рамках проекта АНО «Новая скорая и неотложная помощь» по обновлению парка автомобилей скорой и неотложной помощи государственных учреждений здравоохра
|17.06.2010
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Чебоксары перейдут на автоматизированный учет электроэнергии
тр сбора и обработки данных ЧЭСК по телефонной сети и интернету GSM/GPRS. Всего до конца года ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в рамках проекта планирует установить 4 761 точку учета в городах Чебоксары и Новочебоксарск. На эти цели только в 2010 г. ЧЭСК из собственных средств, а не за счет инвестиционной составляющей в тарифах, направит 126,7 млн рублей. Инвестиционная программа ком
|09.06.2010
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«Энфорта» открыла филиал в Чебоксарах
Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Чебоксары. «Сегодня «Энфорта» уже зарекомендовала себя в качестве надежного телекоммуникационного партнера в крупнейших городах России, - говорит коммерческий директор Волжского региона Павел С
|14.12.2007
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В Чебоксарах задержан интернет-педофил
Отдел «К» МВД республики Чувашия пресек распространение детской порнографии в интернете. Оперативники отдела выследили в интернете 30-летнего жителя города Чебоксары, размещавшего кадры из видеороликов с участием детей до 16 лет. Кроме того, всем заинтересовавшимся злоумышленник отправлял DVD-диск с соответствующим контентом по почте. Всего обнару
|05.06.2002
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В Чебоксарах открылся интернет-центр для инвалидов
Сегодня в столице Чувашской Республики городе Чебоксары открывается интернет-центр, специально оборудованный для посещений людьми в инвалидных колясках. Чебоксарский интернет-центр соответствует передовым требованиям в области компьютерных
|20.04.1999
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"Релком" расширяет свой канал Москва-Чебоксары
Канал сети "Релком" Москва - Чебоксары, обеспечивающий доступ в Интернет пользователям на территории Чувашской республики,
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Перцев Антон 18 7
|Мельников Александр 98 5
|Бобиков Дмитрий 35 4
|Ефаринов Дмитрий 6 4
|Блакитный Сергей 9 4
|Губанов Андрей 117 3
|Игнатьев Михаил 7 3
|Юркова Ольга 18 3
|Киселев Александр 115 2
|Романив Владимир 10 2
|Горшенин Максим 39 2
|Якушев Владимир 21 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Тюрина Мария 59 2
|Семенов Максим 27 2
|Теверовский Александр 12 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Носов Константин 21 2
|Магомедов Зиявутдин 8 2
|Гринь Виктор 8 2
|Топоров Игорь 5 2
|Болотин Григорий 7 2
|Ракутько Кирилл 2 2
|Покрышкин Руслан 2 2
|Симановский Евгений 5 2
|Шихалев Алексей 2 2
|Русинов Михаил 54 2
|Севальос Алексей 2 2
|Бурма Кира 3 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Орловский Виктор 408 2
|Носков Константин 241 2
|Греф Герман 485 2
|Чибис Андрей 36 2
|Анисимов Михаил 15 2
|Синицын Дмитрий 9 2
|Яппаров Тагир 110 1
|Сморгонский Анатолий 44 1
|Кузнецов Александр 162 1
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