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Россия ПФО Чувашия Чебоксары Чебоксарская агломерация

Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация

«Чебоксары», 1963 год. Художник — Скрябин Степан Фёдорович. «Чебоксары», 1963 год. Художник — Скрябин Степан Фёдорович.
«Чебоксары», 1963 год. Художник — Скрябин Степан Фёдорович.

СОБЫТИЯ


14.05.2026 МТС усилила сеть LTE в крупных жилых комплексах в Чебоксарах

ПАО «МТС» установила новое телеком-оборудование в Московском районе города Чебоксары. Сеть высокоскоростного интернета LTE покрыла многоквартирные дома жилых комплексов «Волга Сити» и «Феникс», где проживают более тысячи человек, а также придомовую инфраструктуру, мед
17.02.2026 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для медучреждений Чебоксар

Сотрудники и пациенты медицинского комплекса на проспекте Ленина в Чебоксарах теперь могут пользоваться цифровыми сервисами с большим комфортом. Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование с поддержкой сети четвёртого поколения вблизи центральной город
29.01.2026 «Речные ворота» Чебоксар получили новые скорости интернета «МегаФона»

осполнили дефицит емкости и покрытия», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов. Уже в первый месяц работы оборудования абоненты оператора прокачали в этой части Чебоксар порядка 12 ТБ мобильного трафика. Сопоставимый объем позволяет более 8,3 тыс. раз посмотреть кино в разрешении для смартфона. Внутренний туризм — важное направление для Чувашии. Как по
29.01.2025 В обновленном аэропорту Чебоксар ускорили мобильный интернет

воздушной гавани Чувашской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». После запуска дополнительного телеком-оборудования скорость мобильной передачи данных внутри и вокруг аэропорта Чебоксар может достигать 180 Мбит/с. Средние значения составляют 50 Мбит/с. С таким интернетом потребуется несколько минут, чтобы загрузить пару серий любимого сериала или полнометражный фильм

16.12.2024 Simetra разработала проект планировочных решений на ключевой развязке для Чебоксарской агломерации

ранспортного планирования и моделирования, группа компаний Simetra, защитила разработанный проект по выбору оптимального планировочного решения для строительства одного из ключевых транспортных узлов Чебоксарской агломерации – пересечения Марпосадского шоссе и проспекта Тракторостроителей. Результаты работы лягут в основу проектной документации. Основной проблемой перекрестка Марпосадское ш
14.10.2024 В Чебоксарах появился второй умный жилой комплекс

ервым и до настоящего времени единственным в регионе проектом, оснащенным смарт-сервисами, был ЖК «Welltown» от компании «ИСКО-Ч». Об этом CNews сообщили представители «Юникорн». ЖК «Ялав» станет для Чебоксар одним из уникальных примеров интеграции современных технологий в пространство жилой недвижимости. Это полноценный умный жилой комплекс, который дает жителям возможность пользоваться ци
30.09.2024 Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах

ели ГК Simetra. Строительство нового транспортного узла направлено на улучшение связи между городом Чебоксары и его городом-спутником Новочебоксарском, соединенных единственной дорогой — Марпос
13.06.2024 В Чебоксарах «МегаФон» подготовил мобильную сеть к туристическому сезону

нтов до 30%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев. Как показывает анализ больших данных оператора, уже с весны столицу республики начали активно посещать путешественники. Чаще всего в Чебоксары приезжают гости из Нижнего Новгорода, Казани, Владимира, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В среднем за поездку абонент «МегаФона» использует по 2,5 ГБ данных, а рекордсмены из Калини
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации

в входило определить приоритетные направления развития Чебоксарской агломерации, куда помимо города Чебоксары входят город-спутник Новочебоксарск, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Моргаушский
07.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Чебоксарах

Антон Перцев. Как показывают замеры международного эксперта Ookla®, в четвертом квартале 2023 г. в Чебоксарах медианная скорость загрузки в сети оператора составила 29,73 Мбит/с. Это на 22% вы
01.02.2024 МТС ускорила интернет в четырех новых микрорайонах Чебоксар

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Чебоксарах. Благодаря проведенным работам мобильный интернет ускорился в четырех крупных микр
27.10.2023 Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации

рамках подготовки аналитики команда Big Data & AI билайн бизнес проанализировала территории городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также Чебоксарского, Моргаушского, Мариинско-Посадского и Цивил
19.09.2023 «Мегафон» расширил покрытие на территории Чебоксар

твующего оборудования, но и вводим новые объекты связи. Увеличившийся спрос на мобильный интернет в Чебоксарах подтверждает статистика: за год горожане начали прокачивать ежемесячно на 22% боль
30.08.2023 Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации

нспортного полукольца от Вурнарского шоссе до Университетской улицы. А также запуск канатной дороги Чебоксары — Заволжье и строительство автодороги Новочебоксарск — Мариинский Посад.
22.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород

е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д
16.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань

е – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Речной аудиогид «Волжские истории: Чебоксары» разбит на две части: для путешественников, плывущих по Волге в сторону Казани, и д
27.06.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в центре Чебоксар

Чувашии Дмитрий Ефаринов. Как показывает big data оператора, только за первую половину июня 2023 г. Чебоксары посетили гости из 70 регионов страны. Наиболее охотно в столицу Чувашии выбираются

08.07.2022 «Русатом Инфраструктурные решения» подписала соглашение о развитии и цифровизации систем ресурсоснабжения в Чувашской республике

соглашение о сотрудничестве было подписано в Чебоксарах 6 июля 2022 г. Его участниками стали города Чебоксары и Новочебоксарск, ГУП Чувашской республики «Биологические очистные сооружения» и «Р
16.03.2022 Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар

В городе Чебоксары тестируют бескондукторную систему оплаты проезда с помощью валидаторов. Новые валид
16.10.2017 «1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС»

«Кадровый учет и трудовое право» и «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование». На финал в Чебоксары были приглашены 20 сильнейших участников. В финале конкурсанты прошли несколько сер
24.03.2017 «Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах

ле. «Ростелеком» организует платные парковочные пространства открытого типа на трех улицах в центре Чебоксар, а также создаст закрытую парковку у железнодорожного вокзала  города к июлю 2017 го
14.09.2015 «Дом.ru» в Чебоксарах разогнался до 200 Мбит/с

ксарах новый интернет–тариф, обеспечивающий круглосуточный доступ в сеть на скорости до 200 Мбит/с. Чебоксары стал шестым городом после Казани, Уфы, Ростова–на–Дону, Екатеринбурга и Челябинска,
17.11.2014 МТС обеспечила работу «умных остановок» в Чебоксарах

Чебоксар в рамках проекта «Умные остановки» муниципальной программы «Информационное общество города Чебоксары». С помощью информационных табло пассажиры получают информацию о прогнозе времени п
09.04.2014 «Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи в Чебоксарах к системе ГЛОНАСС-мониторинга

«Сумма Телеком» подключила службу скорой медицинской помощи города Чебоксары к системе ГЛОНАСС-мониторинга. В рамках проекта АНО «Новая скорая и неотложная помощь» по обновлению парка автомобилей скорой и неотложной помощи государственных учреждений здравоохра
17.06.2010 Чебоксары перейдут на автоматизированный учет электроэнергии

тр сбора и обработки данных ЧЭСК по телефонной сети и интернету GSM/GPRS. Всего до конца года ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в рамках проекта планирует установить 4 761 точку учета в городах Чебоксары и Новочебоксарск. На эти цели только в 2010 г. ЧЭСК из собственных средств, а не за счет инвестиционной составляющей в тарифах, направит 126,7 млн рублей. Инвестиционная программа ком
09.06.2010 «Энфорта» открыла филиал в Чебоксарах

Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Чебоксары. «Сегодня «Энфорта» уже зарекомендовала себя в качестве надежного телекоммуникационного партнера в крупнейших городах России, - говорит коммерческий директор Волжского региона Павел С
14.12.2007 В Чебоксарах задержан интернет-педофил

Отдел «К» МВД республики Чувашия пресек распространение детской порнографии в интернете. Оперативники отдела выследили в интернете 30-летнего жителя города Чебоксары, размещавшего кадры из видеороликов с участием детей до 16 лет. Кроме того, всем заинтересовавшимся злоумышленник отправлял DVD-диск с соответствующим контентом по почте. Всего обнару
05.06.2002 В Чебоксарах открылся интернет-центр для инвалидов

Сегодня в столице Чувашской Республики городе Чебоксары открывается интернет-центр, специально оборудованный для посещений людьми в инвалидных колясках. Чебоксарский интернет-центр соответствует передовым требованиям в области компьютерных
20.04.1999 "Релком" расширяет свой канал Москва-Чебоксары

Канал сети "Релком" Москва - Чебоксары, обеспечивающий доступ в Интернет пользователям на территории Чувашской республики,

Публикаций - 315, упоминаний - 358

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
Ростелеком 10948 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Yandex - Яндекс 9216 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 15
Microsoft Corporation 25775 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
9594 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 113 8
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 7
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 7
Diasoft - Диасофт 1144 7
Samsung Electronics 11065 6
Apple Inc 13156 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
Oracle Corporation 7074 5
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 4
ЛайфТелеком - Телфин 290 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Telegram Group 2940 4
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 120 4
МТ-Интеграция - GMCS 374 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 3
СМАРТС Шупашкар-GSM 15 3
МТС - МТТ Старт Телеком 83 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 3
Связьинформ 88 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 6
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 4
Uber 357 3
Roca Group - Керамика 7 3
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 14 3
Газпром ПАО 1493 3
Связной ГК 1401 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Альфа-Банк 1979 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Евросеть 1421 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Яндекс.Лавка 315 3
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 2
Uber Russia 4 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
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Google Android 15244 8
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
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МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 7
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 2
МТС Big Data 324 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Gismeteo - Гисметео 38 2
Перцев Антон 18 7
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Бобиков Дмитрий 35 4
Ефаринов Дмитрий 6 4
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Губанов Андрей 117 3
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Киселев Александр 115 2
Романив Владимир 10 2
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Русинов Михаил 54 2
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РИА Новости 1033 3
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Комсомольская правда ИД 83 2
Известия ИД 770 1
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National Geographic 95 1
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Самара сегодня 3 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
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IDC Financial Insights 10 1
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Gartner - Dataquest 353 1
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Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
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ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 2
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ВМРК - Владивостокский Морской Рыбопромышленный колледж 1 1
СПб ГБПОУ Петровский колледж 3 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
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Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет 5 1
РосНОУ - Российский новый университет 10 1
Чувашский ГАУ ВО ФГБОУ - Чувашский государственный аграрный университет 2 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
ЧЭМК МЦК - Чебоксарский электромеханический колледж 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CSTB Telecom & Media 83 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Global Inclusion Awards 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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