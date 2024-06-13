Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В Чебоксарах «МегаФон» подготовил мобильную сеть к туристическому сезону

Мобильный интернет «МегаФона» стал быстрее для жителей и гостей столицы Чувашии. Определив места с максимальной нагрузкой и повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных, инженеры операторы модернизировали свыше 100 базовых станций в разных частях города.

Наиболее масштабные работы прошли на проспектах Яковлева, Московском, Тракторостроителей, Мира и улицах Гагарина, Пирогова, Пролетарской, Хмельницкого. В том числе связисты охватили туристические маршруты вблизи музеев, театров, спортивных объектов, санаториев и лесопарковых зон.

В ходе модернизации оператор запустил новый среднечастотный слой в сети 4G, чтобы обеспечить более быструю и стабильную передачу данных даже в моменты пиковых нагрузок. Техническое решение позволило увеличить емкость и обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса.

Как крупной компании мигрировать с зарубежной CRM за 4 месяца: опыт «Волга-Днепр»
Импортонезависимость

«На жителей столицы уже приходится 53% всего дата-трафика региона. В теплое время года добавляется также ощутимый объем интернет-данных от туристов. Проведенные инфраструктурные работы позволили уменьшить время загрузки сайтов и приложений для наших клиентов до 30%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

Как показывает анализ больших данных оператора, уже с весны столицу республики начали активно посещать путешественники. Чаще всего в Чебоксары приезжают гости из Нижнего Новгорода, Казани, Владимира, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В среднем за поездку абонент «МегаФона» использует по 2,5 ГБ данных, а рекордсмены из Калининграда, Южно-Сахалинска и Якутска — около 3,5 ГБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России создана надежная технология для работы сотовых сетей без электричества. «Работает без человека и без человека самодиагностируется»

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Роскосмос» со второй попытки построит мобильную спутниковую сеть. Автор идеи остался без частот

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024