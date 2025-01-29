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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167165
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Перцев Антон



29.01.2025 В обновленном аэропорту Чебоксар ускорили мобильный интернет 1
10.12.2024 Еще 28 сел в Чувашии получили доступ к мобильной связи «МегаФона» 1
15.11.2024 «МегаФон»: год с открытия М-12 – куда чаще ездят жители Чувашии 1
26.09.2024 «МегаФон» ускорил связь для чебоксарских студентов 1
13.06.2024 В Чебоксарах «МегаФон» подготовил мобильную сеть к туристическому сезону 1
23.05.2024 В северной части Новочебоксарска запустили новые объекты связи 1
07.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет для медучреждений Чебоксар 1
25.03.2024 «МегаФон» расширил сеть домашнего интернета в городах Чувашии 1
13.03.2024 На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет 1
15.02.2024 Жители сел и деревень Цивильского района Чувашии получили доступ к 4G 1
07.02.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Чебоксарах 1
24.01.2024 В Чувашии «МегаФон» увеличил площадь покрытия сетью LTE на 30% 1
06.09.2023 «Мегафон» усилил LTE в старинном поселении в Чувашии 1
23.08.2023 В любимых местах отдыха волжан выросла скорость интернета 1
16.08.2023 «Мегафон» представил нового директора в Чувашии 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Перцев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8847 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 7
Цифра ГК 2431 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3915 1
Telegram Group 2000 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Конар Промышленная группа 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7664 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3988 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2913 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7389 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2672 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8004 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4669 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1459 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 640 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7591 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2971 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3733 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8200 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 989 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1613 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1566 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 3
Николаев Олег 16 1
Скурихин Владимир 16 1
Степанов Михаил 8 1
Русинов Михаил 37 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 700 14
Россия - РФ - Российская федерация 144512 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 290 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1879 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 2
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3948 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 326 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1374 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 464 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3105 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Россия - ПФО - Чувашия - Цивильский район - Цивильск 6 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 1
Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
Россия - УФО - Свердловская область 1499 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1447 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 39 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 405 1
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Россия - ПФО - Самарская область 1315 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 56 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5759 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2936 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2654 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2393 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8671 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 11 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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