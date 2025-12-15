Разделы

Россия ПФО Чувашия Комсомольский район

Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район

СОБЫТИЯ


15.12.2025 МТС полностью обновила сеть в Комсомольске-на-Амуре 1
10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 1
31.10.2025 МТС пришла с новыми технологиями в Новый мир Комсомольского района 2
11.07.2025 МТС прокачала сеть в столице Хакасии 1
27.02.2025 В Комсомольском впервые появилась сотовая связь 1
09.10.2024 «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в чеченских селах 1
10.09.2024 Имущество создателя Chronopay пущено с молотка 1
14.08.2024 МТС обеспечила связью и интернетом еще шесть удаленных сел Хабаровского края 1
27.03.2024 МТС полностью покрыла связью всю трассу М-12 в Чувашии 1
13.03.2024 На участке трассы М-12 в Чувашии запустили мобильную связь и интернет 2
19.01.2024 МТС разогнала мобильный интернет в энергостолицах Комсомольске и Октябрьском 1
06.09.2023 «Мегафон» усилил LTE в старинном поселении в Чувашии 1
05.09.2023 Российский производитель обеспечил круглосуточным видеонаблюдением детские площадки в Пермском крае 1
02.06.2023 В Челябинской области подписано первое соглашение для региональной выплаты компенсации по льготной ИТ-ипотеке 1
03.05.2023 МТС прокачала сеть в столице гончарного промысла Скопине 1
07.11.2022 «Ростелеком» и хоккеисты «Трактора» открыли новый сезон оптической стройки в Челябинской области 1
16.05.2017 МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии 1
21.12.2016 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G в 32 населённых пунктах Чечни 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
03.12.2015 «МегаФон» включил интернет 4G в Белгородской области 1
23.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Тольятти 1
30.07.2015 «Ростелеком» охватил оптической сетью более 53 тыс. домохозяйств в Чувашии 1
26.05.2015 «Ростелеком» расширил зону охвата оптической сети в Чувашии 1
21.04.2015 «Охотники» за цветметом повредили магистральную оптику, обеспечивающую связь в двух регионах Дальнего Востока 1
12.12.2014 МТС за два года инвестировала 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры Хабаровского края 1
23.10.2014 «Ростелеком» во Владиавказе переключил 5 тыс. абонентов на цифровую АТС 1
14.10.2014 «Ростелеком» полностью перевел Краснодар на цифровую телефонию 1
12.09.2014 За два года в Ивановской области планируется открыть дополнительно более 130 окон МФЦ 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1
19.09.2013 «Ростелеком» восстанавливает телеком-инфраструктуру в пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока 2
05.08.2013 «Ростелеком» подключает села Северной Осетии по оптике 1
17.09.2012 Правительство Тульской области и «ВымпелКом» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 1
16.07.2012 Ежемесячный 3G-трафик "МегаФона" в Комсомольске-на-Амуре за первые 100 дней вырос до 17,5 Тб 1
28.01.2010 Компания "Сухой" выполнила гособоронзаказ 2009 года 1
28.12.2009 Боевой самолет пятого поколения в ближайшее время может совершить первый полет 1
16.02.2007 21 администрация Комсомольского района работает на «1С» 1
16.01.2007 КнААПО управляет бизнесом с помощью BAAN IV A&D 1
20.12.2005 "Казахтелеком" продолжает модернизацию телекоммуникаций 1
16.05.2005 Производитель "СУшек" модернизировал систему хранения данных 1
07.02.2005 Амурские авиастроители перешли на сеть ТТК 1

Публикаций - 44, упоминаний - 49

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 11
Ростелеком 10316 9
МегаФон 9918 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 95 1
ЮНИ Корпорация 65 1
АйТек ПРО 4 1
ЛадаСофт 1 1
ВИПАКС - VIPAKS 6 1
9002 1
Казахтелеком 339 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 123 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
ЮНИ 68 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 121 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Восход ФГБУ НИИ 685 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 5
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 3
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
101Hotels.com 456 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
Ростех - ОАК - Сокол НАЗ - Нижегородский авиастроительный завод 4 1
Финансовая лизинговая компания 1 1
Музей гончарства 1 1
Парк Хаус ТЦ 6 1
Ростех - ОАК - ОАК ТС - ОАК Транспортные самолеты 5 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Новосибирский метрополитен 15 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 246 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Этажи 0 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Киевский метрополитен 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9335 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6698 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3296 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 4
Аналоговые технологии 2837 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7705 2
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 111 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6314 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1093 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 2
USB modem - USB модем 309 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
НИСМ - Национальная информационная супермагистраль - Петропавловск-Кустанай-Актобе 18 1
ВымпелКом - Билайн - WiFi в Тульских парках 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Oracle - Sun StorEdge 45 1
Siemens Teamcenter 68 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 31 1
Гагарин Юрий 93 4
Топоров Игорь 5 2
Тишков Александр 22 2
Сергеев Константин 12 1
Устинова Ольга 8 1
Игнатенко Владимир 1 1
Уваров Павел 3 1
Портов Сергей 1 1
Заколупина Марина 7 1
Морозова Елена 3 1
Алексеева Олеся 18 1
Сугаипов Саид-Эми 5 1
Телегин Сергей 1 1
Скрипниченко Владимир 4 1
Ивашкина Анна 1 1
Чугунов Денис 1 1
Хачиров Артур 1 1
Буторина Ирина 1 1
Перцев Антон 18 1
Землянников Эдуард 1 1
Врублевская Вера 1 1
Инноядов Александр 2 1
Пахомов Евгений 1 1
Шубина Светлана 1 1
Шубин Владимир 1 1
Клюкин Михаил 1 1
Никитин Сергей 95 1
Портнов Сергей 4 1
Семенов Максим 25 1
Туровский Михаил 19 1
Бобиков Дмитрий 34 1
Белейчев Александр 10 1
Балакирев Александр 12 1
Нефедов Павел 46 1
Минаев Артем 26 1
Пулинец Сергей 11 1
Сергеев Михаил 110 1
Груздев Владимир 18 1
Ткачев Владимир 12 1
Федоров Алексей 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 9
Россия - ДФО - Хабаровский край 989 8
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 5
Россия - ПФО - Чувашия - Ибресинский район - Ибреси 10 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 4
Россия - ПФО - Чувашия - Козловский район - Козловка 7 3
Россия - ПФО - Чувашия - Алатырь 14 3
Россия - ПФО - Чувашия - Шумерля 14 3
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 3
Россия - ПФО - Чувашия - Цивильский район - Цивильск 6 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 22 3
Россия - ПФО - Чувашия - Вурнарский округ - Вурнары 4 3
Беларусь - Белоруссия 6033 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 3
Россия - СФО - Новосибирск 4658 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 3
Россия - ПФО - Самарская область 1453 3
Россия - УФО - Челябинская область 1390 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1244 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 304 3
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 3
Россия - Калинино 11 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Нанайский район - Троицкое 12 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 987 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1595 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1650 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 544 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 281 2
Армения - Республика 2371 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 87 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
ТАСС Телеком 38 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
ПВГУС - Поволжский государственный университет сервиса 2 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

