МТС прокачала сеть в столице гончарного промысла Скопине

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети LTE и увеличении скорости на 30% в городе Скопин Рязанской области, который носит неофициальное звание столицы гончарного промысла. Новое телеком-оборудование позволит с комфортом пользоваться связью с учетом роста турпотока, в первую очередь, из Москвы и Рязани. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС увеличила скорость мобильного интернета в центре Скопина, где находятся популярные у туристов достопримечательности: Скопинский краеведческий музей, Центр народных художественных промыслов и ремесел, в котором в котором в том числе представлен Музей гончарства. Гости города также посещают музей истории гончарного промысла на фабрике Скопинской художественной керамики и музей истории Подмосковного угольного бассейна.

«Мы отмечаем в Скопине ежегодный прирост интернет-трафика в полтора раза в начале мая, в это время в город приезжают первые туристы и летние отпускники. Осматривая достопримечательности, гости всегда делают много фото, снимают видео и выкладывают их в соцсетях. Поэтому мы провели технические работы в историческом центре Скопина заранее, чтобы быть готовыми к новому туристическому сезону. С быстрым интернетом гости города могут делиться контентом, а авторы и гиды пешеходных экскурсий – уточнять информацию по маршруту. Кроме того, по Рязанской области путешествуют семьи с детьми на личных автомобилях, поэтому им нужен полный доступ к навигатору, приложениям бронирования гостиниц, заказа обедов, покупки билетов в музеи и многому другому», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

МТС улучшила связь и на главных улицах города – Ленина, Карла Маркса, Октябрьской и других, где сотрудники краеведческого музея проводят пешие экскурсии по историческим местам и архитектурным достопримечательностям. В 2023 г. такие экскурсии начнутся с первых дней мая.

«Мы приготовили серию интерактивных экскурсий, в ходе которых туристов на каждой новой локации будут встречать исторические персонажи в костюмах начала XX века. Мы пройдем от здания бывшего магазина купца Черкасова, известного городского мецената, к Детской музыкальной школе имени А. Г. Новикова и далее к великолепному образцу советской архитектуры в стиле сталинского ампира Дворцу культуры и далее. Экскурсанты всегда ищут в интернете дополнительную информацию об истории Скопина и его купцах, о гончарном промысле для подтверждения и дополнения каких-то фактов, поэтому хорошая связь, конечно, важна на протяжении всего маршрута», — отметила директор Скопинского краеведческого музея Елена Морозова.

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Помимо центральной части Скопина МТС улучшила связь также в Автозаводском, Заречном, Комсомольском, Октябрьском, Стекольном районах, и в районе Металлурга и Коготково.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.