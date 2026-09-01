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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Рязанская область Скопин

Россия - ЦФО - Рязанская область - Скопин

СОБЫТИЯ


01.09.2026 «МегаФон» провел LTE в туристические села Рязанщины 1
19.04.2024 МТС ускорила LTE к дачному сезону в четырех районах Рязанской области 2
20.03.2024 МТС заложила цифровой фундамент для строящихся под Рязанью «Снегирей» 1
20.12.2023 МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году 2
27.10.2023 МТС заложила «цифровой фундамент» для строящихся коттеджных поселков под Рязанью 1
12.05.2023 МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области 1
03.05.2023 МТС прокачала сеть в столице гончарного промысла Скопине 3
12.04.2022 У заброшенных церквей Рязанщины заработали туристические навигаторы 1
15.12.2016 МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году 1
07.08.2015 «Ростелеком» в Рязанской области приступил к реализации второго этапа внедрения «Системы-112» 1
23.04.2014 МТС обеспечила рязанцев сетью 4G 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 9
Ростелеком 10986 1
Станкостроитель ПТП 5 3
Домостроитель ГК 10 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 144 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Приока Санаторий 1 1
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина ГАУК 2 1
Музей гончарства 1 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6578 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9593 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6506 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9351 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6279 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2749 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13021 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2028 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1200 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2239 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2272 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4670 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8550 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 2
Система жизнеобеспечения 167 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3291 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 639 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3733 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 42 1
4G - LTE - LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 56 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 119 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4488 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1734 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 342 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 344 1
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Есенин Сергей 14 1
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Русских Роман 3 1
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 714 8
Россия - РФ - Российская федерация 167112 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 5
Беларусь - Белоруссия 6316 4
Армения - Республика 2458 3
Россия - Панинский район - Панино 11 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шацкий район - Шацк 10 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Касимовский район - Касимов 5 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Сасовский район - Сасово 24 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Шиловский район - Шилово - Ибредь 15 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8611 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 395 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 50 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Ермишинский район - Ермишь 3 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5815 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2727 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3196 2
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
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Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 622 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 739 1
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Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1300 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 563 1
Религия 153 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
РГАТУ имени П.А. Костычева - Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 2 1
РГУ имени С.А. Есенина - Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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