МТС ускорила LTE к дачному сезону в четырех районах Рязанской области

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE в Рязанском, Старожиловском, Скопинском и Касимовском районах к дачному сезону. Средняя скорость передачи данных в популярных для загородной жизни и садоводства локациях выросла более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в крупном райцентре Старожилово, где проживает почти 5000 человек, при этом в летний период количество проживающих значительно увеличивается благодаря регулярному железнодорожному и автобусному сообщению с областным центром. Благодаря проведенным работам, жители райцентра смогут узнавать в интернете о новых агротехнологиях, обмениваться опытом, а также на отдыхе смотреть любимые фильмы и сериалы.

Также скорость передачи данных в сети МТС выросла в поселках Поляны и Агро-Пустынь Рязанского района, деревне Катино Скопинского и Кочемары Касимовского района. В них находятся как дома с постоянным проживанием, так и дачи. В общей сложности, в этих населенных пунктах живет еще более 8000 человек, многие переезжают за город на весь теплый сезон, начиная с апреля.

«Рязанская области привлекательна не только для самих рязанцев: благодаря близости к Москве и Московской области, дачи здесь покупают и снимают москвичи. Скоростной интернет и качественная голосовая связь делают эти населенные пункты еще привлекательнее. При необходимости между садово-огородными работами занятые люди могут участвовать в вебинарах и работать из дома, использовать сервисы видеосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.