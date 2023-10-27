МТС заложила «цифровой фундамент» для строящихся коттеджных поселков под Рязанью

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает расширении сети 4G в районе строящихся коттеджных поселков на трассе Рязань-Спасск за Окой. В результате абонентам доступна скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование на трассе Р123 «Рязань-Мурмино» в районе коттеджного поселка «Вилланд», где идет активное строительство новых домов. Голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом могут пользоваться строители, специалисты коммунальных служб и других подрядных организаций, занятых в строительстве. Риелторы теперь могут проводить показы имеющихся участков и возводимых домов в режиме стрима.

По мере возведения коттеджей «цифровой фундамент» станет базой для подключения «умной» инфраструктуры домов, которая обеспечивает автоматический контроль отопления, энергоснабжения, теплосбережения, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. После сдачи дома в эксплуатацию жильцы смогут подключать к сети smart-телевизоры и другие гаджеты.

После установки новых базовых станций местные жители даже в часы пиковой нагрузки на сеть смогут быстро загружать тяжелый контент, смотреть видео в высоком качестве, общаться по видеосвязи и пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

«Запуск LTE между поселками Мурмино и Алеканово - это продолжение большого проекта, в рамках которого МТС усиливает связь в районах перспективного коттеджного строительства. Большой газифицированный жилой сектор с подземными коммуникациями, как правило, сразу оснащается владельцами жилья цифровыми системами - видеонаблюдением, устройствами «умного дома» и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. Многие рязанцы и москвичи переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу. Наши прогнозы по росту потребления трафика оправдались по ранее «прокачанным» коттеджным поселкам вдоль трасс, поэтому мы продолжим идти туда, где развивается новое строительство», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

С запуском сети у «Вилланда» усиленное LTE-покрытие получили и коттеджные районы в поселках Алеканово и Алеканово-1, где также продолжается строительство новых домов. Скорость мобильного интернета выросла на 30% и на въезде в поселок городского типа Мурмино, где в пятиэтажных многоквартирных домах по улице Лесной и в коттеджном поселке проживает около 1000 человек.

Ранее МТС увеличила скорость мобильного интернета в коттеджных поселках «Монтажник», «Станкостроитель», «Теплоприборовец-2», «Домостроитель», «Волна-1», «Радуга», «Сказка Алеканово» в районе Мурмино, а также в окрестностях Скопина, Кадома, Шацка, в Рыбном и Пощупово Рыбновского района и Панино Спасского района.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.