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Станкостроитель ПТП


20.03.2025 Ярославским дачникам добавили скорости 1
20.03.2024 МТС заложила цифровой фундамент для строящихся под Рязанью «Снегирей» 1
27.10.2023 МТС заложила «цифровой фундамент» для строящихся коттеджных поселков под Рязанью 1
12.05.2023 МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Станкостроитель ПТП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 3
Домостроитель ГК 8 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8383 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1020 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16134 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12697 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24704 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7692 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7901 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1656 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 564 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 2
Система жизнеобеспечения 149 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8173 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1789 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11297 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3796 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2550 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2783 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28063 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5353 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21440 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5831 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 205 1
Ляк Александр 51 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 648 3
Россия - Панино 8 3
Армения - Республика 2300 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
Беларусь - Белоруссия 5749 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5474 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4896 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 136 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5223 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2695 1
Дача - дачники 848 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1223 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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