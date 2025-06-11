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Домостроитель ГК


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников 1
07.07.2011 Softline перевела решение «Недвижимость» на новую версию Microsoft Dynamics CRM 2011 1
08.09.2009 «Домостроитель» автоматизировал службу оформления сделок на базе «1С:Предприятя 8» 4
10.01.2008 Softline внедрила Microsoft Dynamics CRM в «Домостроителе» 4
14.08.2007 Softline внедряет Microsoft Dynamics CRM в ГК «Домостроитель» 5

Публикаций - 9, упоминаний - 19

Домостроитель ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 4
Softline - Софтлайн 3005 3
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 73 2
8511 2
Microsoft Corporation 24877 2
1С-Рарус 901 1
Станкостроитель ПТП 4 3
Домострой ГК 4 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11917 2
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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