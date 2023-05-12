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МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области

МТС сообщила о расширении покрытия сети LTE МТС на дачах вблизи поселка Мурмино, расположенного в 30 километрах от Рязани. Связь впервые получили садоводы из СНТ «Монтажник», «Станкостроитель», «Теплоприборовец-2».

МТС установила телеком-оборудование в восточной части Мурминских дач, на Северной, Озёрной и Южной улицах. Теперь жители местных коттеджей и летних домиков могут в перерывах между садовыми работами и на отдыхе смотреть кино в онлайне, слушать сетевое радио, пользоваться привычными цифровыми сервисами МТС.

На территории СНТ также находится небольшой пруд с песчаным берегом, где можно удить рыбу или расположиться на пикнике. Добраться до него можно пешком, на велосипеде или автомобиле. Теперь там также будут доступны видеозвонки и навигационные сервисы.

«Мы подготовили дачные поселки Рязанской области к притоку садоводов и отпускников, чтобы они на свежем воздухе вдали от города могли не отказывать себе в просмотре интернет-новостей, фильмов и оригинальных сериалов в онлайн-кинотеатре Kion МТС и использовании других сервисов нашей экосистемы. Ранее на Мичуринских дачах мы «прокачали» сеть в соседних СНТ – «Домостроитель», «Волна-1», «Радуга» и других», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

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Также до открытия дачного сезона МТС улучшила связь LTE для дачников Скопина, Кадома, Шацка, Рыбном и Пошупово Рыбновского района, Панино Спасского района и поселка «Сказка Алеканово» под Рязанью.

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