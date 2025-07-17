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Есенин Сергей


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Доступ к гигабиту от МТС появился еще почти у 4000 пермских семей 1
28.03.2024 МТС прокачала сеть в бывшем имении композитора Даргомыжского на Смоленщине 1
11.03.2024 На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 1
28.12.2023 МТС прокачала сеть в Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина к новогодним каникулам 2
07.09.2023 МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью 1
12.03.2019 CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна 1
12.09.2018 Сбербанк представил алгоритмы ИИ, стилизующие тексты в произведения русских поэтов-классиков 1
26.12.2016 МТС подключил к услугам связи 66 новосибирских новостроек 1
15.12.2016 МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году 1
31.05.2013 МТС улучшила качество связи в популярных местах летнего отдыха жителей Центральной России 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Есенин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13455 6
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Xiaomi 1842 1
Xiaomi - Rumicom - Румиком 3 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
Государственный музей-заповедник С. А. Есенина ГАУК 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7773 1
ОРБИ 13 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Санаторий имени Цюрупы 1 1
ФСС РФ - ФБУ Центр реабилитации - Вольгинский Санаторий Владимирской области 1 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
Щука - дизайн-студия 24 1
Этномир - культурно-образовательный туристический центр 1 1
Дом-музей Бориса Пастернака 1 1
Энергомонтаж 1 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25073 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8291 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3023 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16573 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8791 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28422 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 730 2
МПС - Международные платежные системы 147 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13070 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15695 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14166 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10938 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1576 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25152 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7670 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21331 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5116 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9424 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5643 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1047 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9495 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2287 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6581 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3782 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5198 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 335 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8499 1
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СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
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МТС Big Data 295 1
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КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 295 1
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