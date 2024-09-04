МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music

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«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.
|04.09.2024
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«МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга
Цифровая экосистема МТС проанализировала, что было в топах у слушателей «МТС Музыки» из Новосибирска этим летом. Разбег в музыкальных предпочтениях жителей столицы Сибири получился большой: от Михаила Круга до Люси Чеботиной. Об этом CNews сообщили представители МТС
|14.02.2024
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Исследование «МТС Музыки»: кировчане считают классическую музыку самой романтичной
Мужчины слушают рэп (50%) при ссоре с партнером, женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (25%). 62% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** «МТС Музыка» – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобил
|14.02.2024
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Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной
Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (16%), но помимо этих направлений выбирают шансон (5%). 42% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с коллекцией треков. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов. П
|25.10.2022
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Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение
|26.08.2022
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МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области. Ближе к осени коллекция МТС Music
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Зиборова Ольга 18 5
|Петровский Максим 3 3
|Короб Анна 3 3
|Губанов Андрей 95 3
|Хачатуров Георгий 3 3
|Василевский Андрей 20 2
|Лаптев Максим 18 2
|Юркова Ольга 15 2
|Козин Алексей 48 2
|Синюгин Михаил 40 2
|Вакуленко Василий 9 2
|Кабанов Марат 43 2
|Митрофанова Софья 9 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Воронин Павел 142 2
|Бойчевски Надежда 9 1
|Коржавин Максим 3 1
|Россихин Антон 1 1
|Кабанова Елена 1 1
|Бородавченко Виктория 1 1
|Савелов Александр 1 1
|Муромская Ирина 1 1
|Новиков Владимир 35 1
|Шишканов Дмитрий 4 1
|Горбунов Александр 54 1
|Журавлев Станислав 6 1
|Хохлов Вадим 1 1
|Чупахин Евгений 1 1
|Дондэ Максим 1 1
|Рябченко Ольга 12 1
|Кайгородова Оксана 60 1
|Волож Аркадий 252 1
|Есенин Сергей 9 1
|Савиновский Артем 9 1
|Бобиков Дмитрий 34 1
|Прутков Козьма 7 1
|Лагучев Султан 1 1
|Деденева Мария 1 1
|Кирпун Екатерина 1 1
|Булгаков Михаил 14 1
|Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 540 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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