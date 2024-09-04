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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music

«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.


04.09.2024 «МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга

Цифровая экосистема МТС проанализировала, что было в топах у слушателей «МТС Музыки» из Новосибирска этим летом. Разбег в музыкальных предпочтениях жителей столицы Сибири получился большой: от Михаила Круга до Люси Чеботиной. Об этом CNews сообщили представители МТС
14.02.2024 Исследование «МТС Музыки»: кировчане считают классическую музыку самой романтичной

Мужчины слушают рэп (50%) при ссоре с партнером, женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (25%). 62% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** «МТС Музыка» – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобил
14.02.2024 Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной

Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (16%), но помимо этих направлений выбирают шансон (5%). 42% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с коллекцией треков. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов. П
25.10.2022 Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение

26.08.2022 МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области. Ближе к осени коллекция МТС Music


Публикаций - 63, упоминаний - 75

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День молодёжи - 27 июня 926 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
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