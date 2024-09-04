МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music

«МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга Цифровая экосистема МТС проанализировала, что было в топах у слушателей «МТС Музыки» из Новосибирска этим летом. Разбег в музыкальных предпочтениях жителей столицы Сибири получился большой: от Михаила Круга до Люси Чеботиной. Об этом CNews сообщили представители МТС

Исследование «МТС Музыки»: кировчане считают классическую музыку самой романтичной Мужчины слушают рэп (50%) при ссоре с партнером, женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (25%). 62% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** «МТС Музыка» – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобил

Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (16%), но помимо этих направлений выбирают шансон (5%). 42% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с коллекцией треков. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов. П

Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение