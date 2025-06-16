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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС Экосистема МТС МТС Медиа МТС KION МТС Строки


Строки - книжный сервис, в котором можно читать книги, журналы, мангу и комиксы, слушать аудиокниги и подкасты. Собственное издательство «Строки» выпускает оригинальные книги каждую неделю.

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Библиотеки Красноярска и Норильска получили в дар от МТС этнокомиксы с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» 1
18.12.2024 МТС: сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги 1
16.10.2024 МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 2
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 2
28.04.2023 МТС добавила скорости Казанскому Кремлю к туристическому сезону 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13300 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 42 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 67 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Казанский кремль - музейный комплекс 8 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1420 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11597 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24766 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1805 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5553 1
Podcasts - Подкастинг 270 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2582 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21918 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8170 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16437 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5897 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29225 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2973 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1717 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 216 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 79 2
Иванищев Роман 3 2
Бальмонт Елена 5 2
Чекмарев Шамиль 20 2
Николаев Вячеслав 102 1
Шишова Елена 1 1
Ельчанинова Екатерина 2 1
Фролова Ксения 1 1
Шакиров Марат 61 1
Ярмольник Леонид 5 1
Митрофанова Софья 9 1
Булгаков Михаил 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 4
Япония 13379 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 921 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2758 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 33 2
Земля - планета Солнечной системы 10477 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Николаевск-на-Амуре 12 1
Азия - Азиатский регион 5624 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 96 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1231 1
Россия - ДФО - Амурская область 782 1
Россия - ЦФО - Костромская область 420 1
Украина 7678 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17897 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Армения - Республика 2327 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3031 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Польша - Республика 1974 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3061 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2793 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2823 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11157 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1670 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6088 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6592 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 555 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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