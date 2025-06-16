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Строки - книжный сервис, в котором можно читать книги, журналы, мангу и комиксы, слушать аудиокниги и подкасты. Собственное издательство «Строки» выпускает оригинальные книги каждую неделю.
УПОМИНАНИЯ
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 67 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
|Казанский кремль - музейный комплекс 8 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 216 3
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 2
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 79 2
|Иванищев Роман 3 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Чекмарев Шамиль 20 2
|Николаев Вячеслав 102 1
|Шишова Елена 1 1
|Ельчанинова Екатерина 2 1
|Фролова Ксения 1 1
|Шакиров Марат 61 1
|Ярмольник Леонид 5 1
|Митрофанова Софья 9 1
|Булгаков Михаил 14 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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