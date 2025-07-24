Аналитика сервиса «Строки»: спрос на книги об авторском праве вырос на фоне дискуссий об ИИ

Книжный сервис «Строки» проанализировал спрос на книги об авторском праве за период с 1 января по 30 июня 2025 г. по сравнению с аналогичным полугодием прошлого года (1 июля – 31 декабря 2024 г.). Количество пользователей, интересующихся темой, выросло на 60%, а потребление (чтение и прослушивание) таких книг — на 65%.

В связи с высокой популярностью искусственного интеллекта и использованием авторских материалов для обучения нейросетевых моделей вырос спрос на книги, которые рассказывают о возможных способах защиты авторских прав писателей, сценаристов, художников и других представителей креативных профессий.

Книжный сервис «Строки» зафиксировал повышение интереса к данной литературе среди пользователей на 60%, а её потребление (время прослушивания и прочтения книг по подписке) выросло на 65% в 2025 г. (1 января 2025 г. – 30 июня 2025 г.) по сравнению с предыдущим полугодием.

Первое место в рейтинге книг об авторском праве вошло системное учебное пособие, где подробно изложены понятия авторского и смежного права, субъекты защиты и их полномочия «Авторское право и смежные права», К.Б. Леонтьева и И.А. Близнец, на втором месте оказалось произведение О.В. Лутковой о нормах авторского права при трансграничной защите «Авторские права в международном частном праве». Замыкает топ-3 обзор российского законодательства, включающий актуальные правки и комментарии, судебную практику и примеры из реальной жизни Ю.Ф. Беспалова, А. Беспалова и А. Касаткиной «Авторское право и смежные права в Российской Федерации».

В топ-5 также вошли структурированное пособие «Авторское право в схемах» А.А. Бирюкова и адаптированное для непрофессионалов руководство «Авторское право: просто о сложном», А. Бессмертной.