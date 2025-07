Microsoft распробовала любимый язык хакеров и массово переманивает программистов в надежде повысить безопасность Windows

Microsoft попросила разработчиков начать писать драйверы для своих устройств под Windows на языке Rust. Он считается одним из самых безопасных в мире, особенно на фоне С и С++, и очень любим хакерами.

Все на Rust

Корпорация Microsoft призвала все компании, выпускающие «железо» для компьютеров под Windows, начать писать драйверы на языке Rust. Она напирает на то, что это безопасный язык, и что безопасность кода драйверов критически важна, поскольку они представляют собой низкоуровневые компоненты, напрямую взаимодействующие с оборудованием, пишет портал Neowin.

Rust действительно является одним из самых безопасных языков программирования в мире. В этом плане его часто сравнивают с С и С++, притом не в пользу последних, так как они не умеют безопасно работать с памятью, что признали даже на федеральном уровне. Например, структура Минобороны США в 2024 г. сообщила о планах по массовому переводу кода используемого ПО С на Rust и созданию для этого автоматического транслятора.

Увещевания Microsoft

В своем блоге Microsoft написала, что команда разработчиков Surface уже участвует в проекте с открытым исходным кодом windows-drivers-rs (у него есть одноименный репозиторий на GitHub), который также используется для поставки драйверов, написанных на Rust, на устройства Surface. Корпорация утверждает, что за счет этого не только растет надежность гаджетов Surface, но и «повышается планка безопасности всей экосистемы Windows» (raising the security bar for the entire Windows ecosystem).

Фото: FreePik Microsoft постепенно меняет подход к написанию кода Windows , притом фундаментально

Surface – это линейка компьютеров, ноутбуков и планшетных компьютеров Microsoft. В США пользуется популярностью, в России официально продавалась более 10 лет назад.

В своей публикации Microsoft не смогла пройти мимо очевидных преимуществ Rust перед С и С++, в очередной раз напомнив, что он умеет безопасно работать с памятью, а они – нет. Также корпорация к преимуществам Rust отнесла строгую проверку типов, безопасность многопоточности, возможности статического анализа, абстракции времени компиляции и заодно хорошую совместимость с традиционными языками программирования.

Дорогу молодым

С и С++ – это хоть и популярные, но все же старые по современным меркам языки программирования. Они годами входят топ-5 самых востребованных языков по версии Tiobe, тогда как Rust в июле 2025 г. находился в этом рейтинге на 18 месте. К слову, годом ранее он удерживал 13 строчку, то есть сейчас он сместился вниз на пять позиций.

Но вполне возможно, что у Rust все еще впереди. В своем нынешнем виде он вышел в 2012 г., то есть ему всего 13 лет, тогда как С существует более полувека – с 1972 г. С++ увидел свет 40 лет назад, в 1985 г.

Как сообщал CNews, Rust горячо любим хакерами всего мира, так как позволяет хитро прятать код вредоносных приложений внутри безобидных утилит. В феврале 2022 г. CNews писал, что программисты Amazon Web Services, крупнейшего в мире облачного сервиса, постепенно отказываются от других языков в пользу Rust. Но и Microsoft тоже, по всей видимости, относится к нему весьма тепло.

Microsoft держит слово

Например, в мае 2023 г. софтверный гигант пообещал внедрить Rust в ядро Windows 11. Обещание было выполнено, можно сказать, молниеносно, что совершенно не характерно для Microsoft – в июле 2023 г. вышла сборка ОС Dev Channel 25905 для разработчиков, содержавшая первые строчки кода на Rust.

Впрочем, если вспомнить, то попытки внедрить Rust в Windows Microsoft предпринимала и раньше, но дальше заявлений дело тогда не шло. Так в декабре 2019 г. стало известно о планах компании по переписыванию на Rust ряда низкоуровневых компонентов Windows 10.

В своем новом сообщении с призывом разработчиков писать драйверы на Rust она пообещала, что будет предпринимать различные усилия по продвижению этого языка. У нее уже есть GitHub-репозиторий, в котором она будет публиковать соответствующий инструментарий.

Тем временем на Linux

Linux-сообщество тоже успело оценить все преимущества Rust и в первую очередь безопасность работы с памятью. Среди участников комьюнити за последние годы появилось немало адептов этого языка, призывающих как можно быстрее переписать на нем все ядро Linux.

У них, разумеется, нашлись противники, обеими руками держащиеся за С и С++ и заявляющие, что никогда от этих языков не откажутся. Стороны постоянно спорят между собой, но факт остается фактом – Rust уже проник в ядро Linux, и многие его компоненты написаны именно на этом языке.

Однако будущее Rust в Linux до сих пор не определено, потому что главный по Linux до сих пор не в силах выбрать сторону. Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) пока не имеет определенного мнения относительно присутствия кода на Rust в ядре Linux, а если и имеет, то не высказывает его.

Торвальдсу не составляет абсолютно никакого труда публично унизить фаната Rust и важного члена комьюнити и добиться его ухода, а всего через несколько дней бить себя в грудь и доказывать ярому противнику Rust, что этот язык имеет право на существование.