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U.S. Department of Defense
Pentagon
Министерство обороны США
Пентагон



11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества
05.08.2019 Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами
15.01.2019 Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку
30.07.2018 Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США»
04.06.2018 Google отказалась от многомиллионного контракта с Пентагоном
21.05.2018 Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США
21.12.2016 Microsoft получила от Пентагона заказ на миллиард долларов
31.03.2015 Пентагон переходит на смартфоны, защищенные от прослушки АНБ
16.10.2013 Oracle: Открытому коду не место в оборонных системах
13.06.2013 Пентагон обеспечит ID-картами военных с нетрадиционной ориентацией
24.04.2013 Пентагон отказался от открытого ПО в медицине
07.02.2013 Модифицированные люди: планы Пентагона обретают реальные черты
30.11.2012 Пентагон: роботы не смогут самостоятельно убивать людей
10.08.2012 Пентагон избавляется от редкоземельной зависимости
16.11.2011 Пентагон будет отвечать кибератаками на нападения хакеров
20.10.2011 Пентагон модернизирует войска США: перечень новинок
27.09.2011 Пентагон вкачивает миллиарды в альтернативную энергетику
05.07.2010 Украинский "Антонов" нашел партнера для сборки "Русланов" в США
01.04.2010 Пентагон продлил для EADS срок тендера на поставку самолетов
24.06.2009 Пентагон создает кибервойска
08.04.2009 Кибератаки: Пентагон потратил $100 млн за полгода
28.11.2008 Пентагон - Бушу: нас атаковали хакеры из России
22.01.2008 Как заставить PKI работать. Опыт Минобороны США
03.10.2007 GPS: конец анахронизма
06.09.2007 Пентагон встретит хакеров во всеоружии
04.09.2007 Китайцы взломали Пентагон
04.09.2007 Разведка Пентагона набирает аутсорсеров
04.09.2007 Китайцы взломали Пентагон
22.05.2007 Пентагон присматривается к мирному спутнику
10.05.2007 Противоспутниковое оружие: электромагнитный перехват
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес
07.04.2003 Венчурный капитал - основа технологического превосходства в войне
09.06.2001 В армию США начали поступать спутниковые телефоны Iridium с функцией шифрования речи

Публикаций - 1427, упоминаний - 2136

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20972 76
IBM 8663 58
Raytheon 284 48
Google LLC 9409 44
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 32
Intel Corporation 10781 31
Oracle Corporation 5801 27
Новый диск 665 27
Apple Inc - Эппл Рус 10092 25
Codemasters 236 24
Amazon Inc - Amazon.com 2518 21
Meta - Facebook 4116 19
Cisco Systems 4626 18
Yahoo! 3468 17
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 16
Samsung Electronics 8927 15
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 13
HP - Hewlett-Packard 3423 12
AMD - Advanced Micro Devices 3489 12
Sony 5560 12
Марс ФГУП НПО 1021 12
Lenovo Motorola 3318 11
HP Inc. 5098 11
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 11
EA DICE 152 11
SAS Institute 790 11
Nvidia Corp 3010 10
Qualcomm Technologies 1552 10
Huawei 3138 10
SAP SE 4367 10
Patriot Memory 50 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 465 9
PayPal 615 9
5009 9
SEC Consult Services 1271 9
Lenovo Group 1993 9
DigitalGlobe 116 8
Red Hat 1119 8
Globalstar - Глобалстар 155 8
AT&T Inc 1554 7
Boeing 895 105
Lockheed Martin 659 83
Northrop Grumman 200 43
BAE Systems 159 26
General Dynamics 48 14
Airbus Defence and Space - EADS 123 13
Walmart - Wal-Mart Stores 318 13
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 8
Visa International 1640 7
Airbus Group 186 7
Ball Aerospace & Technologies 46 7
eBay Inc 1560 7
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 6
Procter&Gamble - P&G 196 6
Michelin - Мишлен 27 6
Prada 50 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 6
United Colors of Benetton 31 6
Tesco 72 6
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 6
Bank of America - Банк Америки 208 5
GM - General Motors 419 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1761 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 5
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 43 4
GlobalFoundries - GF 68 4
American Airlines 76 4
Волга-Днепр - Авиакомпания 26 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 4
АТАК - сеть магазинов 20 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 3
United Airlines - авиакомпания 87 3
Arianespace 83 3
SLV 13 3
Barclays 81 3
Citibank - Ситибанк 250 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 839 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 170
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 131
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1627 99
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 98
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 90
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 58
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 56
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 54
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 51
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 42
U.S. Army - армия США 107 38
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 34
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 33
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 24
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 77 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7318 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2340 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 14
МКС - Международная космическая станция 1381 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 10
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 10
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 10
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 9
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1135 8
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 7
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 7
Правительство РФ 2644 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 469 7
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 7
Счётная палата РФ 554 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1477 5
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2014 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 149 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 3
TIA - Telecommunications Industry Association 66 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 2
Демократическая политическая партия США 50 2
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 2
ГИС-Ассоциация 231 2
OSI - Open Source Initiative 52 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
OSRF - Open Source Robotics Foundation 1 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 168 1
Linux Foundation 163 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4012 29
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10072 16
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1008 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 14
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 14
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9091 14
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 12
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 166 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3166 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 645 10
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 731 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1807 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 57 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1781 9
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3541 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3955 8
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4882 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1338 6
ARM64 - Архитектура процессора 1227 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1268 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4194 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1885 5
USB Type-C - USB-C 994 5
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 684 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 5
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 513 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 381 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 571 4
Acer Predator 117 29
Microsoft Windows 10 10093 28
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 27
Linux OS 7170 24
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 24
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 23
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 19
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 17
SpaceX 168 16
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 83 15
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 14
Google Android 11635 14
Google YouTube - Видеохостинг 2168 13
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 213 12
Google Earth - Google Планета Земля 446 11
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 10
U.S. Department of Defense - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 78 10
Nvidia GeForce GTX 3056 10
Java - Язык программирования 2387 7
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 7
Microsoft Office 2944 7
SQL - Язык программирования 553 7
DigitalGlobe - WorldView - коммерческий спутник 57 7
Apache HTTP Server 370 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 670 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5810 6
GeoEye - космический спутник 57 6
Microsoft Windows XP 2284 6
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 7 6
Myspace - социальная сеть 607 6
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 6
Microsoft Windows 1338 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1668 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2549 6
Microsoft Azure 1210 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 6
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 23 5
Google Maps - Карты Google 579 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 336 33
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 27
Bush George - Буш Джордж 292 22
Касперский Евгений 286 17
Левкевич Михаил 58 16
Путин Владимир 2437 16
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 10
Coats Dan - Коутс Дэн 14 10
Иванов Сергей 359 9
Gates William Henry - Гейтс Билл 862 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 8
Андронов Алексей 25 6
Гвоздев Дмитрий 84 6
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 5
Ковалев Александр 156 5
Попова Мария 139 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 132 5
Медведев Дмитрий 1582 5
Chen Jolly - Чен Джолли 5 5
Галушкин Олег 170 5
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 5
Рахманов Максим 47 4
Biden Joe - Байден Джо 35 4
Meredith Whittaker - Мередит Уиттакер 7 4
Cluley Graham - Клули Грэхем 118 4
Перминов Анатолий 124 4
Михайлов Владимир 30 4
Кучейко Алексей 20 3
Панченко Иван 43 3
Allen Paul - Аллен Пол 119 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 3
Бартунов Олег 32 3
Rubin Andy - Рубин Энди 60 3
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 278 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 3
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 3
Larry Page - Ларри Пейдж 173 3
Храмцовская Наталья 45 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 858
Россия - Российская федерация - РФ 82161 280
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10859 160
Ирак - Республика 619 130
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 130
Земля - планета Солнечной системы 6451 86
США - Калифорния 3066 71
США - Колумбия - Вашингтон 1074 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 51
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11588 47
Европа 7247 46
Германия - Федеративная Республика 7776 44
Япония 7886 44
Иран - Исламская Республика Иран 923 42
Канада 3049 37
Северная Америка 2578 34
США - Нью-Йорк 2587 34
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 31
Израиль 1680 28
Америка 1186 28
Южная Корея - Республика 3251 24
Австралия - Австралийский Союз 2650 24
США - Техас 771 23
США - Аляска 233 22
Ближний Восток 2482 22
США - Флорида 662 21
Африка - Африканский регион 2661 21
Индия - Республика 4074 21
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 20
Азия - Азиатский регион 3149 19
США - Вирджиния - Виргиния 163 18
Франция - Французская Республика 4921 18
Украина 5524 18
США - Нью-Мексико 212 18
США - Аризона 402 16
Тихий океан 440 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12027 16
Китай - Тайвань 1553 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 11
Вторая мировая война 477 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3623 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 4
Болезнь Альцгеймера 185 4
Холодная война 62 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1201 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 4
Русский язык 1653 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2230 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
Фабрика троллей 4 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
Болезнь Паркинсона 101 2
U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 131 2
U.S. Department of Defense - Open Technology Development Roadmap 2 2
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп») - серотип вируса гриппа A 82 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 2
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 54 2
Закон Мура - Moore's law 167 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 930 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
Сельское хозяйство 18 1
Великая Отечественная война 199 1
Интеллектуальная собственность 15 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 69
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 61
Associated Press 1965 61
Thomson Reuters - Рейтер 5677 58
CNews RND - R&D.CNews 2081 52
NYT - The New York Times 943 35
Space Daily 528 35
WSJ - The Wall Street Journal 1193 25
New Scientist 1444 21
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 16
The Washington Post 287 16
Bloomberg 935 14
Washington Profile 140 14
Nextgov 19 11
SpaceDaily - Space Daily 187 11
WikiLeaks 112 10
F-16.net 121 9
USA Today 124 8
Flight Global 78 8
Los Angeles Times 66 8
NEWSru.com 208 7
Space War 75 7
The Register 1225 6
Flight International 64 6
Forbes - Форбс 559 5
FT - Financial Times 1067 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 4
ZDnet 556 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 4
Business Insider 183 4
CNET - Издание 1557 4
Nature 696 4
Telegraph 76 4
Российская газета 219 4
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 4
Wikipedia - Википедия 398 3
Engadget - Блог о технологиях 400 3
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Fortune 156 3
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Gartner 3177 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 9
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IBM Research 104 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 117 3
IHS Infonetics Research 87 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 2
Gartner Dataquest 329 2
Forrester Research 783 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 1
RiskIQ 9 1
comScore 304 1
Datamonitor 82 1
Forbes Global 2000 29 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 1 1
Conference Board 72 1
PCMark 103 1
Dimensional Research 12 1
Philips Research 12 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 19 1
Fortune 100 86 1
451 Research Group 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Juniper Research 419 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 17
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 120 10
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 6
РАН - Российская академия наук 935 5
НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая 15 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 75 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 5
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 283 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 544 4
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 9 4
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 361 3
Yale University - Йельский университет 113 3
Columbia University - Колумбийский университет 138 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 49 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 72 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 90 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 20 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
ASPI - Australian Strategic Policy Institute - Австралийский институт стратегической политики 2 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 7 1
University of California - Калифорнийский университет 23 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 55 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 73 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 82 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 176 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 75 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
Cornell University - Корнеллский университет 100 1
AI Now Institute at New York University 2 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 215 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 3
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 3
МТС Телеком Идея 51 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 24 2
Defcon 38 2
U.S. Department of Defense - DARPA Virtual Robotics Challengе 2 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Aspen Security Forum 1 1
Digital October - конференционное пространство 89 1
TopCoder Open 12 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 164 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
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