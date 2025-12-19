Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Airbus Group Airbus Industries

Airbus Group - Airbus Industries

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.12.2025 Крупнейший мировой производитель самолетов отказывается от сервисов Google

Google теряет крупного клиента Аэрокосмическая корпорация Airbus, официально зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от использования американских сервисов Google Workspace, выяснил Register. Компания переносит в облако ключевые системы
27.11.2025 Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Семь лет – результата нет Компания Airbus, один двух из крупнейших и известнейших в мире производителей самолетов наряду с Boeing, расписалась в своей неспособности побороть зависимость от продуктов Microsoft. Как пишет The Regi
28.06.2022 Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете

Концерн Airbus представил новое техническое решение для доступа в интернет в самолете, которое получило название HBCplus, сообщили CNews в компании. С точки зрения принципов работы здесь ничего нового

04.05.2022 Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales

инимизировать объем аналоговых компонентов, доверив львиную долю работы цифровой аппаратуре. Все функции в одной схеме В отличие от зарубежных аналогов – производства американской Boeing, европейских Airbus и Thales – в случае с отечественной разработкой стандартные приборные функции космической бортовой аппаратуры реализованы в виде изделия электронной компонентной базы. Иначе говоря, функ
12.01.2022 Airbus внедрит систему проектирования электрического и электронного оборудования Capital из пакета Xcelerator

«Сименс» объявила, производитель авиационной техники Airbus принял решение о внедрении системы проектирования электрического и электронного оборудования Capital из пакета Xcelerator с целью ускорения разработки пассажирских самолетов. Платформа C
10.12.2020 Airbus представила инженерную модель пятиметрового развертываемого антенного отражателя

де. После выпуска обтекателя отражатель раскроется подобно бутону цветка, при этом его диаметр будет варьироваться от 1,6 до пяти метров. Концепция раскрывающегося параболического отражателя позволит Airbus выйти на рынок экономичных компактных радиолокационных станций и спутниковых группировок. После завершения испытаний интенсивного развертывания, а также определения степени воздействия н
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus

форму эксплуатации, мы изучали опыт конкурентов, — отметил он. — На сегодняшний момент в мире есть еще три платформы, которые решают такие же задачи (о них позже; — прим. CNews). Это Skywise компании Airbus, Analytics компании Boeing и Aviatar разработки Lufthansa Technik». По заверению Марковского, Skywise и Analytics поддерживают работу только с собственными самолетами их создателей, в то
17.06.2019 Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном

. являющаяся дочерним предприятием американского авиапроизводителя Spirit AeroSystems, занимается производством некоторых компонентов корпусов для гражданских и военных самолётов; среди её клиентов - Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители
11.04.2019 Airbus представила умный пассажирский салон на базе платформы Connected Experience

Airbus сообщила о начале внедрения технологий интернета вещей при создании пассажирских салонов своих самолетов и представила такой умный салон. Интернет-платформа получила название Airbus Connected Experience. В проекте также принимают участие крупные поставщики оборудования, среди которых: gategroup, Stelia Aerospace, Recaro Aircraft Seating. Ожидается, что этот проект т
04.07.2018 Airbus, Orange Business Services и Capgemini запускают платформу по наблюдению за Землей и космосом

Orange Business Services совместно с Airbus и Capgemini объявили о запуске платформы sobloo, открывающей доступ к данным наблюдения за поверхностью Земли. Помимо массивов информации, собранных в программе «Коперник», sobloo включа
25.05.2017 Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas

«Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space подписали соглашение с «Яндексом» на предоставление доступа к спутниковому покрытию площадью более 180 млн км² на основе платформы One Atlas. One Atlas — это ежегодно о
10.04.2017 Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up

Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольш
05.04.2017 Airbus и SITA будут информировать авиакомпании и аэропорты о киберугрозах для авиации

ммы – информировать авиакомпании, аэропорты и других участников отрасли о необычной активности в киберпространстве, которая может представлять собой угрозу для их деятельности.Предлагаемые компаниями Airbus и SITA услуги разработаны как ответ на постоянно возрастающие требования кибербезопасности, обеспечение которой быстро становится одним из главных приоритетов отрасли. Важность упреждающ
22.12.2016 Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6

Dassault Systèmes объявила о подтверждении долгосрочного сотрудничества с Airbus Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в комп
14.06.2016 Airbus Group намерен использовать платформу 3DExperience в своих программах аддитивного производства

объявила о том, что после тщательного анализа и двухлетнего тестирования доступных решений холдинг Airbus Group расширяет сферу применения платформы Dassault Systèmes 3DExperience на своих пре
05.02.2016 Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA

Компания SAP SE объявила о переходе Airbus Defence & Space Optronics GmbH (Airbus DS Optronics) на программное обеспечение
23.06.2015 Airbus Helicopter применяет PLM-решение от PTC для разработки вертолета H160 нового поколения

Мировой производитель вертолетов Airbus Helicopters, подразделение Airbus Group, использует PLM-решение PTC Windchill д
08.06.2015 Европейцы представили многоразовую ракету

Европейский аэрокосмический концерн Airbus официально представил проект  многоразового носителя нового поколения. Как и концепт многоразовой ракеты американской компании SpaceX, ракета Airbus сможет совершать управляемую п
14.07.2014 Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online

Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практически полный глобальный охват и основана на бесшовной мозаике снимков SPOTMaps 2.5m. На ней также появятся снимки всех крупных городов мира с разреше
10.06.2010 Airbus получил заказов на $15,3 млрд. за одни сутки

Как сообщает пресс-служба Airbus, за первый день работы Берлинского авиасалона 2010 ILA Berlin Air Show компании удалось заключить контракты на поставку различным заказчикам 67 самолётов совокупной стоимостью $15,3 млрд
12.01.2010 Airbus опередил Boeing по поставкам самолетов

Компания Airbus, авиастроительное подразделение европейского концерна EADS, в 2009г. поставила заказчикам 498 коммерческих самолетов. Это рекордный для компании показатель, объявили сегодня на пресс-кон
11.12.2009 Военный Airbus совершил первый полёт

го поколения TP400D мощностью 8200 кВт с восьмилопастными воздушными винтами. В конструкции самолёта широко применяются инновационные технологии - в частности, отработанные на "гражданских" самолётах Airbus технологии ЭСДУ, а также высокопрочные композиты из армированного углеволокном пластика, применённые, в частности, в плоскостях крыла. Их использование позволит снизить вес планера, умен
16.10.2009 Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ

Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ. Самолет приземлился в международном аэропорту Домодедово, где пробудет до 17 октября. После этого Airbus отправится на международн
13.10.2009 Самолет Airbus A340-600 совершил первый полет на газовом топливе

ресс-релизе катарской авиакомпании, новое топливо произведено с использованием сжиженного природного газа, пишет РБК. Рейс Qatar Airways Лондон - Доха занял более шести часов и был совершен самолетом Airbus A340-600 с двигателями Rolls-Royce Trent 556. Топливо для этого рейса было разработано компанией Shell. Оно состоит из смеси (50 на 50) обычного авиакеросина и так называемого GTL-кероси
10.10.2008 Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу

ассажирского лайнера А320 (заводской серийный номер 004) был доставлен из Тулузы в центр конвертации EADS Elbe Flugzeugwerke GmbH в Дрездене. Данный фюзеляж будет предоставлен совместному предприятию Airbus Freighter Conversion GmbH (AFC) для проведения тренировочных отработок некоторых технологических процессов, а также для отработки инженерных решений. Перевозка фюзеляжа, вес которого сос
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии

партнерами в котором являются: с российской стороны - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и ОАО "Корпорация "Иркут", с европейской стороны – компании Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) и Airbus S.A.S., входящие в EADS. В мае 2007 г. оно было зарегистрировано в Германии (Дрезден). Российская доля в совместном предприятии составляет 50%, она поровну разделена между ОАК и корпорац
11.04.2008 Ural Airlines установит на свои самолеты Airbus A320 двигатели CFM56-5B/3

Авиакомпания Ural Airlines выбрала двигатели CFM56-5B/3 для установки на свои новые семь самолетов Airbus A320, поставка которых начнется в 2012 году. Двигатели CFM56-5B производятся компанией CFM International (CFM), совместным предприятием с участием компаний Snecma (группа компаний SAFRAN
26.03.2008 Avianca приобрела первый самолет Airbus A320, оснащенный двигателем CFM

Компания Avianca приобрела первый из 50 самолетов Airbus A320, оснащенных двигателем CFM56-5B. Авиакомпания в 2007 году заказала двигатели комппании CFM на $650 млн. для оснащения 47 самолетов A319/A320, а также трех дополнительных самолетов,

29.01.2008 Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380

Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы упр
22.11.2007 При летных испытаниях самолета Airbus A330 произошла разгерметизация

При летных испытаниях самолета Airbus A330 в результате разгерметизации ранения получили 6 человек, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. При этом два человека получили серьезные ранения и были госпитализированы. На б
16.11.2007 На заводе Airbus произошла авария

Как сообщает Flight Global, на заводе компании Airbus в Тулузе (Франция) произошла авария при наземных испытаниях двигателей самолета А340-600. Как сообщается, самолет при испытаниях двигателей "вырвался" из упоров для колес и пробил носово
25.10.2007 "Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320

це-премьера Правительства РФ Сергея Иванова на Иркутский авиационный завод 25 октября 2007 года президент корпорации «Иркут» Олег Демченко объявил о начале серийных поставок компонентов для самолетов Airbus А320. Первыми изделиями, произведенными на Иркутском авиационном заводе для европейского заказчика, стали ниши носовой стойки шасси А320. После проведения соответствующих тестов одна из

12.10.2007 Airbus осуществит первую поставку самолета A380 15 октября

Авиастроительная компания Airbus осуществит первую поставку самолета нового поколения Airbus A380 15 октября с.г. Заказчиком выступает сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. Мировая премьера самолета состо
26.01.2007 Airbus: получен заказ на пятитысячный A320

Компания Airbus 25 января сообщила о том, что число заказов на авиалайнеры семейства А320 превысило 5 тыс. Число заказов только за 2 последние года составило около 1600 машин, то есть в среднем два зака
09.08.2006 Airbus А380 строят в авральной обстановке

Компания Airbus на 50% - до 3800 человек - увеличила число работников, занятых сборкой лайнера-гиганта А380 на авиазаводе в Тулузе. Им предстоит решить проблемы, вызвавшие задержки с поставкой самолета

09.08.2006 Airbus А380 строят в авральной обстановке

Компания Airbus на 50% - до 3800 человек - увеличила число работников, занятых сборкой лайнера-гиганта А380 на авиазаводе в Тулузе. Им предстоит решить проблемы, вызвавшие задержки с поставкой самолета

29.05.2006 На заводе Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв

На сборочном заводе концерна Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, взорвался гидравлический пресс, вследствие чено обрущилось все здание цеха. пнри взрыве пострадало пятеро работников
29.05.2006 На заводе Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв

На сборочном заводе концерна Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, взорвался гидравлический пресс, вследствие чено обрущилось все здание цеха. пнри взрыве пострадало пятеро работников
06.03.2006 Airbus: ставка на пропеллеры

етании с восьмилопастным воздушным винтом Ratier-Figeac. Испытания прошли на предприятиях компании Snecma под Марселем. Двигатель TP400-D6 предназначен для перспективных военно-транспортных самолетов Airbus A400M. В общей сложности пакет заказов на новый транспортник составляет 192 машины. Германия заказала 60 самолетов, Испания — 27, Великобритания — 25, Франция — 50, Турция
06.03.2006 Airbus: ставка на пропеллеры

етании с восьмилопастным воздушным винтом Ratier-Figeac. Испытания прошли на предприятиях компании Snecma под Марселем. Двигатель TP400-D6 предназначен для перспективных военно-транспортных самолетов Airbus A400M. В общей сложности пакет заказов на новый транспортник составляет 192 машины. Германия заказала 60 самолетов, Испания — 27, Великобритания — 25, Франция — 50, Турция

Публикаций - 249, упоминаний - 280

Airbus Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Google LLC 12688 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
BAE Systems 179 9
Thales Group 143 8
МегаФон 10742 8
SAP SE 5601 8
Yandex - Яндекс 9216 8
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 8
Intel Corporation 12811 7
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 6
Dassault Systemes 235 6
Datadvance - Датадванс 22 6
Samsung Electronics 11064 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Qualcomm Technologies 1974 6
OneWeb - WorldVU 46 6
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 5
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Apple Inc 13154 5
Oracle Corporation 7074 5
SAS Institute 1082 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 4
ST Engineering - Airbus Group - Elbe Flugzeugwerke 4 4
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 4
Honeywell 309 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Virgin Group 144 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Nvidia Corp 4002 3
OneWeb Satellites 4 3
Boeing 1031 66
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 45
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 16
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 14
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 12
Deutsche Lufthansa AG 121 11
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 9
British Airways - British Midland International 127 6
SoftBank Group 284 6
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 5
Lockheed Martin 777 5
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 5
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 5
Volkswagen Group - VW 308 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Bombardier Inc 27 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 4
Трансаэро - авиакомпания 59 4
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 12 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 4
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Ростех - Вертолеты России 180 4
Coca-Cola Company 261 3
Michelin - Мишлен 36 3
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 3
United Airlines - авиакомпания 95 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 3
AerCap 3 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 3
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 3
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 37
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 59
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 12
Microsoft Windows 16882 11
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 10
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 9
Microsoft Office 4170 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 6
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 6
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 6
Linux OS 11533 6
Datadvance pSeven 13 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Космодром Байконур 1072 4
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 4
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 4
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-72 11 4
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 4
Google Android 15243 4
Dassault Systemes - 3DExperience 76 3
Stafory - робот Вера 377 3
Intel Itanium 649 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 3
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-134 - советский пассажирский самолёт 12 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 3
Apple iOS 8583 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 3
Рогозин Дмитрий 104 6
Савельев Виталий 55 6
Путин Владимир 3454 6
Морозов Сергей 61 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Демченко Олег 29 4
Михайлов Владимир 40 4
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 3
Богачев Игорь 183 2
Иванов Сергей 405 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Солдатенков Сергей 162 2
Моторко Андрей 73 2
Кайгородов Михаил 5 2
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 2
Busch Roland - Буш Роланд 9 2
Тимошкин Андрей 8 2
Московский Алексей 6 2
Колтович Сергей 2 2
Sanchot Philippe - Саншо Филипп 2 2
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 2
Violante Francesco - Виоланте Франческо 10 2
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 2
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 2
Prabhakar Binny - Прабхакар Бинни 2 2
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 2
Совенко Андрей 2 2
Kretinsky Daniel - Кретинский Даниэл 2 2
Carson Scott - Карсон Скотт 3 2
Garcia Alain - Гарсиа Элейн 2 2
Khan Karim - Хан Карим 4 2
Никифоров Николай 1138 2
Бочарникова Татьяна 83 1
Касперский Евгений 337 1
Ротенберг Игорь 37 1
Усманов Алишер 311 1
Рыбаков Александр 35 1
Евтушенков Владимир 217 1
Земков Сергей 159 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
Европа 24964 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 77
Франция - Французская Республика 8177 51
Германия - Федеративная Республика 13221 48
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
Франция - Тулуза 78 19
Япония 13807 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Канада 5081 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
Испания - Королевство 3840 9
Бельгия - Королевство 1192 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Нидерланды 3746 8
Сингапур - Республика 1953 7
Индия - Bharat 5869 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Украина 7928 7
США - Колумбия - Вашингтон 1487 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
Германия - Гамбург 185 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Германия - Бавария - Мюнхен 485 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 6
Германия - Берлин 732 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Европа Восточная 3138 5
Америка - Американский регион 2206 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 4
Сатурн - Титан (спутник) 533 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 144
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 20
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Flight International 64 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
Flight Global 79 6
AP - Associated Press 2007 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Bloomberg 1627 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
PC Magazine - PCMag 104 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Silicon 494 2
Space Daily 528 2
The Engineer 79 2
The Economist 49 2
The Verge - Издание 619 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
FT - Financial Times 1296 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
РИА Новости 1033 2
NYT - The New York Times 1100 2
Wired - Издание 276 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Известия ИД 770 1
EE Times 160 1
Госрасходы - портал 70 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Physical Review Letters 164 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
9to5Mac 70 1
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 1
Newsday 47 1
Defense Talk 40 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
WikiLeaks 120 1
ZDnet 663 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Gartner - Гартнер 3658 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Frost & Sullivan 207 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Tractica 7 1
Sensor Tower 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 2
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 3 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CeBIT 614 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
VMworld 29 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
ILA Berlin Air Show - Берлинский авиасалон - Международная авиакосмическая выставка 2 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще