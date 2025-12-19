Airbus Group - Airbus Industries

Крупнейший мировой производитель самолетов отказывается от сервисов Google Google теряет крупного клиента Аэрокосмическая корпорация Airbus, официально зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от использования американских сервисов Google Workspace, выяснил Register. Компания переносит в облако ключевые системы

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет Семь лет – результата нет Компания Airbus, один двух из крупнейших и известнейших в мире производителей самолетов наряду с Boeing, расписалась в своей неспособности побороть зависимость от продуктов Microsoft. Как пишет The Regi

Airbus предложил решение для доступа в интернет в самолете Концерн Airbus представил новое техническое решение для доступа в интернет в самолете, которое получило название HBCplus, сообщили CNews в компании. С точки зрения принципов работы здесь ничего нового

Создан спутниковый приемник на российском чипе. Он лучше, чем у Boeing, Airbus и Thales инимизировать объем аналоговых компонентов, доверив львиную долю работы цифровой аппаратуре. Все функции в одной схеме В отличие от зарубежных аналогов – производства американской Boeing, европейских Airbus и Thales – в случае с отечественной разработкой стандартные приборные функции космической бортовой аппаратуры реализованы в виде изделия электронной компонентной базы. Иначе говоря, функ

Airbus внедрит систему проектирования электрического и электронного оборудования Capital из пакета Xcelerator «Сименс» объявила, производитель авиационной техники Airbus принял решение о внедрении системы проектирования электрического и электронного оборудования Capital из пакета Xcelerator с целью ускорения разработки пассажирских самолетов. Платформа C

Airbus представила инженерную модель пятиметрового развертываемого антенного отражателя де. После выпуска обтекателя отражатель раскроется подобно бутону цветка, при этом его диаметр будет варьироваться от 1,6 до пяти метров. Концепция раскрывающегося параболического отражателя позволит Airbus выйти на рынок экономичных компактных радиолокационных станций и спутниковых группировок. После завершения испытаний интенсивного развертывания, а также определения степени воздействия н

Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus форму эксплуатации, мы изучали опыт конкурентов, — отметил он. — На сегодняшний момент в мире есть еще три платформы, которые решают такие же задачи (о них позже; — прим. CNews). Это Skywise компании Airbus, Analytics компании Boeing и Aviatar разработки Lufthansa Technik». По заверению Марковского, Skywise и Analytics поддерживают работу только с собственными самолетами их создателей, в то

Производитель корпусов Boeing, Airbus и F-35 парализован трояном . являющаяся дочерним предприятием американского авиапроизводителя Spirit AeroSystems, занимается производством некоторых компонентов корпусов для гражданских и военных самолётов; среди её клиентов - Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, а также Lockheed Martin. ASCO, в частности, выпускала запчасти для истребителей Lockheed Martin F-35. Подробностей об атаке известно немного: представители

Airbus представила умный пассажирский салон на базе платформы Connected Experience Airbus сообщила о начале внедрения технологий интернета вещей при создании пассажирских салонов своих самолетов и представила такой умный салон. Интернет-платформа получила название Airbus Connected Experience. В проекте также принимают участие крупные поставщики оборудования, среди которых: gategroup, Stelia Aerospace, Recaro Aircraft Seating. Ожидается, что этот проект т

Airbus, Orange Business Services и Capgemini запускают платформу по наблюдению за Землей и космосом Orange Business Services совместно с Airbus и Capgemini объявили о запуске платформы sobloo, открывающей доступ к данным наблюдения за поверхностью Земли. Помимо массивов информации, собранных в программе «Коперник», sobloo включа

Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas «Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space подписали соглашение с «Яндексом» на предоставление доступа к спутниковому покрытию площадью более 180 млн км² на основе платформы One Atlas. One Atlas — это ежегодно о

Italdesign и Airbus представили модульную концепцию электрической транспортной системы Pop.Up Компании Italdesign и Airbus впервые представили Pop.Up — модульную концепцию полностью электрической транспортной системы с нулевым уровнем выбросов в атмосферу. Система призвана снизить нагрузку на узлы с наибольш

Airbus и SITA будут информировать авиакомпании и аэропорты о киберугрозах для авиации ммы – информировать авиакомпании, аэропорты и других участников отрасли о необычной активности в киберпространстве, которая может представлять собой угрозу для их деятельности.Предлагаемые компаниями Airbus и SITA услуги разработаны как ответ на постоянно возрастающие требования кибербезопасности, обеспечение которой быстро становится одним из главных приоритетов отрасли. Важность упреждающ

Airbus Safran Launchers и Dassault Systèmes разрабатывают ракету Ariane 6 Dassault Systèmes объявила о подтверждении долгосрочного сотрудничества с Airbus Safran Launchers, основным промышленным подрядчиком в проекте по созданию ракеты нового поколения Ariane 6, осуществляемом Европейским космическим агентством. Как рассказали CNews в комп

Airbus Group намерен использовать платформу 3DExperience в своих программах аддитивного производства объявила о том, что после тщательного анализа и двухлетнего тестирования доступных решений холдинг Airbus Group расширяет сферу применения платформы Dassault Systèmes 3DExperience на своих пре

Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA Компания SAP SE объявила о переходе Airbus Defence & Space Optronics GmbH (Airbus DS Optronics) на программное обеспечение

Airbus Helicopter применяет PLM-решение от PTC для разработки вертолета H160 нового поколения Мировой производитель вертолетов Airbus Helicopters, подразделение Airbus Group, использует PLM-решение PTC Windchill д

Европейцы представили многоразовую ракету Европейский аэрокосмический концерн Airbus официально представил проект многоразового носителя нового поколения. Как и концепт многоразовой ракеты американской компании SpaceX, ракета Airbus сможет совершать управляемую п

Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практически полный глобальный охват и основана на бесшовной мозаике снимков SPOTMaps 2.5m. На ней также появятся снимки всех крупных городов мира с разреше

Airbus получил заказов на $15,3 млрд. за одни сутки Как сообщает пресс-служба Airbus, за первый день работы Берлинского авиасалона 2010 ILA Berlin Air Show компании удалось заключить контракты на поставку различным заказчикам 67 самолётов совокупной стоимостью $15,3 млрд

Airbus опередил Boeing по поставкам самолетов Компания Airbus, авиастроительное подразделение европейского концерна EADS, в 2009г. поставила заказчикам 498 коммерческих самолетов. Это рекордный для компании показатель, объявили сегодня на пресс-кон

Военный Airbus совершил первый полёт го поколения TP400D мощностью 8200 кВт с восьмилопастными воздушными винтами. В конструкции самолёта широко применяются инновационные технологии - в частности, отработанные на "гражданских" самолётах Airbus технологии ЭСДУ, а также высокопрочные композиты из армированного углеволокном пластика, применённые, в частности, в плоскостях крыла. Их использование позволит снизить вес планера, умен

Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ Крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380 совершил свой первый рейс на территорию РФ. Самолет приземлился в международном аэропорту Домодедово, где пробудет до 17 октября. После этого Airbus отправится на международн

Самолет Airbus A340-600 совершил первый полет на газовом топливе ресс-релизе катарской авиакомпании, новое топливо произведено с использованием сжиженного природного газа, пишет РБК. Рейс Qatar Airways Лондон - Доха занял более шести часов и был совершен самолетом Airbus A340-600 с двигателями Rolls-Royce Trent 556. Топливо для этого рейса было разработано компанией Shell. Оно состоит из смеси (50 на 50) обычного авиакеросина и так называемого GTL-кероси

Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу ассажирского лайнера А320 (заводской серийный номер 004) был доставлен из Тулузы в центр конвертации EADS Elbe Flugzeugwerke GmbH в Дрездене. Данный фюзеляж будет предоставлен совместному предприятию Airbus Freighter Conversion GmbH (AFC) для проведения тренировочных отработок некоторых технологических процессов, а также для отработки инженерных решений. Перевозка фюзеляжа, вес которого сос

Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии партнерами в котором являются: с российской стороны - ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и ОАО "Корпорация "Иркут", с европейской стороны – компании Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) и Airbus S.A.S., входящие в EADS. В мае 2007 г. оно было зарегистрировано в Германии (Дрезден). Российская доля в совместном предприятии составляет 50%, она поровну разделена между ОАК и корпорац

Ural Airlines установит на свои самолеты Airbus A320 двигатели CFM56-5B/3 Авиакомпания Ural Airlines выбрала двигатели CFM56-5B/3 для установки на свои новые семь самолетов Airbus A320, поставка которых начнется в 2012 году. Двигатели CFM56-5B производятся компанией CFM International (CFM), совместным предприятием с участием компаний Snecma (группа компаний SAFRAN

Avianca приобрела первый самолет Airbus A320, оснащенный двигателем CFM Компания Avianca приобрела первый из 50 самолетов Airbus A320, оснащенных двигателем CFM56-5B. Авиакомпания в 2007 году заказала двигатели комппании CFM на $650 млн. для оснащения 47 самолетов A319/A320, а также трех дополнительных самолетов,

Вирутальная экскурсия по кабине Airbus A380 Гиганта Airbus A380 и детали его интерьера многие уже видели на фотографиях, которыми заполнена Сеть. Но вот виртуальная экскурсия по кабине пилотов, позволяющая в подробностях рассмотреть элементы упр

При летных испытаниях самолета Airbus A330 произошла разгерметизация При летных испытаниях самолета Airbus A330 в результате разгерметизации ранения получили 6 человек, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. При этом два человека получили серьезные ранения и были госпитализированы. На б

На заводе Airbus произошла авария Как сообщает Flight Global, на заводе компании Airbus в Тулузе (Франция) произошла авария при наземных испытаниях двигателей самолета А340-600. Как сообщается, самолет при испытаниях двигателей "вырвался" из упоров для колес и пробил носово

"Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320 це-премьера Правительства РФ Сергея Иванова на Иркутский авиационный завод 25 октября 2007 года президент корпорации «Иркут» Олег Демченко объявил о начале серийных поставок компонентов для самолетов Airbus А320. Первыми изделиями, произведенными на Иркутском авиационном заводе для европейского заказчика, стали ниши носовой стойки шасси А320. После проведения соответствующих тестов одна из

Airbus осуществит первую поставку самолета A380 15 октября Авиастроительная компания Airbus осуществит первую поставку самолета нового поколения Airbus A380 15 октября с.г. Заказчиком выступает сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. Мировая премьера самолета состо

Airbus: получен заказ на пятитысячный A320 Компания Airbus 25 января сообщила о том, что число заказов на авиалайнеры семейства А320 превысило 5 тыс. Число заказов только за 2 последние года составило около 1600 машин, то есть в среднем два зака

Airbus А380 строят в авральной обстановке Компания Airbus на 50% - до 3800 человек - увеличила число работников, занятых сборкой лайнера-гиганта А380 на авиазаводе в Тулузе. Им предстоит решить проблемы, вызвавшие задержки с поставкой самолета

Airbus А380 строят в авральной обстановке Компания Airbus на 50% - до 3800 человек - увеличила число работников, занятых сборкой лайнера-гиганта А380 на авиазаводе в Тулузе. Им предстоит решить проблемы, вызвавшие задержки с поставкой самолета

На заводе Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв На сборочном заводе концерна Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, взорвался гидравлический пресс, вследствие чено обрущилось все здание цеха. пнри взрыве пострадало пятеро работников

На заводе Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв На сборочном заводе концерна Airbus в Тулузе произошел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, взорвался гидравлический пресс, вследствие чено обрущилось все здание цеха. пнри взрыве пострадало пятеро работников

Airbus: ставка на пропеллеры етании с восьмилопастным воздушным винтом Ratier-Figeac. Испытания прошли на предприятиях компании Snecma под Марселем. Двигатель TP400-D6 предназначен для перспективных военно-транспортных самолетов Airbus A400M. В общей сложности пакет заказов на новый транспортник составляет 192 машины. Германия заказала 60 самолетов, Испания — 27, Великобритания — 25, Франция — 50, Турция