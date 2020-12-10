Airbus представила инженерную модель пятиметрового развертываемого антенного отражателя

Airbus представила инженерную модель первого в Европе пятиметрового развёртываемого антенного отражателя. Аппарат весом 70 кг поможет увеличить точность радиолокационного наблюдения за Землей из космоса. Благодаря сверхлегкой конструкции высокой прочности, полужесткий отражатель обладает значительными преимуществами над классическими сетчатыми аналогами.

Большой диаметр отражателя позволяет поместить его в головной обтекатель ракетоносителя только в сложенном виде. После выпуска обтекателя отражатель раскроется подобно бутону цветка, при этом его диаметр будет варьироваться от 1,6 до пяти метров.

Концепция раскрывающегося параболического отражателя позволит Airbus выйти на рынок экономичных компактных радиолокационных станций и спутниковых группировок.





После завершения испытаний интенсивного развертывания, а также определения степени воздействия на окружающую среду, квалифицированная модель была доставлена заказчику для последующих испытаний на уровне спутниковой системы. Аппарат будет доставлен в 2021 году, запуск в интересах зарубежного заказчика запланирован на 2022 год.