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Airbus внедрит систему проектирования электрического и электронного оборудования Capital из пакета Xcelerator

«Сименс» объявила, производитель авиационной техники Airbus принял решение о внедрении системы проектирования электрического и электронного оборудования Capital из пакета Xcelerator с целью ускорения разработки пассажирских самолетов.

Платформа Capital в полной мере поддерживает концепцию цифровых двойников. Она также является полностью открытой. Именно эти факторы, обеспечивающие интеграцию со всеми подразделениями предприятия, сыграли ключевую роль при выборе. Поддержка со стороны «Сименс», включающая проведение обучающих семинаров, поможет быстро перейти на новые процессы проектирования.

В Capital создается полнофункциональный цифровой двойник электрического и электронного оборудования с поддержкой управления конфигурацией. Для этого применяется концепция «цифровой нити», объединяющей этапы разработки, изготовления и эксплуатации изделий. Кроме того, благодаря открытой ИТ-архитектуре и широким возможностям интеграции решение Capital легко объединить с применяемой в Airbus средой «бережливого PLM» (управление жизненным циклом изделия). В результате образуется надежная среда для проектирования и изготовления электрических систем силами географически распределенных групп специалистов.

Все специалисты будут работать в единой среде проектирования, что ускоряет разработку, позволяет оптимизировать технологические процессы изготовления электрических систем и повышает качество продукции. Кроме того, обеспечивается интеграция с поставщиками с целью оптимизации архитектуры систем, монтажа электрических жгутов и эксплуатационной документации.

«Capital помогает заказчикам автоматизировать проектирование электрических систем, что сокращает сроки и дает существенную экономию средств, — отметил Мартин О’Брайен (Martin O’Brien), старший вице-президент подразделения Siemens Integrated Electrical Systems. — Это очень эффективное решение для отрасли, сталкивающейся с беспрецедентными трудностями. Реализуя все преимущества модельно-ориентированного проектирования, решение Capital помогает таким ведущим мировым компаниям, как Airbus, успешно справляться со сложностью, устранять риски и повысить общую производительность».

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