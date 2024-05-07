Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия

«Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион Возврат аванса по суду Согласно определению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма станет возвратом аванса по договору поставки, который был заключен в 2018 году. «Корпорация НПО «РИФ» должна была передать «Сименс моб

Siemens в России переименован. Теперь он «Системс» Siemens и окончательный уход из России Дочка немецкого конгломерата Siemens в России, работающего в области электроники, электротехники и энергетического оборудования, ООО «Сименс» переименовано в «Системс», указано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Владельцем все еще является AG Siemens (немецкое главное юридическое лицо), сказано в ЕГРЮЛ.

«Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года. В I квартале объем заказов «

В Москве открылся центр цифровых компетенций «Сименс» «Сименс» открыла в Москве центр цифровых компетенций – благодаря технологиями дополненной реальности он дает возможность наглядно познакомиться с современными технологиями, которые используются

ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документом поставили Павел Шиляев, генеральный директор ММК и

Интеграция решений «Сименс» и «Вега-Абсолют» позволит создавать единую инфраструктуру промышленного интернета вещей Компания «Сименс» успешно завершила тестирование интеграции устройств LoRaWAN производства компании «Вега-Абсолют» с платформой SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA). Полученные результаты тестирова

Солнечная установка на крыше московской штаб-квартиры «Сименс» обеспечивает здание дополнительным электричеством Компания «Сименс» подключила свою московскую штаб-квартиру к источнику возобновляемой энергии: ее поставляет солнечная установка, смонтированная на крыше здания. Торжественное открытие установки состояло

«Сименс» и «Морнефтегазстрой» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве Компания «Сименс» и ООО «Морнефтегазстрой» заключили соглашение о комплексном научно-техническом сотрудничестве, ориентированном на повышение уровня цифровизации предприятия. Подписание состоялось в рамк

«Сименс мобильность» приобретает Sqills «Сименс мобильность» приобретает Sqills, ведущего поставщика программного обеспечения как услу

«Сименс АГ» представила результаты третьего квартала Компания «Сименс» продолжает демонстрировать рост по всем бизнес-направлениям и регионам и в III кварта

«Сименс» создала рабочую среду в рамках концепции New Normal «Сименс» внедрила концепцию New Normal в организации офисного пространства. Как утверждают в компании, она полностью отвечает требованиям безопасности, связанной с пандемией, дает максимальную г

Интегрированное решение «Сименс» по управлению производством будет внедрено на Нижнекамском заводе грузовых шин «Сименс» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» («НЗГШ»), входящее в шинный бизнес KAMA TYRES

ПО Foran для проектирования и строительства судов войдет в портфолио «Сименс» «Сименс» добавляет программное обеспечение Foran для проектирования в задачах судостроения в свой интегрированный портфель решений и услуг Xcelerator, помогая своим заказчикам внедрить комплексн

«Сименс» представила комплекс решений для цифровой трансформации авиакосмической отрасли Siemens Digital Industries Software, подразделение компании «Сименс», продемонстрировало, как цифровые технологии помогают решать задачи авиакосмической отрасли. «Сименс» представила широкое портфолио передовых разработок, объединяющих физическую

Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies Siemens Digital Industries Software объявила о том, что подразделение Gas Mobility компании Totalenergies выбрало систему промышленного интернета вещей Mindsphere от «Сименс» для сбора и анализа эксплуатационных данных сети автомобильных газозаправочных станций. В рамках стратегии полной цифровизации Totalenergies Gas Mobility за первый год уже подключило к

«Сименс» и ТМК будут совместно развивать цифровизацию производства «Сименс» и «Трубная металлургическая компания» (ТМК) подписали меморандум о партнерстве. В рамках соглашения «Сименс» и ТМК будут развивать сотрудничество в сфере поставок оборудования и

«Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города «Сименс» и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры изучат перспективы цифровизации для стратегического развития Екатеринбурга. Для этого «Сименс

Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих Пакет решений Simcenter от «Сименс» выбран в качестве основного инструмента модельно-ориентированной разработки изделий (MBD/MBSE) Применяемые и в Японии, и по всему миру системы модельно-ориентированного проектирования и

Российское подразделение «Сименс» разработало систему мониторинга производственной деятельности Российское подразделение компании «Сименс» разработало систему мониторинга SiWatch, позволяющую повысить производительность труда персонала и снизить вероятность производственных травм. Решение построено с учётом российских реал

«Сименс» и НПО «Апротех» подписали соглашение о сотрудничестве «Сименс» и НПО «Апротех», дочерняя компания «Лаборатории Касперского», заключили соглашение о сотрудничестве в области интернета вещей и комплементарных технологий для цифровой трансформации. Св

«Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19 «Сименс» помогла биотехнологической компании Biontech SE со штаб-квартирой в Майнце в рекордно сжатые сроки переоборудовать предприятие в Марбурге под производство вакцины против Covid-19. На эт

«Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий «Сименс» представила новое решение промышленного интернета вещей (IIoT) для интеллектуального мониторинга состояния – Sitrans SCM IQ. Решение позволяет обнаруживать и предотвращать потенциальные

«Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий «Сименс» и Swire Coca-Cola China Co., Ltd (Китай) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровизации. Стороны планируют расширить сотрудничество в таких сферах, как строите

Финансовые результаты за II квартал 2021 позволили «Сименс» повысить годовой прогноз «Сименс АГ» продолжила успешное начало финансового года, подкрепив результаты отличными показа

«Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0» «Сименс» расширяет портфель сетевых компонентов для промышленных беспроводных сетей WLAN. Компания представила новый клиентский модуль Scalance WUM766-1 – первый промышленный клиентский модуль н

«Сименс» и SAP вместе будут разрабатывать решения для управления жизненным циклом эффективность ключевых активов, избегать непредвиденных простоев и сокращать циклы проектирования. «Сименс» сфокусируется на дискретном производстве и будет предлагать такие решения, как SAP As

OneSpin Solution станет частью «Сименс» , RISC-V и FPGA приложения», – говорит доктор Рави Субраманиан (Ravi Subramanian), старший вице-президент отдела верификации ИС подразделения Siemens Digital Industries Software. – Этот шаг позволит «Сименс» гарантировать заказчикам уверенность в платформе верификации (моделирование, формальный процессы, эмуляция и создание опытных образцов), а также ускорить процессы верификации, автоматиз

«Шелл» сделает ПО Polarion компании «Сименс» основой для цифровизации своих глобальных проектов Royal Dutch Shell выбрала ПО Polarion Requirements, разработанное управлением «Цифровое производство» компании «Сименс», в качестве основного инструмента для управления потоком требований в глобальной экосистеме проектов капитального строительства «Шелл». Тем самым «Шелл» расширяет применение Polarion и

Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» м на пути к цифровизации всех ее предприятий. Благодаря внедрению компания теперь располагает одной полностью цифровой производственной линией, а запуск еще четырех запланирован на 2021 год. Решение «Сименс» поможет флагману шведской пищевой промышленности перейти на цифровое управление и последовательно воплощать в жизнь концепцию Индустрии 4.0. Компания Absolut занимает шестое место среди

«Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации Mercedes-Benz AG и «Сименс» продолжают плодотворное сотрудничество в области цифровизации и автоматизации в автом

Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината «Сименс» приступила с помощью партнера к реализации проекта на Донском горно-обогатительном комбинате – предприятии по добыче хромовой руды. В рамках партнерства «Сименс» в Казахстане пос

Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс», в том числе Opcenter Specification. Благодаря функциональным возможностям этой разработки удалось обеспечить глобальную прозрачность спецификаций сырья и заметно сократить их число, чт

Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники рование отчетности в рамках единой высокоэффективной программной среды. Simcenter входит в Xcelerator – комплексный интегрированный портфель ПО и услуг управления «Цифровое производство» от компании «Сименс». Применение решений «Сименс» компанией Volvo Trucks в Бразилии обеспечивает обмен информацией, а также более тесное внутреннее взаимодействие и сотрудничество. Теперь не нужно ра

«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии «Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии. Один из них был реализован в Вене в числе первых в Европе – он позволил усовершенствовать муниципальную си

В компании «Сименс» сменился президент 3 февраля в ходе ежегодного собрания акционеров «Сименс АГ» были подведены итоги деятельности Джо Кэзера (63) на посту президента и председате

«Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей «Сименс АГ» продемонстрировала отличные результаты в I квартале 2021 финансового года. В перио

Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» Команда «Формулы-1» Red Bull, партнер компании «Сименс» с 2004 года, усовершенствует болиды к гоночному сезону 2022 года на основе разработок «Сименс». Для этого будет использоваться проверенная адаптивная инфраструктура на базе прогр

«Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность» «Сименс мобильность» заключила свой первый коммерческий контракт с «Уралхим-Транс» – транспортным оператором минеральных удобрений. Договор стал очередным шагом в рамках развития и внедрения циф