Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 158670
ИКТ 12424
Организации 9856
Ведомства 1438
Ассоциации 934
Технологии 3323
Системы 24112
Персоны 66519
География 2597
Статьи 1495
Пресса 1141
ИАА 672
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2479
Мероприятия 842

Siemens AG Siemens Russia Сименс Россия

Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России. Здесь концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры.

ООО «Сименс» насчитывает около 2700 сотрудников. Оборот в 2020 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 723 млн евро.


07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион

Возврат аванса по суду Согласно определению Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2024 г., «Корпорация НПО «РИФ» из Воронежа должна выплатить компании «Сименс Мобильность» 321 млн рублей. Указанная сумма станет возвратом аванса по договору поставки, который был заключен в 2018 году. «Корпорация НПО «РИФ» должна была передать «Сименс моб
12.02.2024 Siemens в России переименован. Теперь он «Системс»

Siemens и окончательный уход из России Дочка немецкого конгломерата Siemens в России, работающего в области электроники, электротехники и энергетического оборудования, ООО «Сименс» переименовано в «Системс», указано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Владельцем все еще является AG Siemens (немецкое главное юридическое лицо), сказано в ЕГРЮЛ.
10.02.2022 «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года

«Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года. В I квартале объем заказов «
09.02.2022 В Москве открылся центр цифровых компетенций «Сименс»

«Сименс» открыла в Москве центр цифровых компетенций – благодаря технологиями дополненной реальности он дает возможность наглядно познакомиться с современными технологиями, которые используются

24.01.2022 ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документом поставили Павел Шиляев, генеральный директор ММК и

24.11.2021 Интеграция решений «Сименс» и «Вега-Абсолют» позволит создавать единую инфраструктуру промышленного интернета вещей

Компания «Сименс» успешно завершила тестирование интеграции устройств LoRaWAN производства компании «Вега-Абсолют» с платформой SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA). Полученные результаты тестирова
22.10.2021 Солнечная установка на крыше московской штаб-квартиры «Сименс» обеспечивает здание дополнительным электричеством

Компания «Сименс» подключила свою московскую штаб-квартиру к источнику возобновляемой энергии: ее поставляет солнечная установка, смонтированная на крыше здания. Торжественное открытие установки состояло
06.10.2021 «Сименс» и «Морнефтегазстрой» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

Компания «Сименс» и ООО «Морнефтегазстрой» заключили соглашение о комплексном научно-техническом сотрудничестве, ориентированном на повышение уровня цифровизации предприятия. Подписание состоялось в рамк
16.08.2021 «Сименс мобильность» приобретает Sqills

«Сименс мобильность» приобретает Sqills, ведущего поставщика программного обеспечения как услу
06.08.2021 «Сименс АГ» представила результаты третьего квартала

Компания «Сименс» продолжает демонстрировать рост по всем бизнес-направлениям и регионам и в III кварта
04.08.2021 «Сименс» создала рабочую среду в рамках концепции New Normal

«Сименс» внедрила концепцию New Normal в организации офисного пространства. Как утверждают в компании, она полностью отвечает требованиям безопасности, связанной с пандемией, дает максимальную г
30.07.2021 Интегрированное решение «Сименс» по управлению производством будет внедрено на Нижнекамском заводе грузовых шин

«Сименс» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» («НЗГШ»), входящее в шинный бизнес KAMA TYRES
28.07.2021 ПО Foran для проектирования и строительства судов войдет в портфолио «Сименс»

«Сименс» добавляет программное обеспечение Foran для проектирования в задачах судостроения в свой интегрированный портфель решений и услуг Xcelerator, помогая своим заказчикам внедрить комплексн
27.07.2021 «Сименс» представила комплекс решений для цифровой трансформации авиакосмической отрасли

Siemens Digital Industries Software, подразделение компании «Сименс», продемонстрировало, как цифровые технологии помогают решать задачи авиакосмической отрасли. «Сименс» представила широкое портфолио передовых разработок, объединяющих физическую

13.07.2021 Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies

Siemens Digital Industries Software объявила о том, что подразделение Gas Mobility компании Totalenergies выбрало систему промышленного интернета вещей Mindsphere от «Сименс» для сбора и анализа эксплуатационных данных сети автомобильных газозаправочных станций. В рамках стратегии полной цифровизации Totalenergies Gas Mobility за первый год уже подключило к

07.07.2021 «Сименс» и ТМК будут совместно развивать цифровизацию производства

«Сименс» и «Трубная металлургическая компания» (ТМК) подписали меморандум о партнерстве. В рамках соглашения «Сименс» и ТМК будут развивать сотрудничество в сфере поставок оборудования и

06.07.2021 «Сименс» и администрация Екатеринбурга будут развивать цифровые технологии на предприятиях города

«Сименс» и администрация города Екатеринбурга подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры изучат перспективы цифровизации для стратегического развития Екатеринбурга. Для этого «Сименс
01.07.2021 Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих

Пакет решений Simcenter от «Сименс» выбран в качестве основного инструмента модельно-ориентированной разработки изделий (MBD/MBSE) Применяемые и в Японии, и по всему миру системы модельно-ориентированного проектирования и
28.06.2021 Российское подразделение «Сименс» разработало систему мониторинга производственной деятельности

Российское подразделение компании «Сименс» разработало систему мониторинга SiWatch, позволяющую повысить производительность труда персонала и снизить вероятность производственных травм. Решение построено с учётом российских реал
03.06.2021 «Сименс» и НПО «Апротех» подписали соглашение о сотрудничестве

«Сименс» и НПО «Апротех», дочерняя компания «Лаборатории Касперского», заключили соглашение о сотрудничестве в области интернета вещей и комплементарных технологий для цифровой трансформации. Св
21.05.2021 «Сименс» помогла Biontech трансформировать предприятие в сжатые сроки для производства вакцины от COVID-19

«Сименс» помогла биотехнологической компании Biontech SE со штаб-квартирой в Майнце в рекордно сжатые сроки переоборудовать предприятие в Марбурге под производство вакцины против Covid-19. На эт
13.05.2021 «Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий

«Сименс» представила новое решение промышленного интернета вещей (IIoT) для интеллектуального мониторинга состояния – Sitrans SCM IQ. Решение позволяет обнаруживать и предотвращать потенциальные
12.05.2021 «Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий

«Сименс» и Swire Coca-Cola China Co., Ltd (Китай) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровизации. Стороны планируют расширить сотрудничество в таких сферах, как строите
11.05.2021 Финансовые результаты за II квартал 2021 позволили «Сименс» повысить годовой прогноз

«Сименс АГ» продолжила успешное начало финансового года, подкрепив результаты отличными показа
30.04.2021 «Сименс» представила промышленную точку доступа стандарта Wi-Fi 6 для «Индустрии 4.0»

«Сименс» расширяет портфель сетевых компонентов для промышленных беспроводных сетей WLAN. Компания представила новый клиентский модуль Scalance WUM766-1 – первый промышленный клиентский модуль н
29.04.2021 «Сименс» и SAP вместе будут разрабатывать решения для управления жизненным циклом

эффективность ключевых активов, избегать непредвиденных простоев и сокращать циклы проектирования. «Сименс» сфокусируется на дискретном производстве и будет предлагать такие решения, как SAP As
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс»

, RISC-V и FPGA приложения», – говорит доктор Рави Субраманиан (Ravi Subramanian), старший вице-президент отдела верификации ИС подразделения Siemens Digital Industries Software. – Этот шаг позволит «Сименс» гарантировать заказчикам уверенность в платформе верификации (моделирование, формальный процессы, эмуляция и создание опытных образцов), а также ускорить процессы верификации, автоматиз
21.04.2021 «Шелл» сделает ПО Polarion компании «Сименс» основой для цифровизации своих глобальных проектов

Royal Dutch Shell выбрала ПО Polarion Requirements, разработанное управлением «Цифровое производство» компании «Сименс», в качестве основного инструмента для управления потоком требований в глобальной экосистеме проектов капитального строительства «Шелл». Тем самым «Шелл» расширяет применение Polarion и

19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс»

м на пути к цифровизации всех ее предприятий. Благодаря внедрению компания теперь располагает одной полностью цифровой производственной линией, а запуск еще четырех запланирован на 2021 год. Решение «Сименс» поможет флагману шведской пищевой промышленности перейти на цифровое управление и последовательно воплощать в жизнь концепцию Индустрии 4.0. Компания Absolut занимает шестое место среди
15.04.2021 «Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации

Mercedes-Benz AG и «Сименс» продолжают плодотворное сотрудничество в области цифровизации и автоматизации в автом
26.03.2021 Партнер «Сименс» в Казахстане проведет модернизацию Донского горно-обогатительного комбината

«Сименс» приступила с помощью партнера к реализации проекта на Донском горно-обогатительном комбинате – предприятии по добыче хромовой руды. В рамках партнерства «Сименс» в Казахстане пос
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей

17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс»

Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс», в том числе Opcenter Specification. Благодаря функциональным возможностям этой разработки удалось обеспечить глобальную прозрачность спецификаций сырья и заметно сократить их число, чт
15.02.2021 Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники

рование отчетности в рамках единой высокоэффективной программной среды. Simcenter входит в Xcelerator – комплексный интегрированный портфель ПО и услуг управления «Цифровое производство» от компании «Сименс». Применение решений «Сименс» компанией Volvo Trucks в Бразилии обеспечивает обмен информацией, а также более тесное внутреннее взаимодействие и сотрудничество. Теперь не нужно ра
08.02.2021 «Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии

«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии. Один из них был реализован в Вене в числе первых в Европе – он позволил усовершенствовать муниципальную си
04.02.2021 В компании «Сименс» сменился президент

3 февраля в ходе ежегодного собрания акционеров «Сименс АГ» были подведены итоги деятельности Джо Кэзера (63) на посту президента и председате
03.02.2021 «Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей

«Сименс АГ» продемонстрировала отличные результаты в I квартале 2021 финансового года. В перио
29.01.2021 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс»

Команда «Формулы-1» Red Bull, партнер компании «Сименс» с 2004 года, усовершенствует болиды к гоночному сезону 2022 года на основе разработок «Сименс». Для этого будет использоваться проверенная адаптивная инфраструктура на базе прогр
24.12.2020 «Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность»

«Сименс мобильность» заключила свой первый коммерческий контракт с «Уралхим-Транс» – транспортным оператором минеральных удобрений. Договор стал очередным шагом в рамках развития и внедрения циф
22.12.2020 «Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции

«Лукойл» совместно с «Сименс» внедрит первую в России комплексную цифровую платформу для построения сквозного процесса разработки рецептур и контроля качества продукции. Программное обеспечение компании «Сименс


Публикаций - 419, упоминаний - 450

Siemens AG и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2580 299
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 117 34
Lenovo Motorola 3498 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 27
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications 264 23
Sony 6527 21
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 20
Motorola Inc 1140 18
Samsung Electronics 10166 17
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12010 15
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 15
SAP SE 5221 14
Microsoft Corporation 24447 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 10
LG Electronics 3596 10
МегаФон 8467 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2639 10
Ростелеком 9507 9
IBM - International Business Machines Corp 9407 9
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 404 8
Philips 2046 8
Siemens Mobile 66 7
Intel Corporation 12094 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8631 6
Siemens Mobility - Сименс Мобильность 7 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4759 6
HP Inc. 5662 6
Cisco Systems 5081 6
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 6
8019 6
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 14 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2826 6
HP - Hewlett-Packard 3619 5
Dell EMC 5011 5
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 4
РЖД - Российские железные дороги 1868 10
Евросеть 1404 7
Dixis - Диксис 359 7
Силовые машины 109 6
Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 5
Связной ГК 1366 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 4
Почта России ПАО 2086 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7045 4
Airbus Group - Airbus Industries 223 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Россети Ленэнерго 1700 3
Volkswagen Group - VW 274 3
Honda Motor Company 233 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 329 3
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 269 3
Coca-Cola Company 253 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 298 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 427 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 2
Konecranes - Конекрейнс 4 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 642 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 415 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 994 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 500 2
Синара ГК - Sinara Group 93 2
Новатэк Новафининвест 53 2
Boeing 1008 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 461 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 651 2
BMW Group 437 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 256 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
Deutsche Lufthansa AG 117 2
Альфа-Банк 1729 2
Carl Zeiss AG 292 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2608 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5772 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11251 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4877 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5352 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2981 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2426 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3228 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1903 3
Федеральное казначейство России 1741 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 116 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 246 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 76 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2671 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 286 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1341 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3853 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1840 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4348 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2161 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1350 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 308 2
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 66 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3267 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 968 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 50 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 569 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 338 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 49 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 14 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 110 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2660 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 661 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 323 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1366 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 747 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6234 48
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 204 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 2
OMA - Open Mobile Alliance 26 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 710 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27532 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48465 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63469 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24091 89
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13787 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29743 60
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8386 35
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9993 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12357 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12589 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20162 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23622 29
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1636 29
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8339 28
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20512 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7056 25
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8002 25
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1391 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24736 24
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3640 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11406 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12541 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9614 22
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6325 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28947 21
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5621 20
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 144 20
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 19
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 1150 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12199 19
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - УКВ - Ультракороткие волны 3714 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5662 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13582 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9698 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 16
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7634 16
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6323 16
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 565 16
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 20
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 97 18
Siemens Teamcenter 65 15
Siemens MindSphere 26 15
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 11
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 11
Oracle Java - язык программирования 2995 10
Nokia Symbian OS 1398 9
Microsoft Windows 2000 8660 9
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 8
Microsoft Outlook 1369 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4929 7
Siemens Opcenter 8 6
Samsung SGH - серия смартфонов 171 6
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 5
Microsoft Windows 15456 5
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 24 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Linux OS 9663 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 5
Siemens C - Siemens CX - 3серия мобильных телефонов 24 4
Siemens Ruggedcom 6 4
РЖД Сапсан 23 4
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 55 4
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 4
Siemens Xcelerator 4 4
Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 4
Nokia Sirocco 102 4
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 351 4
Siemens - Simatic PCS 3 3
Nokia 7610 33 3
Siemens Scalance 4 3
Nokia Nseries 536 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4221 3
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 3
Microsoft Windows NT 878 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 466 3
Либеров Александр 10 10
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 9
Busch Roland - Буш Роланд 8 7
Kaeser Joe - Кэзер Джо 6 6
Беспалов Виктор 8 5
Шалыгина Жанна 5 5
Суворов Андрей 45 4
Набоков Сергей 27 4
Grindstaff Chuck - Гриндстафф Чак 4 4
Василенко Александр 88 3
Касперский Евгений 317 3
Пегасов Сергей 55 3
Москалева Татьяна 73 3
Гордейчик Сергей 25 3
Helmrich Klaus - Хельмрих Клаус 4 3
Мельхорн Кай-Уве 24 3
Kleinfeld Klaus - Кляйнфельд Клаус 15 3
Тарасов Арсений 44 3
Ксенин Алекс 311 3
Албычев Александр 150 2
Лысенко Эдуард 306 2
Бойко Елена 152 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Никуличев Андрей 43 2
Новиков Алексей 54 2
Васильев Сергей 50 2
Оголь Елена 24 2
Соколов Олег 51 2
Князев Александр 13 2
Захаров Павел 60 2
Мушаков Игорь 36 2
Морозов Сергей 58 2
Стрельцов Андрей 60 2
Макаров Владимир 73 2
Орловский Виктор 371 2
Левашов Александр 90 2
Гайдуков Алексей 23 2
Рейман Леонид 1045 2
Бородин Андрей 38 2
Шадаев Максут 944 2
Россия - РФ - Российская федерация 140463 179
Германия - Федеративная Республика 12607 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42405 75
Европа 21642 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51697 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17046 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14103 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16687 26
Азия - Азиатский регион 5419 23
Финляндия - Финляндская Республика 3580 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14014 22
Южная Корея - Республика 6587 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13256 13
Япония 13230 13
Италия - Итальянская Республика 4328 13
Германия - Бавария - Мюнхен 468 11
Франция - Французская Республика 7789 11
Швеция - Королевство 3606 11
Европа Восточная 3064 10
Украина 7547 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7248 10
Австрия - Австрийская Республика 1304 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3855 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3051 9
Россия - СФО - Новосибирск 4207 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2879 8
Китай - Шанхай 775 7
Китай - Тайвань 3930 7
Беларусь - Белоруссия 5544 7
Сингапур - Республика 1840 7
Нидерланды 3481 6
Индия - Bharat 5378 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1453 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 825 6
Африка - Африканский регион 3434 5
Ближний Восток 2904 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2343 5
Китай - Пекин - Beijing 983 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1434 5
Казахстан - Республика 5455 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46998 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28205 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49765 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17917 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15994 29
Энергетика - Energy - Energetically 4952 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9525 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6780 21
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4933 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23466 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13668 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5616 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5605 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5178 14
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2325 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8370 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7701 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7393 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3876 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10711 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6659 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5883 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2358 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2345 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12999 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2674 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3603 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5572 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10796 8
Ergonomics - Эргономика 1577 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3044 8
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1854 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3912 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7410 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4273 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4751 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4369 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5755 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4679 6
Английский язык 6507 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 16
Total Telecom 613 8
FT - Financial Times 1207 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 5
Phys.org 972 5
CNews - ZOOM.CNews 1845 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
Yahoo! Finance 120 2
Cellular News 234 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 158 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 976 1
Мобильные системы 115 1
Telecom.paper 194 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNews Северо-Запад 24 1
The Engineer 79 1
CRN 47 1
ComNews - Медиа-бизнес 106 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 101 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
Известия ИД 603 1
Content-Review 7 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1753 1
Wikipedia - Википедия 475 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 873 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7950 22
Gartner - Гартнер 3535 9
Gartner - Dataquest 347 5
IDC - International Data Corporation 4899 4
Strategy Analytics 284 4
Frost & Sullivan 203 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3064 2
Mobile Research Group 73 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 324 2
Juniper Research 518 1
Deloitte Technology Fast 13 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 592 1
NPD DisplaySearch 284 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Multimedia Research Institute 3 1
РАН - Российская академия наук 1828 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 516 3
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 3
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 422 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 27 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
University of Freiburg - Фрайбургский университет - Университет Фрайбурга 5 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 135 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1470 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 82 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 356 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 217 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 279 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
МЭИ - Московский энергетический институт 131 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 282 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 185 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 55 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
Политехник-Сименс - Международный научно-образовательный центр 1 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 280 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 139 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 569 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 240 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 205 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 356 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 17 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 206 1
CeBIT 611 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2368 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1966 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 3
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 2
ИнфоКом 96 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 74 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1044 2
РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
Антипремия Рунета 1 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Почтовая Тройка - Международная форум-выставка 9 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
День молодёжи - 27 июня 858 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 6 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1315093, в очереди разбора - 782913.
Создано именных указателей - 158670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: