Спецпроекты

«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии

Интеграция Инфраструктура

«Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии. Один из них был реализован в Вене в числе первых в Европе – он позволил усовершенствовать муниципальную систему снабжения питьевой водой. Компания помогла добиться эффективного управления процессами и снижения затрат, систематизировать работу с данными и оптимизировать техобслуживание. Все это значительно повысило надежность инфраструктуры. Кроме того, в другом городе Австрии, Цирле, в рамках проекта «Интеллектуальные водопроводные сети» был осуществлен перевод управления водоотведением на цифровые технологии «Сименс».

В ведении Управления водоснабжением MA 31 Wiener Wasser администрации города Вены находится свыше 103 тыс. абонентских водопроводов, обеспечивающих снабжение столицы Австрии питьевой водой, получаемой из горных источников. В конце 2017 г. оператор внедрил новую систему управления «Сименс», которая отвечает за контроль и мониторинг 3 тыс. километров муниципальных водопроводных сетей, а также всех установок и электроподстанций вдоль трубопроводов. Это стало первым этапом проекта, а затем была проведена модернизация коммуникационного оборудования и средств дистанционного управления.

Проект был воплощен в жизнь совместно с компанией EDS 4.0 GmbH (European Digital Services) на базе программного обеспечения Comos и с использованием других разработок «Сименс» – решения для удаленного доступа Sinaut ST-7, контроллеров Simatic и SCADA-системы WinCC Open Architecture (WinCC OA). Это позволило реализовать единую информационную платформу с централизованной моделью данных и цифровым двойником инфраструктуры. Использование резервированных решений гарантировало высокий уровень надежности систем, а также доступности и достоверности данных. В рамках проекта также была разработана единая база экспертных знаний, цифровая документация и отчетность. «Это значит, что такую базу данных моделирования сетей и гидравлического анализа в будущем можно использовать в качестве основы для новых приложений, – сказал Готфрид Блюмауэр, руководитель подразделения «Водоочистка и водоподготовка» бизнеса CEE «Сименс».

«Четкая прерогатива Вены – обеспечить всех жителей города безопасным и контролируемым запасом ресурсов жизнеобеспечения в любой момент дня и ночи в течение года. Теперь наши сотрудники получают намного более прозрачную картину процессов системы распределения питьевой воды», – сказал глава MА 31 Wiener Wasser д-р Вольфганг Церобин.

Второй проект получил название «Интеллектуальные водопроводные сети» (Smart Water Grids) и был реализован Ассоциацией сточных вод Цирля в партнерстве с «Сименс». Для оптимизации водоотведения система сбора и очистки сточных вод была оснащена новыми цифровыми технологиями. В числе решений, использованных для оптимизации – SCADA-система WinCC OA и ПЛК Simatic S7-1500. В результате удалось повысить эксплуатационную надежность очистных сооружений, а также усовершенствовать управление техобслуживанием и работу с документацией, которая теперь собрана в централизованной базе. Модернизация также значительно снизила вероятность сбоев оборудования.

«Благодаря использованию новейших технологий водоснабжение стало намного надежнее и безопаснее, а управление распределением питьевой воды – значительно проще и прозрачнее. Процессы и связанная с ними информация становятся цифровыми», – отметил д-р Вольфганг Церобин.

Другие материалы рубрики

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техноблог

Самые распространенные проблемы с Wi-Fi и как их исправить

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам