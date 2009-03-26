Австрия - Вена

Проблемы безопасности исследовательских ядерных реакторов обсудят в Вене Как сообщает центр новостей ООН, на этой неделе в Вене под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) собрались операторы исследовательских ядерных реакторов. Такие реакторы не используются для производства электроэнергии, а п

В Вене открыт Международный центр МАГАТЭ по сейсмической безопасности Как сообщает центр новостей ООН, 3 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыло в Вене новый международный центр для координации глобальных усилий по защите атомных электростанций и других ядерных объектов от землетрясений. Международный центр по сейсмической безопасности бу

На пивзаводе «Вена» внедрили IP-телефонию Петербургский интегратор «Комплит» завершил проект модернизации инфраструктуры корпоративных коммуникаций пивоваренного завода «Вена» в Челябинске, входящего в группу компаний «Балтика». Основным недостатком существовавшей ранее инфраструктуры связи была нехватка городских номеров, сложность организации стыковки с корпо

Роботы сыграют в футбол в Вене тки", - сказал член организационного комитета доктор Мен-Вук Хан (Man-Wook Han). На поле проходят испытания систем, которые должны работать в строжайшей координации друг с другом. Чемпионат пройдет в Вене с 28 сентября по 3 октября 2003 года. Одновременно с чемпионатом в Вене состоится и всемирный конгресс FIRA. На нем будут рассмотрены основные научные и технические достижения в обл

Роботы сыграют в футбол в Вене тки", - сказал член организационного комитета доктор Мен-Вук Хан (Man-Wook Han). На поле проходят испытания систем, которые должны работать в строжайшей координации друг с другом. Чемпионат пройдет в Вене с 28 сентября по 3 октября 2003 года. Одновременно с чемпионатом в Вене состоится и всемирный конгресс FIRA. На нем будут рассмотрены основные научные и технические достижения в обл

"АстроСофт" подписал договор на поставку ПО для пивоваренной компании "Вена" Компания "АстроСофт" подписала соглашение с пивоваренным заводом "Вена" на обновление лицензий ПО Microsoft для всего парка компьютеров предприятия по программе Open Subscription License (OSL). В рамках подписанного соглашения "Вена" обновляет и лиценз