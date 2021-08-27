Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Австрия
Вена
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Публикаций - 48, упоминаний - 57
Австрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Альфа-Банк 1127 1
|ВТБ24 583 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
|АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
|Мельников Александр 63 3
|Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Волошин Александр 7 1
|Модин Алексей 4 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Рудаков Денис 31 1
|Лебедев Павел 21 1
|Герасимов Александр 40 1
|Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 1
|Colville Rupert - Колвиль Руперт 1 1
|Сергеев Александр 21 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Жуков Владимир 3 1
|Сартаев Михаил 1 1
|Василенко Александр 64 1
|Сурков Владислав 59 1
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Левина Ольга 1 1
|Итунин Алексей 4 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Волож Аркадий 181 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Рейман Леонид 414 1
|Путин Владимир 1828 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Нечаев Владимир 10 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|Associated Press 350 1
|Der Standard 2 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767543, в очереди разбора - 671228.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767543, в очереди разбора - 671228.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru