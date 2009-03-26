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Австрия Вена

Австрия - Вена

Австрийский туристический плакат Германа Козеля, посвященный Вене и дворцовому комплексу Хофбург Австрийский туристический плакат Германа Козеля, посвященный Вене и дворцовому комплексу Хофбург
Австрийский туристический плакат Германа Козеля, посвященный Вене и дворцовому комплексу Хофбург

СОБЫТИЯ


26.03.2009 Проблемы безопасности исследовательских ядерных реакторов обсудят в Вене

Как сообщает центр новостей ООН, на этой неделе в Вене под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) собрались операторы исследовательских ядерных реакторов. Такие реакторы не используются для производства электроэнергии, а п
06.10.2008 В Вене открыт Международный центр МАГАТЭ по сейсмической безопасности

Как сообщает центр новостей ООН, 3 октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыло в Вене новый международный центр для координации глобальных усилий по защите атомных электростанций и других ядерных объектов от землетрясений. Международный центр по сейсмической безопасности бу
07.11.2006 На пивзаводе «Вена» внедрили IP-телефонию

Петербургский интегратор «Комплит» завершил проект модернизации инфраструктуры корпоративных коммуникаций пивоваренного завода «Вена» в Челябинске, входящего в группу компаний «Балтика». Основным недостатком существовавшей ранее инфраструктуры связи была нехватка городских номеров, сложность организации стыковки с корпо
08.04.2003 Роботы сыграют в футбол в Вене

тки", - сказал член организационного комитета доктор Мен-Вук Хан (Man-Wook Han). На поле проходят испытания систем, которые должны работать в строжайшей координации друг с другом. Чемпионат пройдет в Вене с 28 сентября по 3 октября 2003 года. Одновременно с чемпионатом в Вене состоится и всемирный конгресс FIRA. На нем будут рассмотрены основные научные и технические достижения в обл
08.04.2003 Роботы сыграют в футбол в Вене

тки", - сказал член организационного комитета доктор Мен-Вук Хан (Man-Wook Han). На поле проходят испытания систем, которые должны работать в строжайшей координации друг с другом. Чемпионат пройдет в Вене с 28 сентября по 3 октября 2003 года. Одновременно с чемпионатом в Вене состоится и всемирный конгресс FIRA. На нем будут рассмотрены основные научные и технические достижения в обл
28.06.2002 "АстроСофт" подписал договор на поставку ПО для пивоваренной компании "Вена"

Компания "АстроСофт" подписала соглашение с пивоваренным заводом "Вена" на обновление лицензий ПО Microsoft для всего парка компьютеров предприятия по программе Open Subscription License (OSL). В рамках подписанного соглашения "Вена" обновляет и лиценз
06.05.1999 В Вене состоялась специализированная конференция "Информационные технологии в России: индустрия роста следующих десятилетий"

С 23 по 24 апреля в Вене прошла специализированная конференция "Информационные технологии в России: индустрия роста следующих десятилетий". Она была организована Академией народного хозяйства при правительстве РФ


Публикаций - 261, упоминаний - 271

Австрия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 9
МегаФон 10742 9
Google LLC 12690 8
SAP SE 5601 7
Cisco Systems 5372 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
Paradox Interactive 136 6
Apple Inc 13156 6
Oracle Corporation 7074 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Red Hat 1378 4
AT&T Inc 1726 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 4
АйТи 1519 4
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 4
HyperMethod - ГиперМетод - Ленвэа 54 4
Ростелеком 10948 4
X Corp - Twitter 2938 4
9594 4
SAS Institute 1082 3
Fujitsu 2105 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
Deutsche Telekom 954 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 3
Teradata - Терадата 225 3
Альфа-Групп 745 10
Cukurova 97 9
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 4
Альфа-Банк 1979 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Promo.ru 37 2
Наукоград - технопарк 156 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Visa International 1993 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Volvo Cars 262 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Газпром нефть 725 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Microsoft Windows 2000 8678 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows 16882 7
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Google Android 15244 4
Apple iPhone 6 4861 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Apache OpenOffice 490 3
Depositphotos - фотобанк 405 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Stack Group - StackSearch 4 3
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPod 1553 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Linux - Debian GNU 567 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 2
Монолит-Инфо - Монолит CRM 10 2
Teradata Sentient Enterprise 4 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
Microsoft Office 2000 116 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
РБК - Informer.ru - Информер 66 2
NASA Mars Polar Lander 23 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Sechenov.AI_nephro 3 2
Монолит-Инфо - Монолит Персонал 6 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 21 8
Тихомиров Владимир 13 4
Sadler Andy - Садлер Энди 5 4
Гиглавы Александр 6 4
Дмитриев Кирилл 120 3
Алексеенко Андрей 11 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Мельников Александр 98 3
Кириенко Сергей 149 3
Красовский Александр 29 3
Лысаков Сергей 7 3
Каменский Дмитрий 13 3
Путин Владимир 3454 3
Чернышенко Дмитрий 581 2
Кириенко Владимир 148 2
Мамут Александр 133 2
Шоржин Валерий 67 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Василенко Александр 99 2
Асланян Сергей 104 2
Федоров Андрей 31 2
Карапетян Карен 8 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
Вотяков Кирилл 8 2
Кузовкин Алексей 155 2
Мальшаков Александр 5 2
Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
Краснов Игорь 25 2
Городов Петр 3 2
Engelbrecht Gerhard - Энгельбрехт Герхард 2 2
Золочевский Иван 20 2
Бугрин Сергей 10 2
Маклаков Андрей 6 2
Солодков Виктор 3 2
Андреева Инна 4 2
Адаменко Сергей 2 2
Якушин Валерий 3 2
Бойченко Надежда 2 2
Bernard Foing - Фоинг Бернард 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
Европа 24964 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 61
Австрия - Австрийская Республика 1357 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Украина 7928 21
Германия - Берлин 732 21
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 21
Нидерланды - Амстердам 630 19
Европа Восточная 3138 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
Великобритания - Лондон 2432 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Франция - Французская Республика 8177 15
Уран - планета Солнечной системы 550 14
Турция - Турецкая республика 2620 13
Иран - Исламская Республика Иран 1155 12
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 11
Казахстан - Республика 6048 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Нидерланды 3746 10
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
США - Нью-Йорк 3180 10
Венгрия - Будапешт 116 10
Германия - Бавария - Мюнхен 485 9
Финляндия - Хельсинки 253 9
Швейцария - Женева 332 9
Украина - Киев 1151 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Норвегия - Королевство 1858 9
Швеция - Королевство 3782 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Венгрия 855 9
Чехия - Чешская Республика 1349 8
Словакия - Словацкая Республика 482 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 39
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Английский язык 7030 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 6
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
AP - Associated Press 2007 6
Phys.org 972 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
The Engineer 79 3
The Guardian - Британская газета 406 2
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
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Wikipedia - Википедия 650 2
FT - Financial Times 1296 2
РИА Новости 1033 1
BleepingComputer - Издание 458 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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Inquirer 463 1
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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