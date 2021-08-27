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Австрия
Вена


27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1
08.02.2021 «Сименс» завершила два проекта по цифровизации водоснабжения и водоотведения в Австрии 1
25.10.2020 Как превратить собственные данные в клиентские сервисы 3
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
09.06.2020 Райффайзенбанк перенес отдел цифрового банкинга на Украину 1
10.02.2020 Взломаны серверы ООН 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
10.08.2018 MCN Telecom начал оказывать услуги связи в Австрии 2
31.01.2018 Райффайзенбанк завершает миграцию почты с IBM Notes Domino на Microsoft Exchange 1
10.11.2017 MCN Telecom добрался до Мурманска 1
10.11.2017 MCN Telecom запускает услуги в Мурманске 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
03.11.2016 «ЛанКей» объединил московское представительство и европейские офисы Strabag SE в единую мультисервисную сеть 3
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
14.08.2015 Для слежки за мобильниками москвичей строительной компании выделили 0,4 млрд рублей 1
26.06.2015 На Украине арестованы хакеры, укравшие миллионы евро 1
21.10.2014 Александр Красовский возглавит корпоративный сегмент компании «ВымпелКом» 1
24.06.2014 «Объединенная приборостроительная корпорация» и Frequentis создают производство в России 2
23.05.2014 Open Source в будущем станет стандартом всех программных разработок 1
13.05.2014 «Рексофт» оптимизировал систему управления финансовыми лимитами банка ВТБ 1
04.04.2014 Россия завоевала 5 медалей на мировом чемпионате роботов 2
04.02.2014 Avestra Group переходит в «облака» с T-Systems 1
11.07.2013 Конференция jQuery Russia: все о самой популярной библиотеке в мире 1
28.02.2013 Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset 1
14.05.2012 Фотоаппарат Leica продан на аукционе за 2,16 млн евро 1
29.03.2012 Российская СЭД выходит на мировой рынок через Румынию 1
10.08.2011 Red Hat пришел в Россию 1
13.07.2011 Обзор цифрокомпакта Olympus PEN E-P3: первый среди равных или равный среди первых? 1
03.06.2011 Magna поручила T-Systems управление своей глобальной ИКТ-инфраструктурой и ее модернизацию 1
07.02.2011 Австрийский интегратор S&T продал контроль над активами в СНГ россиянам 2
19.11.2010 Европейцы агрессивно захватывают российский ИТ-рынок 1
24.05.2010 Турки спасли Turkcell от русских связистов 1
12.04.2010 Optima защитила от сбоев электроэнергетическую систему юга Украины 1
24.01.2010 Дополненная реальность: наведи телефон на здание, узнаешь что внутри 1
10.08.2009 TeliaSonera отсудила для «Альфа-групп» акции Turkcell 1
27.02.2009 «Лаборатория Касперского» открывает офисы в Швейцарии и Австрии 1

Публикаций - 48, упоминаний - 57

Австрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 3
Google LLC 7168 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
АйТи 752 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Samsung Electronics 5714 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Питерская группа связистов 114 1
Kapsch 5 1
RBI 15 1
CompanyMedia 111 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
Teradata 166 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
SAP SE 3218 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Институт НТИ - Национальной технологической инициативы 2 1
EDS - Electronic Data Systems 64 1
Микрон - Micron 365 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Cisco Systems 2054 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SEC Consult Services 931 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Альфа-Банк 1127 1
ВТБ24 583 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ООН УВКПЧ - Управление Верховного комиссара по правам человека 1 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Digital Natives - Цифровые аборигены - Цифровая нация - Цифровой человек 2 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
3D-печать 135 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 90 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
GoodWAN - Беспроводная технология передачи данных для интернета вещей 4 1
Автоматизация 47 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
Google Android 10751 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Apple iPhone 3 383 1
Teradata Sentient Enterprise 3 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Avaya Aura IP-АТС 1 1
Teradata FDSM 1 1
Teradata Customer Journey Analytic Solution 2 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
HPE Datacenter Care 3 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Avaya Open SIP 6 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Apple Wallet 10 1
HPE Pointnext Services 12 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
HPE GreenLake 41 1
Microsoft Exchange 684 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Outlook 650 1
Microsoft Office 365 769 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Java - Язык программирования 1179 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Мельников Александр 63 3
Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
Чурсин Дмитрий 7 1
Волошин Александр 7 1
Модин Алексей 4 1
Ивашкович Мария 1 1
Рудаков Денис 31 1
Лебедев Павел 21 1
Герасимов Александр 40 1
Suiche Matt - Суиш Мэтт 3 1
Colville Rupert - Колвиль Руперт 1 1
Сергеев Александр 21 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Жуков Владимир 3 1
Сартаев Михаил 1 1
Василенко Александр 64 1
Сурков Владислав 59 1
Кирюхин Дмитрий 73 1
Левина Ольга 1 1
Итунин Алексей 4 1
Солдатов Алексей 77 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Никифоров Николай 1126 1
Волож Аркадий 181 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Кухарук Руслан 2 1
Сергунина Наталья 163 1
Рейман Леонид 414 1
Путин Владимир 1828 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Нечаев Владимир 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Европа 3781 8
Украина 3389 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
Германия - Федеративная Республика 3664 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 4
Эстония - Эстонская Республика 419 3
Австрия - Австрийская Республика 529 3
Россия - Омск 631 3
Индия - Республика 2181 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Восточная Европа 1688 2
Казахстан - Республика 2646 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Румыния 345 1
Германия - Берлин 359 1
Европа Западная 618 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Индия - Бангалор 71 1
США - Санта-Клара 72 1
Австрия - Инсбрук 3 1
Швейцария - Женева 87 1
Франция - Париж 374 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Украина - Киев 474 1
Швеция - Стокгольм 162 1
Эстония - Таллин 27 1
Европа Центральная 106 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Севастополь 420 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Дания - Копенгаген 41 1
Венгрия 295 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
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СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Teradata Форум 3 1
100+ Forum Russia 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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