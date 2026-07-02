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Индексная книга (каталог) CNews*
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Городов Петр

СОБЫТИЯ


02.07.2026 В России создан оперштаб по борьбе с мошенниками в интернете. Его возглавил вице-премьер 1
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Городов Петр и организации, системы, технологии, персоны:

ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34385 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 433 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1814 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 590 1
Чернышенко Дмитрий 578 2
Mebarki Faouzia - Мебарки Фаузии 2 2
Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 2
Краснов Игорь 25 1
Путин Владимир 3445 1
Россия - РФ - Российская федерация 164683 3
Австрия - Вена 261 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 2
Малайзия 916 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1239 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54465 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18966 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1880 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57173 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10208 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 473 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11207 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454261, в очереди разбора - 727472.
Создано именных указателей - 197057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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