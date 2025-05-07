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U.S. Coast Guard USCG Служба береговой охраны США

U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США


07.05.2025 Главному органу кибербезопасности США хотят урезать финансирование на $500 млн. Он увлекся интернет-цензурой и забыл о прямых обязанностях 1
29.08.2024 Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена 1
22.02.2024 В Южной Корее арестована группировка криптовалютных мошенников 1
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
04.06.2020 Математика облегчит спасательные операции на море 2
06.01.2020 Самый успешный ИТ-вымогатель 2019 года поставил под угрозу морские грузоперевозки 4
16.05.2018 Commvault заканчивает 2018 финансовый год с пулом новых клиентов 1
07.08.2017 Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой 2
07.11.2014 Раскрыта тайна внезапного исчезновения загадочных барж Google 1
18.07.2013 Конгресс США раскритиковал программу создания ID-карт для работников портов 4
25.09.2012 В Великобритании прошел "мусорный" дождь 1
27.08.2012 Армия США выбирает транспорт для захвата Арктики 2
25.11.2011 Гигантские ИТ-проекты США. Россия меркнет 1
25.11.2011 Универсальный самолет: контролер и спасатель 1
14.12.2010 Экспериментальный детектор следит за кораблями с МКС 1
30.04.2010 В штате Луизиана объявлен режим ЧП из-за гигантского нефтяного пятна 1
29.04.2010 США решили выжигать вытекающую нефть в Мексиканском заливе 1
21.07.2009 США увеличивают свою армию 1
21.07.2008 ВВС США потеряли В-52H во время воздушного парада 1
17.07.2008 ВМФ США: Россия имеет преимущество в освоении Арктики 1
28.12.2007 Создан катер-автомат для борьбы с пиратами 1
20.08.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажер в морскую академию 2
13.08.2007 Борьба за Арктику: новая холодная война 1
07.02.2007 Пропавшего сотрудника Microsoft ищут с помощью ГИС-технологий 1
30.10.2006 Сочи будет обеспечен профессиональной радиосвязью стандарта Tetra 1
27.03.2006 Береговая охрана США получает новый патрульный самолет 2
27.03.2006 Береговая охрана США получает новый патрульный самолет 2
13.01.2006 России понадобились индийские вертолеты 1
13.01.2006 России понадобились индийские вертолеты 1
12.07.2005 У Oracle 3,5 млн. лицензированных пользователей в СНГ 1
18.10.2004 Электросети США подключат к интернету 1
21.10.2003 "Транзас" продемонстрировал работу системы координации деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций 1
15.11.2002 Microsoft борется с терроризмом 1
29.08.2002 Тайваньская береговая охрана протестирует сеть TETRA от Nokia 1
19.05.2000 Yahoo! и Пентагон объявляют совместный конкурс 1
06.05.2000 Убытки от распространения вируса "ILOVEYOU" продолжают расти 1
27.01.1999 Computer Sciences займется обслуживанием компьютерной системы Береговой охраны США 1

Публикаций - 37, упоминаний - 49

U.S. Coast Guard и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24809 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1486 2
Oracle Corporation 6753 2
Google LLC 11927 2
IBM - International Business Machines Corp 9467 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5014 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8866 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МегаФон 9204 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 1
Yahoo! 3699 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 87 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
HP Inc. 5715 1
Accenture plc 685 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
AT&T Inc 1683 1
Canon 1403 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 34 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
GDIT - General Dynamics Information Technology 2 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Cielo - VisaNet 3 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Nokia Siemens 125 1
Harris Corporation 88 1
Compuware - CareTech Solutions 50 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Lockheed Martin 759 2
Airbus EADS Casa 7 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Global Security 22 2
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 15 2
Unsplash 971 2
Югория - страховая компания 42 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7546 1
Ингосстрах СПАО 432 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 140 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
BP - British Petroleum 182 1
Visa International 1953 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Ford 414 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
Sequoia Capital 113 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 367 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
NGI Fund 35 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
Centric Netherlands B.V. 1 1
Getty Images 28 1
Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos 1 1
Hansa - Ханса 114 1
Fortescue Metals Group 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Eindhoven Airport - Аэропорт Эйндховен - IATA: EIN, ICAO: EHEH 1 1
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 12 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1810 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3030 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1551 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 208 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 264 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 622 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5553 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1260 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 35 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 270 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1151 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3031 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11972 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 54 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1051 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 22 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 98 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 147 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 458 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 1
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Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1398 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4847 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3115 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9613 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1777 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16295 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5019 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2792 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 389 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
U.S. FBI NGI-IPS - Next Generation Interstate Identification Photo System - NGI - Next Generation Identification 6 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
IBM Roadrunner 28 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 133 1
Commvault Data Platform 29 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 13 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 113 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 30 1
Boeing B-52 Stratofortress 12 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 496 2
Salas Javier - Салас Хавьер 2 2
Кирюхин Дмитрий 86 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Дегтярев Валерий 16 1
Bush George - Буш Джордж 330 1
Редкозубов Василий 1 1
Путин Владимир 3233 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Grant Colin - Грант Колин 1 1
Chatchavalit Dennis - Чатчавалит Деннис 2 1
Городов Петр 2 1
Azizirad Mitra - Азизирад Митра 1 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 15 1
Gates Robert - Гейтс Роберт 32 1
Coats Daniel - Куотс Дениэл 3 1
Copps Michael - Коппс Майкл 3 1
Brekelmans Ruben - Брекельманс Рубен 1 1
Ollongren Kajsa - Оллонгрен Кайса 1 1
Зайцев Михаил 281 1
Teresa Takai - Такай Тереза 2 1
Baker Roger - Бейкер Роджер 4 1
Olson Erik - Олсон Эрик 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 26
Россия - РФ - Российская федерация 148145 9
Европа 21897 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17394 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 775 3
Мировой океан - World Ocean 513 3
Канада 4917 3
Норвегия - Королевство 1812 3
Израиль 2749 3
США - Аляска 239 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 721 2
США - Луизиана 109 2
Америка - Американский регион 2172 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 2
Индия - Bharat 5527 2
Чили - Республика 476 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 2
Германия - Федеративная Республика 12772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14275 2
Южная Корея - Республика 6720 2
Дания - Королевство 1307 2
Бельгия - Королевство 1157 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 2
Испания - Андалусия - Севилья 16 2
Казахстан - Республика 5623 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3109 1
Африка - Африканский регион 3513 1
Ближний Восток 2979 1
Украина 7659 1
Россия - ЦФО - Калужская область 997 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 903 1
Россия - СФО - Омская область 693 1
Россия - УФО - Челябинская область 1261 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1434 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1043 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5734 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8716 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29952 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49006 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 4
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 5
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