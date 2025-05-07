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U.S. Coast Guard USCG Служба береговой охраны США
U.S. Coast Guard и организации, системы, технологии, персоны:
|AP - Associated Press 2006 5
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 4
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1291 1
|Computer Weekly 375 1
|Nature 814 1
|Defense Tech 44 1
|Phys.org 972 1
|Silicon.com 364 1
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