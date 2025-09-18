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МЧС РФ Главные управления Региональные центры Поисково-спасательные центры, отряды

СОБЫТИЯ


18.09.2025 МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya

ющим передавать видеоизображение в реальном времени на расстояние свыше 50 километров. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю В Хабаровском крае состоялись учебно-трен
17.08.2022 Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов

использовал специализированную и спасательную технику, которая состоит на вооружении регионального ГУ МЧС. Дорогостоящую строительную технику Рожков в 2019-2022 гг. активно эксплуатировал при

13.07.2022 Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов

вку оборудования, а также осуществить монтажные и пусконаладочные работы до 30 ноября 2022 г. Центр управления МЧС закупается оборудованием отображения информации на 300 млн рублей Как следует

17.05.2016 WEY Technology представит комплексное ИТ-решение для центров управления МЧС

ыставки «Комплексная безопасность-2016» продемонстрирует специализированное ИТ-решение, которое позволяет организовать высокопроизводительные и эргономичные места операторов и диспетчеров для центров управления МЧС. Об этом CNews сообщили в WEY Technology. По словам разработчиков, комплексное решение WEY позволяет интегрировать все системы и источники в единую платформу и легко управлять им
22.01.2016 Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает зарплату для 2 300 сотрудников с помощью системы 1С

ты компании «ЦИТ Чайка» завершили внедрение системы «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» в ГУ МЧС по Московской области. Пилотный проект охватил головное управление и 5 его подведомств
14.01.2016 «МегаФон» обеспечил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи

Компания «МегаФон» обеспечила Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи. 37 мобильных номеро
04.08.2015 МТС обеспечила услугами связи все структуры МЧС Адыгеи

ла о победе в тендере на предоставление услуг связи МТС ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Адыгея». Таким образом, МТС стала основным поста
10.04.2015 «МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных

Компания «МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных с эксклюзивными

16.03.2015 Softline создала криптозащищенную сеть передачи данных Сибирского регионального центра МЧС России

Компания Softline объявила о завершении проекта по оснащению подразделений пожарной охраны Сибирского регионального центра МЧС России телекоммуникационным оборудованием и подключению к
04.02.2015 ТТК продлил контракт на предоставление услуг связи Центру управления в кризисных ситуациях МЧС России по Омской области

Компания ТТК на год продлила контракт с Центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Омской области. В рамках контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит предоставлять Центру управления в кризисных ситуаци
20.01.2014 «Ростелеком» в Калуге создает центр обработки вызовов «Системы-112»

енный контракт на выполнение работ по созданию Центра обработки вызовов (ЦОВ) «Системы-112» на базе Главного управления МЧС России по Калужской области. «Система-112» обеспечивает информационно
02.10.2013 «Ростелеком» оказал услуги телефонии ГУ МЧС России по Оренбургской области

овал проект по подключению УПАТС (учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция) ГУ МЧС России по Оренбургской области к телефонной сети общего пользования с предоставлением

19.06.2013 ТТК выиграл тендер на предоставление услуг связи четырем государственным структурам в Белгороде

Белгородской таможне, Управлению Министерства внутренних дел (УМВД) России по Белгородской области, Государственному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций (ГУ МЧС) РФ по Белгородской об
19.06.2013 Maykor поддерживает бесперебойную работу Общероссийской системы оповещения населения в Москве

системы выведена на более качественный уровень», — отметил начальник Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Москве Михаил Правдин.
15.03.2013 ТТК предоставил услуги связи Центру по управлению кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Республике Хакасия

слуги связи. Уверен, что качественная связь от компании ТТК будет способствовать эффективной работе Главного управления МЧС России по Республике Хакасия», – прокомментировал генеральный директо
05.03.2013 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Главному управлению МЧС России по Липецкой области

и. В рамках договора, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, предоставил ГУ МЧС России по Липецкой области услугу «Бесплатный вызов 8-800». «Услуга «Бесплатный вызов

04.03.2013 ТТК предоставил услуги связи Главному управлению МЧС России по Еврейской автономной области

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Главному управлению МЧС по Еврейской автономной области. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок, «ТТК-Дальний Восток» предоставил управлению бе
19.09.2012 Maykor выполнит проект в области систем обеспечения безопасности для ГУ МЧС России по ХМАО - Югре

Maykor (от имени дочерней структуры «ЦРТ Сервис»), выиграла конкурс, объявленный ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. По результатам конкурса группа

29.06.2012 «МегаФон» обеспечил мобильным интернетом Главное управление МЧС России по Тверской области

между собой, так и устанавливать видеоконференции с ЦУКС (Центром управления кризисными ситуациями) Главного управления МЧС по Тверской области, с ЦУКС регионального центра на федеральном уровн
16.05.2012 «НИС ГЛОНАСС» и ГУ МЧС России по Курской области подписали договор о создании системы защиты от техногенных аварий

Главное управление МЧС России по Курской области и «НИС ГЛОНАСС» подписали договор о создании системы управления сегментами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информир
01.03.2012 «Ростелеком» создал VPN-сеть для 217 объектов МЧС на территории Сибири

тва по делам ГО и ЧС подключено 60 объектов ведомства в 44 населенных пунктах, в том числе, Главное управление МЧС России по краю, Центр подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки», пожарные

22.06.2011 Главное управление МЧС России по Хакасии закупило дополнительные АРМ СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что главное управление МЧС России по республике Хакасия приобрело дополнительные лицензии на рабочие мест
28.03.2011 «Ростелеком» заключил госконтракт на создание VPN-сети для ГУ МЧС России по республике Тыва

сии по республике Тыва. Сумма контракта составила около 1 млн руб. Компания осуществила подключение ГУ МЧС в г. Кызыл к федеральной защищенной частной корпоративной сети Министерства чрезвычайн
13.08.2010 «Ростелеком» предоставил номер для горячей линии Главному управлению МЧС России по Нижегородской области

р на предоставление услуги «Бесплатный вызов» с выделением номера 8-800-200-3-112 для горячей линии Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Нижегородской о
11.05.2010 Softline поставила UserGate в ГУ МЧС РФ по Омской области

Представительство компании Softline в Омске выполнило поставку решения по управлению безопасным доступом в интернет от компании Entensys – UserGate Proxy & Firewall 5.2 – в ГУ МЧС России по Омской области. В штате ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Омской области» – 4 тыс. сотрудников. Работа организации автоматизируется посредством 500 рабоч
27.01.2010 «Синтерра-Юг» обеспечит работу VPN Южного регионального центра МЧС России

ствий стихийных бедствий в 2010 г. В рамках контракта «Синтерра-Юг» построит VPN-сеть, объединяющую Южный региональный центр МЧС России с Главными управлениями МЧС России по субъектам РФ в ЮФО.
02.10.2009 Дальневосточный региональный центр МЧС России ищет ИТ-подрядчика

Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ДВРЦ МЧС России) объявил открытый аукцион на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию комплекса систем автоматизации. Исполнителю госконтракта в целом предстоит поставить программное обеспечение

30.12.2008 Вблизи Курильских островов зафиксированы 4 землетрясения

.Шиашкотан произошло еще одно землетрясение силой около 3 баллов. По докладу оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, данные землетрясения в населенных пунк
02.12.2008 На Курильских островах и в Юго-Восточной Сибири произошли землетрясения

) зарегистрировано землетрясение на глубине 140 км магнитудой 4,2. По данным оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, землетрясение в населенных пунктах на

16.05.2008 «Скай Линк» обеспечит видеонаблюдением Главное управление МЧС по Новосибирской области

ого мониторинга удаленных объектов (видеонаблюдение за удаленными объектами) для оперативного штаба Главного управления МЧС России по Новосибирской области. В апреле 2008 г. сервис «Видеонаблюд
01.02.2008 ОГПС ГУ МЧС по ЯНАО понадобились услуги связи

3 отряд Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (3 ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО) объявил открытый аукцион № 6 на оказание слуг связи (проводная, транкинговая) подразделениям 3-ОГПС по охране объектов ООО «Ямбурггаздобыча» на 2008 г. Исполнитель контракта

25.01.2008 Дальневосточный региональный центр МЧС России закупил АРМ СЭД «Дело»

стемы электронного документооборота «Дело», а также серверная лицензия и 20 рабочих мест подсистемы «Дело-Web» для организации удаленной работы с документами. Для более эффективной работы руководство Дальневосточного регионального центра МЧС стремится использовать современные программные решения. При выборе СЭД специалисты агентства приняли во внимание 13-летний успешный опыт эксплуатации с

Публикаций - 233, упоминаний - 347

МЧС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
МегаФон 10742 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 8
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 8
М2М телематика - НИС М2М 236 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 3
Ланит - Корус АКС - Quorus AKS 15 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Softline - Софтлайн 3743 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
МТС Сибирь макрорегион 49 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Eastwind - Восточный Ветер 82 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 6
Гуляй-Борисовская Птицефабрика 4 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Почта России ПАО 2370 3
Связной ГК 1401 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
РусГидро - Майнская ГЭС 15 2
Псковский Кром (Кремль) 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 45 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Огнеборец 2 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Резонанс НПП 407 1
Институт развития образования 17 1
Мигалка ООО 9 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Казанская ярмарка ВЦ - Выставочный центр 1 1
Проимпэкс Астана 1 1
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