МЧС РФ Главные управления Региональные центры Поисково-спасательные центры, отряды

МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya ющим передавать видеоизображение в реальном времени на расстояние свыше 50 километров. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю В Хабаровском крае состоялись учебно-трен

Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов использовал специализированную и спасательную технику, которая состоит на вооружении регионального ГУ МЧС. Дорогостоящую строительную технику Рожков в 2019-2022 гг. активно эксплуатировал при

Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов вку оборудования, а также осуществить монтажные и пусконаладочные работы до 30 ноября 2022 г. Центр управления МЧС закупается оборудованием отображения информации на 300 млн рублей Как следует

WEY Technology представит комплексное ИТ-решение для центров управления МЧС ыставки «Комплексная безопасность-2016» продемонстрирует специализированное ИТ-решение, которое позволяет организовать высокопроизводительные и эргономичные места операторов и диспетчеров для центров управления МЧС. Об этом CNews сообщили в WEY Technology. По словам разработчиков, комплексное решение WEY позволяет интегрировать все системы и источники в единую платформу и легко управлять им

Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает зарплату для 2 300 сотрудников с помощью системы 1С ты компании «ЦИТ Чайка» завершили внедрение системы «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» в ГУ МЧС по Московской области. Пилотный проект охватил головное управление и 5 его подведомств

«МегаФон» обеспечил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи Компания «МегаФон» обеспечила Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи. 37 мобильных номеро

МТС обеспечила услугами связи все структуры МЧС Адыгеи ла о победе в тендере на предоставление услуг связи МТС ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Адыгея». Таким образом, МТС стала основным поста

«МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных Компания «МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных с эксклюзивными

Softline создала криптозащищенную сеть передачи данных Сибирского регионального центра МЧС России Компания Softline объявила о завершении проекта по оснащению подразделений пожарной охраны Сибирского регионального центра МЧС России телекоммуникационным оборудованием и подключению к

ТТК продлил контракт на предоставление услуг связи Центру управления в кризисных ситуациях МЧС России по Омской области Компания ТТК на год продлила контракт с Центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Омской области. В рамках контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит предоставлять Центру управления в кризисных ситуаци

«Ростелеком» в Калуге создает центр обработки вызовов «Системы-112» енный контракт на выполнение работ по созданию Центра обработки вызовов (ЦОВ) «Системы-112» на базе Главного управления МЧС России по Калужской области. «Система-112» обеспечивает информационно

«Ростелеком» оказал услуги телефонии ГУ МЧС России по Оренбургской области овал проект по подключению УПАТС (учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция) ГУ МЧС России по Оренбургской области к телефонной сети общего пользования с предоставлением

ТТК выиграл тендер на предоставление услуг связи четырем государственным структурам в Белгороде Белгородской таможне, Управлению Министерства внутренних дел (УМВД) России по Белгородской области, Государственному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций (ГУ МЧС) РФ по Белгородской об

Maykor поддерживает бесперебойную работу Общероссийской системы оповещения населения в Москве системы выведена на более качественный уровень», — отметил начальник Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Москве Михаил Правдин.

ТТК предоставил услуги связи Центру по управлению кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Республике Хакасия слуги связи. Уверен, что качественная связь от компании ТТК будет способствовать эффективной работе Главного управления МЧС России по Республике Хакасия», – прокомментировал генеральный директо

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Главному управлению МЧС России по Липецкой области и. В рамках договора, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, предоставил ГУ МЧС России по Липецкой области услугу «Бесплатный вызов 8-800». «Услуга «Бесплатный вызов

ТТК предоставил услуги связи Главному управлению МЧС России по Еврейской автономной области Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Главному управлению МЧС по Еврейской автономной области. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок, «ТТК-Дальний Восток» предоставил управлению бе

Maykor выполнит проект в области систем обеспечения безопасности для ГУ МЧС России по ХМАО - Югре Maykor (от имени дочерней структуры «ЦРТ Сервис»), выиграла конкурс, объявленный ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. По результатам конкурса группа

«МегаФон» обеспечил мобильным интернетом Главное управление МЧС России по Тверской области между собой, так и устанавливать видеоконференции с ЦУКС (Центром управления кризисными ситуациями) Главного управления МЧС по Тверской области, с ЦУКС регионального центра на федеральном уровн

«НИС ГЛОНАСС» и ГУ МЧС России по Курской области подписали договор о создании системы защиты от техногенных аварий Главное управление МЧС России по Курской области и «НИС ГЛОНАСС» подписали договор о создании системы управления сегментами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информир

«Ростелеком» создал VPN-сеть для 217 объектов МЧС на территории Сибири тва по делам ГО и ЧС подключено 60 объектов ведомства в 44 населенных пунктах, в том числе, Главное управление МЧС России по краю, Центр подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки», пожарные

Главное управление МЧС России по Хакасии закупило дополнительные АРМ СЭД «Дело» Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что главное управление МЧС России по республике Хакасия приобрело дополнительные лицензии на рабочие мест

«Ростелеком» заключил госконтракт на создание VPN-сети для ГУ МЧС России по республике Тыва сии по республике Тыва. Сумма контракта составила около 1 млн руб. Компания осуществила подключение ГУ МЧС в г. Кызыл к федеральной защищенной частной корпоративной сети Министерства чрезвычайн

«Ростелеком» предоставил номер для горячей линии Главному управлению МЧС России по Нижегородской области р на предоставление услуги «Бесплатный вызов» с выделением номера 8-800-200-3-112 для горячей линии Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Нижегородской о

Softline поставила UserGate в ГУ МЧС РФ по Омской области Представительство компании Softline в Омске выполнило поставку решения по управлению безопасным доступом в интернет от компании Entensys – UserGate Proxy & Firewall 5.2 – в ГУ МЧС России по Омской области. В штате ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Омской области» – 4 тыс. сотрудников. Работа организации автоматизируется посредством 500 рабоч

«Синтерра-Юг» обеспечит работу VPN Южного регионального центра МЧС России ствий стихийных бедствий в 2010 г. В рамках контракта «Синтерра-Юг» построит VPN-сеть, объединяющую Южный региональный центр МЧС России с Главными управлениями МЧС России по субъектам РФ в ЮФО.

Дальневосточный региональный центр МЧС России ищет ИТ-подрядчика Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ДВРЦ МЧС России) объявил открытый аукцион на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию комплекса систем автоматизации. Исполнителю госконтракта в целом предстоит поставить программное обеспечение

Вблизи Курильских островов зафиксированы 4 землетрясения .Шиашкотан произошло еще одно землетрясение силой около 3 баллов. По докладу оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, данные землетрясения в населенных пунк

На Курильских островах и в Юго-Восточной Сибири произошли землетрясения ) зарегистрировано землетрясение на глубине 140 км магнитудой 4,2. По данным оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, землетрясение в населенных пунктах на

«Скай Линк» обеспечит видеонаблюдением Главное управление МЧС по Новосибирской области ого мониторинга удаленных объектов (видеонаблюдение за удаленными объектами) для оперативного штаба Главного управления МЧС России по Новосибирской области. В апреле 2008 г. сервис «Видеонаблюд

ОГПС ГУ МЧС по ЯНАО понадобились услуги связи 3 отряд Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (3 ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО) объявил открытый аукцион № 6 на оказание слуг связи (проводная, транкинговая) подразделениям 3-ОГПС по охране объектов ООО «Ямбурггаздобыча» на 2008 г. Исполнитель контракта