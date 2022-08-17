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МЧС РФ Главные управления Региональные центры Поисково-спасательные центры, отряды



17.08.2022 Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов

использовал специализированную и спасательную технику, которая состоит на вооружении регионального ГУ МЧС. Дорогостоящую строительную технику Рожков в 2019-2022 гг. активно эксплуатировал при

13.07.2022 Центр управления МЧС России закупает «железо» на сотни миллионов

вку оборудования, а также осуществить монтажные и пусконаладочные работы до 30 ноября 2022 г. Центр управления МЧС закупается оборудованием отображения информации на 300 млн рублей Как следует

22.01.2016 Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает зарплату для 2 300 сотрудников с помощью системы 1С

ты компании «ЦИТ Чайка» завершили внедрение системы «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» в ГУ МЧС по Московской области. Пилотный проект охватил головное управление и 5 его подведомств
14.01.2016 «МегаФон» обеспечил Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи

Компания «МегаФон» обеспечила Северо-Кавказский региональный центр МЧС России услугами мобильной связи. 37 мобильных номеро
04.08.2015 МТС обеспечила услугами связи все структуры МЧС Адыгеи

ла о победе в тендере на предоставление услуг связи МТС ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Адыгея». Таким образом, МТС стала основным поста
10.04.2015 «МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных

Компания «МегаФон» обеспечила главное управление МЧС России по Липецкой области услугами мобильной передачи данных с эксклюзивными

16.03.2015 Softline создала криптозащищенную сеть передачи данных Сибирского регионального центра МЧС России

Компания Softline объявила о завершении проекта по оснащению подразделений пожарной охраны Сибирского регионального центра МЧС России телекоммуникационным оборудованием и подключению к
04.02.2015 ТТК продлил контракт на предоставление услуг связи Центру управления в кризисных ситуациях МЧС России по Омской области

Компания ТТК на год продлила контракт с Центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Омской области. В рамках контракта, «ТТК-Западная Сибирь», региональное предприятие компании ТТК, продолжит предоставлять Центру управления в кризисных ситуаци
20.01.2014 «Ростелеком» в Калуге создает центр обработки вызовов «Системы-112»

енный контракт на выполнение работ по созданию Центра обработки вызовов (ЦОВ) «Системы-112» на базе Главного управления МЧС России по Калужской области. «Система-112» обеспечивает информационно
02.10.2013 «Ростелеком» оказал услуги телефонии ГУ МЧС России по Оренбургской области

овал проект по подключению УПАТС (учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция) ГУ МЧС России по Оренбургской области к телефонной сети общего пользования с предоставлением

19.06.2013 ТТК выиграл тендер на предоставление услуг связи четырем государственным структурам в Белгороде

Белгородской таможне, Управлению Министерства внутренних дел (УМВД) России по Белгородской области, Государственному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций (ГУ МЧС) РФ по Белгородской об
19.06.2013 Maykor поддерживает бесперебойную работу Общероссийской системы оповещения населения в Москве

системы выведена на более качественный уровень», — отметил начальник Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Москве Михаил Правдин.
15.03.2013 ТТК предоставил услуги связи Центру по управлению кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Республике Хакасия

слуги связи. Уверен, что качественная связь от компании ТТК будет способствовать эффективной работе Главного управления МЧС России по Республике Хакасия», – прокомментировал генеральный директо
05.03.2013 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Главному управлению МЧС России по Липецкой области

и. В рамках договора, «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), региональное предприятие компании ТТК, предоставил ГУ МЧС России по Липецкой области услугу «Бесплатный вызов 8-800». «Услуга «Бесплатный вызов

04.03.2013 ТТК предоставил услуги связи Главному управлению МЧС России по Еврейской автономной области

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Главному управлению МЧС по Еврейской автономной области. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок, «ТТК-Дальний Восток» предоставил управлению бе
19.09.2012 Maykor выполнит проект в области систем обеспечения безопасности для ГУ МЧС России по ХМАО - Югре

Maykor (от имени дочерней структуры «ЦРТ Сервис»), выиграла конкурс, объявленный ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. По результатам конкурса группа

29.06.2012 «МегаФон» обеспечил мобильным интернетом Главное управление МЧС России по Тверской области

между собой, так и устанавливать видеоконференции с ЦУКС (Центром управления кризисными ситуациями) Главного управления МЧС по Тверской области, с ЦУКС регионального центра на федеральном уровн
16.05.2012 «НИС ГЛОНАСС» и ГУ МЧС России по Курской области подписали договор о создании системы защиты от техногенных аварий

Главное управление МЧС России по Курской области и «НИС ГЛОНАСС» подписали договор о создании системы управления сегментами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информир
01.03.2012 «Ростелеком» создал VPN-сеть для 217 объектов МЧС на территории Сибири

тва по делам ГО и ЧС подключено 60 объектов ведомства в 44 населенных пунктах, в том числе, Главное управление МЧС России по краю, Центр подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки», пожарные

22.06.2011 Главное управление МЧС России по Хакасии закупило дополнительные АРМ СЭД «Дело»

Компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) сообщила о том, что главное управление МЧС России по республике Хакасия приобрело дополнительные лицензии на рабочие мест
28.03.2011 «Ростелеком» заключил госконтракт на создание VPN-сети для ГУ МЧС России по республике Тыва

сии по республике Тыва. Сумма контракта составила около 1 млн руб. Компания осуществила подключение ГУ МЧС в г. Кызыл к федеральной защищенной частной корпоративной сети Министерства чрезвычайн
13.08.2010 «Ростелеком» предоставил номер для горячей линии Главному управлению МЧС России по Нижегородской области

р на предоставление услуги «Бесплатный вызов» с выделением номера 8-800-200-3-112 для горячей линии Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Нижегородской о
11.05.2010 Softline поставила UserGate в ГУ МЧС РФ по Омской области

Представительство компании Softline в Омске выполнило поставку решения по управлению безопасным доступом в интернет от компании Entensys – UserGate Proxy & Firewall 5.2 – в ГУ МЧС России по Омской области. В штате ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Омской области» – 4 тыс. сотрудников. Работа организации автоматизируется посредством 500 рабоч
27.01.2010 «Синтерра-Юг» обеспечит работу VPN Южного регионального центра МЧС России

ствий стихийных бедствий в 2010 г. В рамках контракта «Синтерра-Юг» построит VPN-сеть, объединяющую Южный региональный центр МЧС России с Главными управлениями МЧС России по субъектам РФ в ЮФО.
02.10.2009 Дальневосточный региональный центр МЧС России ищет ИТ-подрядчика

Дальневосточный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ДВРЦ МЧС России) объявил открытый аукцион на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию комплекса систем автоматизации. Исполнителю госконтракта в целом предстоит поставить программное обеспечение

30.12.2008 Вблизи Курильских островов зафиксированы 4 землетрясения

.Шиашкотан произошло еще одно землетрясение силой около 3 баллов. По докладу оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, данные землетрясения в населенных пунк
02.12.2008 На Курильских островах и в Юго-Восточной Сибири произошли землетрясения

) зарегистрировано землетрясение на глубине 140 км магнитудой 4,2. По данным оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Сахалинской области, землетрясение в населенных пунктах на

16.05.2008 «Скай Линк» обеспечит видеонаблюдением Главное управление МЧС по Новосибирской области

ого мониторинга удаленных объектов (видеонаблюдение за удаленными объектами) для оперативного штаба Главного управления МЧС России по Новосибирской области. В апреле 2008 г. сервис «Видеонаблюд
01.02.2008 ОГПС ГУ МЧС по ЯНАО понадобились услуги связи

3 отряд Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (3 ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО) объявил открытый аукцион № 6 на оказание слуг связи (проводная, транкинговая) подразделениям 3-ОГПС по охране объектов ООО «Ямбурггаздобыча» на 2008 г. Исполнитель контракта

25.01.2008 Дальневосточный региональный центр МЧС России закупил АРМ СЭД «Дело»

стемы электронного документооборота «Дело», а также серверная лицензия и 20 рабочих мест подсистемы «Дело-Web» для организации удаленной работы с документами. Для более эффективной работы руководство Дальневосточного регионального центра МЧС стремится использовать современные программные решения. При выборе СЭД специалисты агентства приняли во внимание 13-летний успешный опыт эксплуатации с

Публикаций - 221, упоминаний - 333

МЧС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10378 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10012 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7318 18
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1947 8
М2М телематика 231 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2924 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1012 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 189 4
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 88 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 285 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 123 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 343 3
Ростех - Автоматика Концерн 1542 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8218 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 3
Ситроникс - Sitronics 1133 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 2
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 460 2
Transas - Транзас ГК 150 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 385 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 225 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 795 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2982 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1156 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 363 2
Восход ФГБУ НИИ 610 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Softline - Софтлайн 2225 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 2
Корус Консалтинг ГК 1122 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 2
Магнетар 8 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 192 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 788 1
Huawei Technologies 395 1
Комлинк Телеком - Comlink Telecom 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6350 6
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 103 6
РусГидро ПАО - ГидроОГК 257 3
Связной ГК 1352 3
Гуляй-Борисовская Птицефабрика 4 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 3
Россети Ленэнерго 2408 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 174 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6737 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 348 2
Ингушэнерго 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6162 2
MODIS - Одежда 3000 57 2
РусГидро - Майнская ГЭС 14 2
Газпром ПАО 1192 2
Почта России ПАО 2057 2
МТС Трэвел - MTS Travel 35 1
СаянскХимПласт 1 1
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 38 1
КЗСТ НПО - Курганский завод СпецТехники 1 1
Черемушки 49 1
Меркурий РТК - Региональная Транспортная Компания 1 1
Щекиноазот ОХК - Объединенная химическая компания 5 1
Мигалка ООО 5 1
Екатеринбурггаз 4 1
Казанская ярмарка ВЦ - Выставочный центр 1 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 14 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 7 1
Резонанс НПП 349 1
Проимпэкс Астана 1 1
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 8 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 367 1
РУСАЛ - НкАЗ - Новокузнецкий алюминиевый завод 3 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 9 1
Royal Dutch Shell - Шелл 194 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1262 159
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18581 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3119 21
Правительство Москвы 2103 14
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 71 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5403 9
Президент Российской Федерации 3860 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2823 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 586 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 292 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 553 4
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 127 4
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 199 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 255 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9742 4
Судебная власть - Judicial power 2156 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 690 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 569 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 132 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 3
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 73 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 895 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2924 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 54 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 844 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1083 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 44 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 249 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 50 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3098 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1622 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 193 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 912 2
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 52 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 65 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 1
Единая Россия - Политическая партия 274 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55975 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22813 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18504 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25990 27
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 857 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41476 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6460 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27040 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10557 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10433 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7722 15
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5878 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26721 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3194 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10043 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3536 11
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 933 11
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 75 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2608 11
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1898 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13810 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6614 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4296 9
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 528 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3516 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13599 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3449 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8852 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 710 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7090 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS 2638 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2449 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12817 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11335 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15340 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22078 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9198 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2615 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8411 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8826 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1145 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 17
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 49 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 358 7
Microsoft Windows 2000 12875 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2986 6
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