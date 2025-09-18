МЧС Хабаровского края провело тренировочные полеты на БВС Zala Zarya

В Хабаровском крае состоялись учебно-тренировочные полеты с применением нового беспилотного комплекса Zala Zarya-1M, поступившего в распоряжение регионального управления МЧС России. Как отметили в спасательном ведомстве, беспилотная техника, способная вести длительный мониторинг обширных территорий, необходима для разведки местности при самых различных чрезвычайных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители Zala.

К учебно-тренировочным сборам присоединились сотрудники подразделений беспилотной авиации МЧС из нескольких регионов Дальнего Востока. Инструкторы компании Zala ознакомили спасателей с техническими характеристиками Zala Zarya и специализированным программным обеспечением, позволяющим передавать видеоизображение в реальном времени на расстояние свыше 50 километров.

В ходе занятий были отработаны практические навыки пилотирования в условиях, приближенных к реальным. Особое внимание уделялось безопасности эксплуатации и эффективности выполнения задач. Специалисты отрабатывали подготовку полётных маршрутов, пилотирование с учётом метеоусловий и поиск объектов на местности, а также алгоритмы действий при возникновении нештатных ситуаций.