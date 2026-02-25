Разделы

Азот ГК Аммоний АО

Азот ГК - Аммоний АО

Интегрированный комплекс химической промышленности АО «Аммоний» расположен на территории Татарстана

СОБЫТИЯ

25.02.2026 Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16% 1
20.05.2025 GMCS повысила эффективность процессов учета химического комплекса «Аммоний» 7
01.11.2024 «Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия 3
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 1
01.08.2023 Softline Digital провела успешное пилотное тестирование умных касок для «Аммония» 1
24.10.2022 «Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance 2
14.10.2020 «Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 2
13.04.2017 «Росэлектроника» получила патент на материалы для волноводных систем 1
04.04.2017 Выручка Maykor за 2016 год составила 10,2 млрд руб. 1
01.03.2012 Немцы придумали "выключатель боли" 1
09.07.2008 В Подмосковье обнаружена свалка химических веществ 1
Публикаций - 19, упоминаний - 30

