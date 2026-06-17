Химия - Бензол - C6H6, PhH - бензен, фениловый водород - органическое химическое соединение

Насколько бензол в целом опасен для здоровья?

Бензол является высокотоксичным соединением. Он обладает генотоксичностью и выраженным канцерогенным эффектом. Отравление бензолом сопровождается плевритом, катаром верхних дыхательных путей, приводит к заболеваниям роговицы и сетчатки глаза, поражениям печени, развитию лейкемии. Острое отравление может привести к летальному исходу.

Допустим ли он в составе при минимальных значениях?

Человек взаимодействует с бензолом, сам не зная того, очень часто: например, из-за горения сигареты, газовой плиты, выхлопных газов и промышленных выбросов. По результатам проведенной верификации обеспечивающая безопасность в качестве среднегодовой предельно допустимой концентрации принята величина 0,005 мг/м3.