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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нидерланды Лейден

Нидерланды - Лейден

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Разработка НГУ RAGU (Retrieval‑Augmented Generation & Understanding) помогает нейросетям отвечать без «галлюцинаций» 1
30.04.2021 Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр 1
28.08.2018 Российские хозяева Ждуна отсудили у «Мегафона» миллионы 2
05.12.2017 First Line Software разработала ПО для обнаружения фейковых новостей в соцмедиа 1
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
23.01.2017 В МГУ заработал цифровой гербарий 1
16.12.2016 Ученые заглянули в прошлое на 66 млн лет с помощью томографа 1
17.07.2016 Яркий свет ускоряет старение 1
12.08.2014 В Нидерландах закрыли общественный транспорт для пассажиров без транспортных карт 1
24.10.2013 Совместный прием пищи укрепляет доверие 1
07.12.2010 Аист-гигант питался человеческими младенцами 1
07.08.2008 Вода способна замерзнуть при комнатной температуре 1
06.08.2008 Молекулярная электроника получила недостающий элемент 1
04.07.2008 Медики раскрыли секрет скрипок Страдивари 1
07.11.2007 Изучено влияние детских травм на взрослую жизнь 1
02.03.2007 Берестяные грамоты выложили в интернет 1
19.01.2007 Joost: новые подробности 1
28.07.2006 В Рунете появится каталог берестяных грамот 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10542 2
X Corp - Twitter 2929 1
Philips 2094 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
Pirit - Пирит 88 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1843 2
CD Land 3 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
Эксмо-АСТ - издательство 79 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 1
WMG - Warner Music Group 209 1
Warner 539 1
Резонанс НПП 403 1
Daiwa Securities Group 16 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 569 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Оцифровка - Digitization 5115 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 2
Микроскоп - Атомно-силовой микроскоп - Atomic force microscopy 42 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1561 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2912 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2826 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 206 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 700 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 646 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 476 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика - Microsoft VLSC - Microsoft Volume Licensing Service Center 118 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3378 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5297 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 970 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3715 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 639 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1930 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 71 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1378 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 452 1
Adconion Media Group - Joost 26 1
МГУ - Биологический факультет - Гербарий им. Д. П. Сырейщикова 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2977 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Ковчег - система резервного копирования 48 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 233 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Philips IQon - спектральный компьютерный томограф 2 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Frenken Joost - Френкена Йост 1 1
Литошенко Владимир 7 1
Шульп Анна 1 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
Meijer Hanneke - Мейжер Ханнеке 1 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Цейтлин Юрий 1 1
Каменский Петр 2 1
Нидерланды 3709 14
Россия - РФ - Российская федерация 163944 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
Финляндия - Финляндская Республика 3688 2
США - Нью-Йорк 3172 2
Германия - Федеративная Республика 13124 2
Финляндия - Хельсинки 252 2
Великобритания - Кембридж 263 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 2
Европа 24878 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2816 1
Нидерланды - Амстердам 627 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3129 1
Украина 7899 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 508 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2797 1
Испания - Королевство 3815 1
Австрия - Австрийская Республика 1352 1
США - Колумбия - Вашингтон 1473 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 353 1
Монголия 377 1
Китай - Пекин - Beijing 1084 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1082 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 115 1
Россия - ЦФО - Брянская область 395 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 502 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 331 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 86 1
Индонезия - Джакарта 55 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 773 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 3
Зоология - наука о животных 2851 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 433 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 2
Английский язык 6984 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8136 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1361 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5446 2
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 295 2
Химия - Бензол - C6H6, PhH - бензен, фениловый водород - органическое химическое соединение 11 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3127 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6091 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 911 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1319 1
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 62 1
Латинский алфавит 197 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6640 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1087 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 878 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 273 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1277 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2677 1
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 509 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 456 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 380 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 777 1
Молекула - Molecula 1097 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1443 1
Ботаника - Растения - Plantae 1149 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1795 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
AP - Associated Press 2007 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
Physical Review Letters 159 1
Phys.org 972 1
ScienceDaily 399 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 3
РАН - Российская академия наук 2091 2
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 2
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 38 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
МГУ Ноев ковчег - Депозитарий живых систем 3 1
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 1
Международный женский день - 8 марта 415 1
ИгроМир 124 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
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