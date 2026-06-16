Индексная книга (каталог) CNews*
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Нидерланды Лейден
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:
|Frenken Joost - Френкена Йост 1 1
|Литошенко Владимир 7 1
|Шульп Анна 1 1
|Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 1
|Meijer Hanneke - Мейжер Ханнеке 1 1
|Friis Janus - Фриис Янус 28 1
|Цейтлин Юрий 1 1
|Каменский Петр 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Альтаир медиа - Пикабу 21 1
|Physical Review Letters 159 1
|Phys.org 972 1
|ScienceDaily 399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.