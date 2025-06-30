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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковчег система резервного копирования


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения 1
31.10.2024 «Мегафон» ускорил интернет в Ярославском зоопарке 1
28.06.2023 В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха» 1
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 1
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 1
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 1
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 1
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 1
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 1
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 1
03.07.2017 Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн 1
23.01.2017 В МГУ заработал цифровой гербарий 1
31.10.2014 Госархивы: от бумажных хранилищ к электронным ресурсам 1
08.11.2012 3D-принт для Индианы Джонса 1
26.09.2012 Гибнет большой барьерный риф 1
26.04.2011 Муравьи строят из себя плот, спасаясь от наводнения 1
12.04.2011 Brink. Системные требования 1
11.04.2011 Новая дата Brink 1
31.03.2011 Brink в России 1
05.03.2011 Для Нового Орлеана разработали Ноев ковчег 1
02.03.2011 Brink: Скриншоты 1
28.01.2011 Brink: Дата выхода 1
29.12.2010 Российский ковчег: архитекторы разработали автономный плавучий дом 1
28.12.2010 Российский проект автономного здания "Ковчег" номинирован на международную премию 1
14.08.2010 Brink. Скриншоты 1
11.08.2010 Brink: Видео 1
17.06.2010 Brink не в этом году 1
16.06.2010 Brink. Е3-скриншоты 1
25.05.2010 «Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий 1
04.05.2010 Brink: Скриншоты 1
19.04.2010 Вышла коробочная версия «Альт Линукс 5.0 Ковчег» 1
13.04.2010 Linux для настольных ПК: единство в многообразии 1
12.03.2010 Brink: Видео 1
10.02.2010 Brink: Скриншоты 1
19.01.2010 Brink: Видео 1
06.12.2009 Brink: Видео 1
04.12.2009 ALT Linux 5.0 "Ковчег": преимущества свободной ОС 1
01.12.2009 Brink выйдет осенью 2010 1
11.09.2009 Brink: Скриншоты 1
15.08.2009 Brink: Скриншоты 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Ковчег и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 18
Splash Damage 26 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 9
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 9
Т-Платформы - T-Platforms 395 8
8540 8
Авикомп сервисез - Avicomp 41 7
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 94 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 57 5
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
Т1 Сервионика - Servionica 263 3
Ростех - РТ-Информ 141 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 3
Ростех - Автоматика Концерн 1681 2
Microsoft Corporation 24908 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 4 2
SAP SE 5345 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 325 2
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 1
Ангстрем НПО 24 1
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 2 1
Nvidia Corp 3584 1
Корус Консалтинг ГК 1268 1
Red Hat 1326 1
Canonical 209 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП разработка 24 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 916 1
AMD Graphics Product Group - ATI 957 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
ДиалогНаука 256 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 24 9
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 6
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 2
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 14 1
Этажи 0 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3147 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3040 9
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1025 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 6
Судебная власть - Judicial power 2351 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 742 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3371 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5603 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1244 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2214 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 136 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 13
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1847 9
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2254 9
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 85 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17448 6
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9893 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4214 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7570 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25006 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7091 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1038 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11580 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5988 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 665 2
Оцифровка - Digitization 4740 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1155 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 2
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 119 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 2
Splash Damage - Brink - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 25 18
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 98 9
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 9
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 97 9
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4061 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 9
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 6
Linux OS 10315 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 497 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 3
Microsoft Windows 7 1988 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
Red Hat RPM - Package Manager 162 2
GeoEye IKONOS 110 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3345 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5053 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 301 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1684 1
Microsoft Office 2010 143 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Linux KDE Plasma 233 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 900 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 22 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 43 1
Red Hat - Linux Fedora 227 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 214 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
Linux - Debian GNU 495 1
Fedora Russian 7 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
AMD Radeon HD 281 1
Путин Владимир 3256 6
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Терентьев Алексей 23 1
Панков Андрей 10 1
Поляков Алексей 15 1
Терентьев Константин 19 1
Каменский Петр 2 1
Костомаров Виктор 1 1
Власова Ася 9 1
Серегин Алексей 7 1
Хасанов Дмитрий 1 1
Рудницкий Григорий 3 1
Ремизов Александр 2 1
Лахова Олеся 35 1
Петрова Виктория 2 1
Мефедов Сергей 1 1
Платов Денис 1 1
Дюбин Алексей 1 1
Дюмин Алексей 4 1
Шаддеева Анна 1 1
Виноградов Петр 2 1
Дюбин Артем 1 1
Дюмин Артем 1 1
Семавина Светлана 4 1
Маталыга Андрей 1 1
Ban Natalie - Бан Натали 1 1
Alba Jessica - Альба Джессика 6 1
Clooney George - Клуни Джордж 6 1
Moore Demi - Мур Деми 5 1
Тропин Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3355 5
Европа 24422 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 5
Мировой океан - World Ocean 516 3
США - Колумбия - Вашингтон 1410 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5270 3
Земля - планета Солнечной системы 10484 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1565 3
Америка - Американский регион 2176 2
Германия - Федеративная Республика 12803 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 2
Канада 4929 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
Африка - Африканский регион 3525 1
Япония 13388 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2577 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3554 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 1
Китай - Пекин - Beijing 1012 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 640 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 952 1
Монголия 356 1
Германия - Берлин 719 1
Европа Восточная 3110 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2765 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 465 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Азия Южная 105 1
США - Индиана 115 1
США - Джорджия 327 1
Тихий океан - Коралловом море - Большой барьерный риф 10 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1263 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2925 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 1
Гражданская война 165 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2835 15
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1298 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 10
Информатика - computer science - informatique 1102 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 8
Антиимпортозамещение 6 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7125 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5069 5
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11177 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6631 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6402 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 3
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 408 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4165 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1231 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 422 2
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 224 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 535 2
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 164 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 448 2
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 25 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 461 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3216 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5138 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6032 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 1
Аренда 2505 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
Мобильные системы 117 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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