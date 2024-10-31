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«Мегафон» ускорил интернет в Ярославском зоопарке

«Мегафон» ускорил мобильный 4G-интернет для десятков тысяч любителей семейного отдыха, ежегодно приезжающих в Ярославский зоопарк. Теперь абоненты компании на территории более 120 гектаров могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с.

«МегаФон» построил сетевую инфраструктуру в диапазонах LTE 900 и 1800, которые характеризуются высокими скоростями мобильного интернета и увеличенной дальностью сигнала, что позволяет охватить сетью 4G максимальные территории. Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети позволяют гостям зоопарка пользоваться Voice LTE — одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете. Только за месяц любители сделать селфи с кенгуру и медведем, любимцами публики, а также другими братьями меньшими, прокачивают почти 2 тысячи гигабайт интернет-трафика и проговаривают более 270 часов, делясь впечатлениями с близкими и друзьями.

«Ярославский зоопарк является одним из центров туризма Ярославской области. Анализируя сеть, мы видим, как по мере увеличения количества гостей растёт нагрузка на нашу инфраструктуру. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и устанавливаем дополнительное оборудование LTE там, где это необходимо», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

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Кадры

Зоопарк включает в себя не только зону обитания животных в вольерах, но также и демонстрационно-учебный центр «Ковчег», «Зооэкзотариум» с уникальной экспозицией ночного мира и «Парк копытных», где в сосновом бору можно увидеть зубров, яков, оленей и других животных.

Всего за 2024 г. ярославские вольеры посетило на 10% больше туристов из других регионов, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные аналитиков «МегаФона». С заметным отрывом среди посетителей зоопарка лидируют москвичи: на них приходится более 24% визитерского трафика. В пятёрке регионов, откуда чаще других приезжают гости, также Вологодская, Владимирская, Ленинградская и Архангельская области.

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