Власова Ася
СОБЫТИЯ
Власова Ася и организации, системы, технологии, персоны:
|Железняков Александр 3 2
|Бухановский Александр 16 2
|Кирьянова Александра 145 2
|Беляев Александр 20 2
|Малькова Лариса 18 2
|Казарин Станислав 175 2
|Шаддеева Анна 1 1
|Чернов Федор 35 1
|Партин Александр 1 1
|Панов Вадим 9 1
|Семавина Светлана 4 1
|Лисица Марина 2 1
|Королева Надежда 1 1
|Шафран Дарья 1 1
|Шлыков Валерий 1 1
|Саранцева Екатерина 1 1
|Фролов Валентин 1 1
|Цедилкин Георгий 1 1
|Абгарян Лусине 12 1
|Соснов Аркадий 1 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Тараба Вероника 29 1
|Рудницкий Григорий 3 1
|Анисимов Игорь 10 1
|Макаров Валентин 241 1
|Фролов Павел 85 1
|Шадаев Максут 1130 1
|Рензяев Константин 73 1
|Кудж Станислав 29 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Лазарев Михаил 3 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Коган Алексей 12 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Стругацкие (братья) 35 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3733 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
|Gartner - Гартнер 3603 1
