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Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО

Чтобы поддержать экспорт отечественного ПО за рубеж, потребуется 465 млн руб. в год. 80% от этой суммы российские разработчики надеются получить из федеральной казны. Деньги нужны для того, чтобы вывести продукты на новые рынки и сделать их конкурентоспособными.

Дорожная карта

Для того, чтобы обеспечить поставки российского софта за границу, потребуется около 465 млн руб. в год. Об этом говорится в проекте дорожной карты Ассоциации отечественных разработчиков компьютерного программного обеспечения «Руссофт», пишут «Ведомости».

Представители объединения считают, что необходимо запустить акселерационную программу, в которой будут ежегодно участвовать 500 ИТ-компаний. Деньги пойдут на вывод их решений на новые зарубежные рынки. Для создания программы предлагается объединить экспертизу ведущих акселераторов – Фонда развития интернет-инициатив, фонда «Сколково» и Generation S», которые могут помогать отбирать компании и продукты.

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Фото: © DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Разработчики уверены, что 1,2 млн на продвижение одного решения за рубеж будет мало

В документе отмечается, что сопровождение одного российского продукта обойдется в 1,2 млн руб. – предполагается, что 20% внесет разработчик, 80% – государство.

Дорожную карту представители «Руссофта» направили в Минцифры в феврале 2023 г., рассказал изданию глава ассоциации Валентин Макаров. По его словам, в разработке документа принимал участие «Российский экспортный центр», который входит в группу ВЭБ.РФ, и АНО «Цифровая экономика». Их предлагается назначить операторами платформы, которые будут отбирать проекты и согласовывать требования по ним.

Разработчики уточняют, что представители Минцифры сейчас просят объяснить, как именно вложенные в развитие решений финансы впоследствии вернутся в бюджет. Сейчас «Руссофт» опрашивает представителей отрасли, чтобы подготовить экономическое обоснование. Аргументы представители ассоциации надеются подготовить к апрелю 2023 г.

Денег может не хватить

Впрочем, бюджет в 1,2 млн руб. на развитие одного решение для экспорт выглядит недостаточным, уверены представители ИТ-отрасли. В беседе с CNews Ася Власова, управляющий партнер коммуникационного агентства iTrend отметила, что сумма выглядит крайне скромной даже для продвижения на российском рынке. А

«Выход на новые рынки – это всегда рост затрат на маркетинг, – отметила эксперт. – В текущей обстановке этой суммы хватит разве что на пару перелетов фаундеров, ведь личное присутствие необходимо. Особенно это касается стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан), Ближнего Востока (регион MENA) и Южной Америки (Бразилия, Мексика, Аргентина) – регионы, на которые сейчас нацелены многие ИТ-компании из России. На этих рынках нужно не начинать с продвижения своего продукта, а в первую очередь строить связи, долгосрочные отношения, репутацию и узнаваемость. Это означает затраты на перелеты, проживание, присутствие на встречах и мероприятиях, найм локального сотрудника, возможно, релокацию части команды, юридический комплаенс, "приземление" финансовой части бизнеса и многое другое».

Кроме того, на других рынках нельзя просто скопировать те инструменты маркетинга, которые работают в России. Зарубежный рынок – это всегда изучение особенностей культуры и потребления, эксперименты и вложения в разные каналы, тестирование гипотез и анализ результатов, отмечает Власова. Мало для кого будет эффективно влить скромный бюджет в digital-маркетинг и пытаться назначать холодные встречи через LinkedIn, заниматься Social Selling в Twitter или постить обзоры на Reddit.

«По нашей оценке, в среднем пиар-продвижение на зарубежных рынках – это бюджет от $10 тыс. в месяц, – подчеркнула Ася Власова. – Участие в мероприятиях – суммы на порядок выше. Контент-маркетинг на популярных блог-платформах – от $7 тыс в месяц, в зависимости от сложности темы. Таким образом, обозначенная сумма может стать лишь приятным бонусом для тех ИТ-компаний, кто и так уже продвигается за рубежом, инвестирует свои собственные средства и не зависит от господдержки. Для совсем новичков этот бюджет значительной роли не сыграет».

В беседе с CNews Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24, согласился с тем, что 1,2 млн руб. слишком мало для выхода на новые рынки. Кроме того, поддержку получит только тот, кто первым воспользуется преференцией. В целом же, по его словам, чтобы вывести продукт или решение на новый рынок, на первый взгляд, необходимы инвестиции от $200 тыс.

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Наибольшим спросом за рубежом будут пользоваться конкретные типы программных продуктов. Так, генеральный директор ИТ-компании «Аурига» Вячеслав Ванюлин в разговоре с «Ведомостями» подчеркнул, что решения на основе речевых технологий сегодня есть спрос в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Мексике, Вьетнаме и Индии. Востребованы за рубежом и продукты по распознаванию лиц, выручка некоторых российских разработчиков за рубежом в 2022 г. выросла на треть.

Основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов в беседе с CNews заметил, что в зарубежных странах сегодня активно внедряют робототехнику. Наиболее активно – в образовательные учреждения, так как уровень роботизации промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий уже достаточно высок. На фоне этого повышенным интересом за рубежом в частности пользуется российская образовательная робототехника, отмечает эксперт. Фролов добавляет, что продукция компании сейчас больше всего востребована в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, а в ближайших планах – расширение присутствия в Африке.

Как обстоит ситуация с экспортом ПО

По данным «Руссофта», опубликованным в начале марта 2023 г., общий экспорт российских софтверных компаний в 2022 г. достиг $8,4–9,2 млрд. по сравнению с 2021 г., цифра упала на 8–17%.

За год сменились и направления поставок – до геополитического кризиса российские ИТ-компании работали активнее в США, Европе и на Ближнем Востоке, а после вырос интерес к Южной и Восточной Азии, а также к ближнему зарубежью. Больше всего софта россияне в 2022 г. продали в Узбекистане, ОАЭ и Индии.

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Безопасность

Также российские разработчики пытаются переориентироваться на страны Африки, Латинской Америки и СНГ – что касается последнего, это, в первую очередь, Казахстан и Армения.

В марте 2023 г. «Рексофт консалтинг» сообщила, что несмотря на то, что США, Европа и Япония занимают крупные сегменты в общемировом объеме рынка ПО, на долю дружественных стран приходится порядка 47% глобального рынка. Это страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, части Азии. Всего же российским разработчикам ПО, уверены в организации, доступно 15% общемирового рынка – что «является перспективным объемом для экспорта отечественных ИТ-решений».

В то же время, уточняют, аналитики, для успешного продвижения необходимо высокое качество решений, налаженная партнерская сеть и комплексная сервисная поддержка.

Также, по оценке Центра стратегических разработок, Индия превращается в один из крупнейших рынков для экспорта российских ИТ-решений. Затраты страны на такие продукты в 2022 г. выросли на 1,9% по сравнению с 2021 г. и достигли суммы $109,6 млрд, сообщают аналитики Gartner. Быстрее всего растет сегмент программного обеспечения - в 2022 г. он достиг $12,6 млрд.

Анжела Патракова

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