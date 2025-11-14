Азия Восточная

«Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии «Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстрорас

VAS Experts продвигает российские телеком-решения на рынке Восточной Азии ть сетевой инфраструктурой, оптимизировать трафик и улучшать качество обслуживания абонентов. Рынок Восточной Азии отличается развитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако в отдельных с

Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза В 2024 г. страны Юго-Восточной Азии подвергались кибератакам в два раза чаще, чем в 2023 г. Больше других за два последних года от киберпреступлений пострадали Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Индонезия и Мал

Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии ти цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План совместных работ включа

Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии Компания Positive Technologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в регионе пришлось на Филиппины и Вьетнам. В тройку самых атакуемых отраслей региона вошли государственные учреждения, телекоммуникационные компании и военно-п

Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран Мошеннические центры Юго-Восточной Азии Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от организованных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже

Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии Сингапурской финтех-ассоциацией и Университетом Иннополис провел вебинар «Доверенные партнеры: выход на ИТ-рынки дальнего зарубежья», посвященный взаимодействию с высокотехнологичными компаниями Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Ирана. Спикерами интенсива стали главный операционный директор Сингапурской финтех-ассоциации Рубен Лим, директор по развитию рынков FANAP Мохаммад Парса, консультант Тор

«Рэйдикс» выходит на корпоративный рынок Юго-Восточной Азии «Рэйдикс» объявила о налаживании партнерских связей с системными интеграторами на Филиппинах, в Малайзии и Гонконге. Как рассказали CNews в компании, поставщики ИТ-решений в Юго-Восточной Азии добавляют технологию компании «Рэйдикс» в матрицу решений для корпоративного рынка, руководствуясь новыми функциональными возможностями и коммерческими преимуществами управляющег

Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии дназначенную для защиты от внутренних угроз, оптимизации рабочих процессов и контроля использования корпоративных ресурсов», — заявил Джеймс Мюнгу Хван, генеральный директор по продажам в Hanvit Si. «Восточная Азия — это регион безграничных возможностей, а Южная Корея — это та страна, где возможности становятся реальностью. Falcongaze готова к более тесному сотрудничеству с компаниями в это

«Билайн» начинает распродажу сотовых активов Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России, странах СНГ и Юго-Восточной Азии под брендом «Билайн») меняет свою стратегию. Как пишет британская газета Financial Times (FT), Standard Chartered - новый консультант Vimpelcom, рекомендовал оператору избавиться

В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет ещере в Аннамских горах на севере Лаоса человеческий череп возрастом 63 тыс. лет. Этот факт позволил ученым по-новому взглянуть на время "миграции" людей из Африки и "отодвинуть" период заселения Юго-Восточной Азии на 20 тыс. лет. Согласно сообщению группы археологов, возглавляемой Лаурой Шэкельфорд и Фабрисом Деметром, череп был найден в ходе экспедиции в горы Чыонгшон. Команда исследовате

Юго-Восточной Азии грозит "водяная война" Дефицит воды может стать острым вопросом для Юго-Восточной Азии и вызвать крупные конфликты. Причины этого – рост населения, увеличение потребления воды и перспектива для Азии стать наиболее пострадавшим регионом в результате глобального поте

LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Media и о назначении ее официальным представителем LiveJournal в странах Юго-Восточной Азии и Индии. В рамках соглашения Tickled Media создаст локальные страницы LiveJournal в Юго-Восточной Азии для расширения возможностей азиатских блогеров и увеличения коммерче

ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии крытии в Тайване девятого международного офиса. Открытие тайваньского офиса в дополнение к существующему с 2006 г. представительству ABBYY в Японии – важная часть стратегии продвижения компании в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке, отметили в компании. В задачи ABBYY Taiwan будут входить маркетинговое продвижение и продажи программных продуктов, а также техническая поддержка пользовате

«Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Юго-Восточной Азии «Лаборатория Касперского» объявила об открытии регионального офиса в Юго-Восточной Азии. Региональный офис будет обеспечивать управление операциями и развитие бизнеса «Лаборатории Касперского» в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Филиппинах. Руководителем ре

МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки Компания МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил президент компании Леонид Меламед. "Сейчас там есть пока возможности, но выход в эти страны означает привнесение новых технологий, поскольку GSM является уже ст

Объем производства электроники в Юго-Восточной Азии достигнет $96 млрд. к 2010 году По сообщению NE Asia Online, объем производства электроники в странах Юго-Восточной Азии достигнет $96 млрд. к 2010 году. Такие данные были приведены в исследовании компании Fusion Consulting. Это свидетельствует о ежегодном росте промышленности Юго-Восточной Азии

Рынок услуг стационарной телефонной связи в Юго-Восточной Азии достигнет объема в $208 млрд. к 2005 г. Группа Gartner опубликовала новый прогноз развития рынка услуг стационарной телефонной связи в Юго-Восточной Азии, сообщила totaltele.com. При составлении прогноза не учитывались данные по Японии. Рынок, который в прошлом году имел объем $134 млрд., вырастет до $208 млрд. к 2005 г. Несмотря