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Азия Восточная

Азия Восточная

СОБЫТИЯ


14.11.2025 «Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстрорас
22.09.2025 VAS Experts продвигает российские телеком-решения на рынке Восточной Азии

ть сетевой инфраструктурой, оптимизировать трафик и улучшать качество обслуживания абонентов. Рынок Восточной Азии отличается развитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако в отдельных с
19.03.2025 Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза

В 2024 г. страны Юго-Восточной Азии подвергались кибератакам в два раза чаще, чем в 2023 г. Больше других за два последних года от киберпреступлений пострадали Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Индонезия и Мал
17.10.2024 Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии

ти цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План совместных работ включа
25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии

Компания Positive Technologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в регионе пришлось на Филиппины и Вьетнам. В тройку самых атакуемых отраслей региона вошли государственные учреждения, телекоммуникационные компании и военно-п
17.05.2024 Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран

Мошеннические центры Юго-Восточной Азии Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от организованных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже
29.11.2023 Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии

Сингапурской финтех-ассоциацией и Университетом Иннополис провел вебинар «Доверенные партнеры: выход на ИТ-рынки дальнего зарубежья», посвященный взаимодействию с высокотехнологичными компаниями Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Ирана. Спикерами интенсива стали главный операционный директор Сингапурской финтех-ассоциации Рубен Лим, директор по развитию рынков FANAP Мохаммад Парса, консультант Тор
22.02.2017 «Рэйдикс» выходит на корпоративный рынок Юго-Восточной Азии

«Рэйдикс» объявила о налаживании партнерских связей с системными интеграторами на Филиппинах, в Малайзии и Гонконге. Как рассказали CNews в компании, поставщики ИТ-решений в Юго-Восточной Азии добавляют технологию компании «Рэйдикс» в матрицу решений для корпоративного рынка, руководствуясь новыми функциональными возможностями и коммерческими преимуществами управляющег
23.11.2015 Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии

дназначенную для защиты от внутренних угроз, оптимизации рабочих процессов и контроля использования корпоративных ресурсов», — заявил Джеймс Мюнгу Хван, генеральный директор по продажам в Hanvit Si. «Восточная Азия — это регион безграничных возможностей, а Южная Корея — это та страна, где возможности становятся реальностью. Falcongaze готова к более тесному сотрудничеству с компаниями в это
29.10.2012 «Билайн» начинает распродажу сотовых активов

Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России, странах СНГ и Юго-Восточной Азии под брендом «Билайн») меняет свою стратегию. Как пишет британская газета Financial Times (FT), Standard Chartered - новый консультант Vimpelcom, рекомендовал оператору избавиться
21.08.2012 В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет

ещере в Аннамских горах на севере Лаоса человеческий череп возрастом 63 тыс. лет. Этот факт позволил ученым по-новому взглянуть на время "миграции" людей из Африки и "отодвинуть" период заселения Юго-Восточной Азии на 20 тыс. лет. Согласно сообщению группы археологов, возглавляемой Лаурой Шэкельфорд и Фабрисом Деметром, череп был найден в ходе экспедиции в горы Чыонгшон. Команда исследовате
27.10.2011 Юго-Восточной Азии грозит "водяная война"

Дефицит воды может стать острым вопросом для Юго-Восточной Азии и вызвать крупные конфликты. Причины этого – рост населения, увеличение потребления воды и перспектива для Азии стать наиболее пострадавшим регионом в результате глобального поте
10.06.2011 LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии

Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Media и о назначении ее официальным представителем LiveJournal в странах Юго-Восточной Азии и Индии. В рамках соглашения Tickled Media создаст локальные страницы LiveJournal в Юго-Восточной Азии для расширения возможностей азиатских блогеров и увеличения коммерче
27.02.2009 ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии

крытии в Тайване девятого международного офиса. Открытие тайваньского офиса в дополнение к существующему с 2006 г. представительству ABBYY в Японии – важная часть стратегии продвижения компании в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке, отметили в компании. В задачи ABBYY Taiwan будут входить маркетинговое продвижение и продажи программных продуктов, а также техническая поддержка пользовате
08.10.2008 «Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Юго-Восточной Азии

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии регионального офиса в Юго-Восточной Азии. Региональный офис будет обеспечивать управление операциями и развитие бизнеса «Лаборатории Касперского» в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Филиппинах. Руководителем ре
20.11.2007 МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки

Компания МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил президент компании Леонид Меламед. "Сейчас там есть пока возможности, но выход в эти страны означает привнесение новых технологий, поскольку GSM является уже ст
21.10.2004 Объем производства электроники в Юго-Восточной Азии достигнет $96 млрд. к 2010 году

По сообщению NE Asia Online, объем производства электроники в странах Юго-Восточной Азии достигнет $96 млрд. к 2010 году. Такие данные были приведены в исследовании компании Fusion Consulting. Это свидетельствует о ежегодном росте промышленности Юго-Восточной Азии
30.07.2001 Рынок услуг стационарной телефонной связи в Юго-Восточной Азии достигнет объема в $208 млрд. к 2005 г.

Группа Gartner опубликовала новый прогноз развития рынка услуг стационарной телефонной связи в Юго-Восточной Азии, сообщила totaltele.com. При составлении прогноза не учитывались данные по Японии. Рынок, который в прошлом году имел объем $134 млрд., вырастет до $208 млрд. к 2005 г. Несмотря

05.12.2000 Число абонентов стационарной и мобильной связи Юго-Восточной Азии за 10 лет вырастет на 1 миллиард

В отчете "Asia-Pacific Telecommunication Indicators", опубликованном Международным союзом телекоммуникаций (ITU), прогнозируется рост числа абонентов стационарной и мобильной связи в в Юго-Восточной Азии более чем 1 млрд. в течение 10 лет. Юго-Восточная Азия в это десятилетие будет наиболее динамично развивающимся регионом мира в сфере телекоммуникаций. В настоящее время на 53% т

Публикаций - 191, упоминаний - 193

Азия Восточная и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Microsoft Corporation 25774 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Apple Inc 13154 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 6
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 6
Intel Corporation 12811 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
Samsung Electronics 11064 5
МегаФон 10742 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
Cisco Systems 5372 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Huawei 4675 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 4
Telegram Group 2940 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
Sony 6739 4
Vodafone Group 1412 4
Yahoo! 3726 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Google LLC 12687 3
Gtel 25 3
Millicom International Cellular SA 57 3
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 3
Ростелеком 10948 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
HP Inc. 5883 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Fortinet 452 3
Деловые Линии ГК 93 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Россети Ленэнерго 1699 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Газпром ПАО 1493 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
GFG - Lamoda - Купишуз 219 2
БЕРГ - BERG 20 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
Uber 357 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Rocket Internet 9 1
D-Wine - D'Wine 3 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Kama Flow - КФ Венчурс 32 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 13 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 1
Uber China 7 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Grundig 42 1
Tesco 84 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 5
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 2
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 2
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ТПП РФ РСДС - Российско-Сингапурский Деловой Совет 5 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 2 1
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 23
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 8
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 16882 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Outlook 1506 3
МТС Big Data 324 3
SAP Sybase 292 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iPad 4011 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Azure 1526 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 2
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