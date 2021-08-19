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Азия Восточная

Азия Восточная


19.08.2021 GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT 1
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами 1
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 2
19.01.2021 Check Point: Число атак на больницы по всему миру увеличилось на 45% 2
09.09.2019 Большие данные помогают прогнозировать стихийные бедствия 1
28.03.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на АСУ российских компаний 1
21.12.2018 Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром 1
10.07.2018 Eset: хакеры подписывали вредоносное ПО сертификатом D-Link 1
31.01.2018 Новая версия браузера Vivaldi поддерживает вертикальное иероглифическое письмо 1
27.04.2016 Впервые в истории рухнули продажи iPhone 1
26.04.2016 В Apple начинаются крупные увольнения 1
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1
23.11.2015 Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии 1
24.02.2015 Система Contact расширяет присутствие в Индонезии 1
19.11.2014 Заказчики облаков «потеряли страх» 1
04.03.2014 Из Apple уходит финансовый директор 1
04.12.2013 Hybris: Россия готова для рывка в технологиях е-коммерции 1
16.04.2013 Microsoft открыл в России сервис аренды ИТ-инфраструктуры 1
11.04.2013 Раскрыта кибергруппировка, атакующая онлайн-игры по всему миру 2
11.04.2013 Группа китайских хакеров уже несколько лет наживается на игровых компаниях 1
21.12.2012 Cколько зарабатывают операторы ботнетов 1
26.11.2012 Основными проблемами развития российского рынка М2М являются высокие тарифы и плохая связь 1
01.11.2012 СКС без проводов - теперь это возможно 1
15.09.2010 Удалось ли Китаю создать национальную ОС? 1
13.07.2007 "Нефть и газ 2007": наступает время hi-tech бума 1
27.03.2007 ВТО толкает российские телекомы к бунту 1
07.12.2006 Проекционные телевизоры сегодня 1
08.11.2006 Сегодня Меркурий пройдет по диску Солнца 1
20.09.2006 Acer предустановит софт Yahoo! в свои ПК 2
08.06.2006 HDTV: Принципы технологии 2
07.04.2006 Россию признали изгоем из-за пиратства 1
17.02.2006 Интернет-гигантов пристыдили за цензуру 1
17.08.2005 В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times 1
08.07.2005 Смертельный грипп прилетит с птицами 1
17.06.2005 Азиатские хакеры атакуют британцев 1
06.09.2004 Николай Прохоров: Thuraya должна стать повседневной связью 1
05.12.2003 Sony увидела свет в конце туннеля 1
04.08.2003 Джонатан Спарроу: Телеком России — самый быстрорастущий рынок Европы 1
20.05.2003 В разных человеческих расах — разные ДНК 1

Публикаций - 42, упоминаний - 47

Азия Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3369 3
IBM 5710 3
Microsoft Corporation 16091 3
Apple Inc - Эппл Рус 8968 3
Oracle Corporation 4534 2
AT&T Inc 845 2
Yahoo! 2074 2
HP Inc. 4154 2
Huawei 2970 2
Cisco Systems 2948 2
Winnti - Хакерская группировка 8 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 2
Amazon Inc - Amazon.com 1726 2
Yandex - Яндекс 4338 2
NEC 955 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 298 1
Panduit 37 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Loongson Technology 17 1
CS2C - China Standard Software 12 1
Falcongaze - Фалконгейз 64 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 482 1
Sprint Corporation 274 1
TI - Texas Instruments Incorporated 434 1
NetApp 503 1
Honeywell 164 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Vodafone Group 803 1
Pioneer Corporation 273 1
Blacktech - Хакерская группировка 2 1
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 25 1
Vivaldi Technologies 11 1
JVC Kenwood 233 1
Google LLC 8850 1
Nokia Siemens Networks 200 1
HP Compaq 196 1
Violin Systems - Violin Memory 23 1
Telstra Corporation Limited 104 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 125 1
Walmart - Wal-Mart Stores 240 1
eBay Inc 919 1
Газпром ПАО 667 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 1
Татнефть 155 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 229 1
Royal Dutch Shell - Шелл 87 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 291 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 29 1
GM - General Motors 205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 212 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1761 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 247 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1361 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 236 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 822 1
Правительство Москвы 752 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 11 1
World Bank Group - Всемирный банк 195 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 137 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 45 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 298 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 278 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11392 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3582 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2290 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1436 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 644 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 996 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 649 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 437 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 404 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2308 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 347 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1744 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2706 1
3G - Стандарт мобильной связи 4446 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1906 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 525 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 47 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 238 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 1
Smartphone - Смартфон 810 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 815 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1387 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1282 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 33 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1508 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 12 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 134 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения 7 1
Click&Collect - самовывоз 6 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 141 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4024 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 111 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 1
Фишинг - Phishing 124 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1304 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 423 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1025 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 1
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 2
Linux OS 5780 2
Microsoft Windows 10 8718 2
Apple Mac 1783 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 196 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 155 1
Linux MeeGo Core Software Platform 236 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 880 1
Wargaming World of Tanks 132 1
HPE Nimble Storage dHCI - Интеллектуальное самоуправляемое флеш хранилище в ЦОД и облаке 26 1
FalconGaze SecureTower 56 1
Adobe Photoshop 514 1
Linux Ubuntu Kylin OS 11 1
Oracle Commerce 13 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 4 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 902 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 554 1
Google Chrome - браузер 1122 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1458 1
Microsoft SQL Server 970 1
Microsoft Azure 1173 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 365 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 739 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 59 1
DuckDuckGo - Поисковая система 15 1
Vivaldi - Браузер 45 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1599 1
Microsoft Outlook 912 1
Microsoft Edge - Браузер 1462 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 3
Слудных Анатолий 8 1
Самойленко Максим 65 1
Гойло Алексей 3 1
Квашук Сергей 13 1
Alisjahbana Armida - Алишахбана Армида 1 1
Tsuga Kazuhiro - Цуга Казухиро 4 1
Biden Joe - Байден Джо 33 1
Хякутакэ Ёсими 1 1
Bonapace Tiziana - Бонапас Тициан 1 1
Schrage Elliot - Шрейдж Эллиот 4 1
Maestri Luca - Маэстри Лука 13 1
Фурсин Алексей 102 1
Тихонова Анастасия 2 1
Батов Иван 7 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Сорокин Олег 5 1
Буторин Дмитрий 12 1
Кураш Антон 32 1
Белов Александр 69 1
Маршанкулов Мурат 16 1
Федоров Алексей 41 1
Сергунина Наталья 168 1
Прохоров Александр 88 1
Бобровников Борис 97 1
Круглов Кирилл 7 1
Jon Stephenson von Tetzchner - Йон Стефенсон фон Течнер 57 1
Adachi Yusuke - Адачи Юсукэ 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 21
Россия - Российская федерация - РФ 71595 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 19
Япония 4909 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 9
Европа 5372 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 7
Индия - Республика 3001 7
Германия - Федеративная Республика 5265 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА 688 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 6
Америка 687 5
Австралия - Австралийский Союз 1610 5
Европа Западная 988 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 969 4
Северная Америка 1897 4
Южная Корея - Республика 2294 4
Италия - Итальянская Республика 1962 4
Индонезия - Республика 514 3
Бразилия - Федеративная Республика 1442 3
Малайзия 494 3
Канада 1866 3
Франция - Французская Республика 3110 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6280 3
Латинская Америка 964 3
Азия - Азиатский регион 2244 3
Сингапур - Республика 1030 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 700 2
Норвегия - Королевство 606 2
Ирландия - Республика 546 2
Китай - Пекин 535 2
Польша - Республика 1118 2
Финляндия - Финляндская Республика 1142 2
Китай - Тайвань 927 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1168 2
Китай - Шанхай 366 2
Европа Северная - Скандинавия 357 2
США - Калифорния - Купертино 216 2
Испания - Королевство 1757 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 736 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1443 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3823 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 495 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1078 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 493 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 105 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3401 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 461 1
VentureBeat 86 2
Reddit 202 1
Thomson Reuters - Рейтер 4782 1
Associated Press 924 1
IDC - International Data Corporation 3694 3
Forrester Research 565 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 741 1
Data Insight - Исследовательское агентство 72 1
Markets&Markets Research 80 1
Check Point Research 47 1
Forrester Wave 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 813 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977493, в очереди разбора - 880218.
Создано именных указателей - 47286.
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