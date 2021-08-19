Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Азия Восточная
Публикаций - 42, упоминаний - 47
Азия Восточная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VentureBeat 86 2
|Reddit 202 1
|Thomson Reuters - Рейтер 4782 1
|Associated Press 924 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977493, в очереди разбора - 880218.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977493, в очереди разбора - 880218.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru