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Азия Восточная
СОБЫТИЯ
|14.11.2025
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«Лаборатория Касперского» усиливает присутствие в Юго-Восточной Азии
«Лаборатория Касперского» объявила о расширении присутствия в Юго-Восточной Азии — компания назначила нового регионального директора, а также вывела работу во Вьетнаме на новый уровень, открыв офис в стране. Эти шаги — часть стратегии по развитию на быстрорас
|22.09.2025
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VAS Experts продвигает российские телеком-решения на рынке Восточной Азии
ть сетевой инфраструктурой, оптимизировать трафик и улучшать качество обслуживания абонентов. Рынок Восточной Азии отличается развитой телекоммуникационной инфраструктурой, однако в отдельных с
|19.03.2025
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Positive Technologies: в 2024 г. число кибератак на Юго-Восточную Азию выросло в два раза
В 2024 г. страны Юго-Восточной Азии подвергались кибератакам в два раза чаще, чем в 2023 г. Больше других за два последних года от киберпреступлений пострадали Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Индонезия и Мал
|17.10.2024
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Softline и Nexign подписали соглашение о сотрудничестве в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии
ти цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о подписании меморандума (MoU) по сотрудничеству в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с компанией Nexign («Нэксайн»). Компании планируют развивать партнерство в области продвижения решений Nexign на телекоммуникационных рынках региона. План совместных работ включа
|25.07.2024
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Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии
Компания Positive Technologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в регионе пришлось на Филиппины и Вьетнам. В тройку самых атакуемых отраслей региона вошли государственные учреждения, телекоммуникационные компании и военно-п
|17.05.2024
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Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран
Мошеннические центры Юго-Восточной Азии Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от организованных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже
|29.11.2023
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Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии
Сингапурской финтех-ассоциацией и Университетом Иннополис провел вебинар «Доверенные партнеры: выход на ИТ-рынки дальнего зарубежья», посвященный взаимодействию с высокотехнологичными компаниями Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Ирана. Спикерами интенсива стали главный операционный директор Сингапурской финтех-ассоциации Рубен Лим, директор по развитию рынков FANAP Мохаммад Парса, консультант Тор
|22.02.2017
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«Рэйдикс» выходит на корпоративный рынок Юго-Восточной Азии
«Рэйдикс» объявила о налаживании партнерских связей с системными интеграторами на Филиппинах, в Малайзии и Гонконге. Как рассказали CNews в компании, поставщики ИТ-решений в Юго-Восточной Азии добавляют технологию компании «Рэйдикс» в матрицу решений для корпоративного рынка, руководствуясь новыми функциональными возможностями и коммерческими преимуществами управляющег
|23.11.2015
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Falcongaze осваивает рынок Восточной Азии
дназначенную для защиты от внутренних угроз, оптимизации рабочих процессов и контроля использования корпоративных ресурсов», — заявил Джеймс Мюнгу Хван, генеральный директор по продажам в Hanvit Si. «Восточная Азия — это регион безграничных возможностей, а Южная Корея — это та страна, где возможности становятся реальностью. Falcongaze готова к более тесному сотрудничеству с компаниями в это
|29.10.2012
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«Билайн» начинает распродажу сотовых активов
Телекоммуникационный оператор Vimpelcom (работает в России, странах СНГ и Юго-Восточной Азии под брендом «Билайн») меняет свою стратегию. Как пишет британская газета Financial Times (FT), Standard Chartered - новый консультант Vimpelcom, рекомендовал оператору избавиться
|21.08.2012
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В Лаосе найден человеческий череп возрастом 63 тыс. лет
ещере в Аннамских горах на севере Лаоса человеческий череп возрастом 63 тыс. лет. Этот факт позволил ученым по-новому взглянуть на время "миграции" людей из Африки и "отодвинуть" период заселения Юго-Восточной Азии на 20 тыс. лет. Согласно сообщению группы археологов, возглавляемой Лаурой Шэкельфорд и Фабрисом Деметром, череп был найден в ходе экспедиции в горы Чыонгшон. Команда исследовате
|27.10.2011
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Юго-Восточной Азии грозит "водяная война"
Дефицит воды может стать острым вопросом для Юго-Восточной Азии и вызвать крупные конфликты. Причины этого – рост населения, увеличение потребления воды и перспектива для Азии стать наиболее пострадавшим регионом в результате глобального поте
|10.06.2011
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LiveJournal расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии
Блог-сервис LiveJournal.com объявил о сотрудничестве с ведущей сингапурской интернет-компанией Tickled Media и о назначении ее официальным представителем LiveJournal в странах Юго-Восточной Азии и Индии. В рамках соглашения Tickled Media создаст локальные страницы LiveJournal в Юго-Восточной Азии для расширения возможностей азиатских блогеров и увеличения коммерче
|27.02.2009
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ABBYY расширяет присутствие в Юго-Восточной Азии
крытии в Тайване девятого международного офиса. Открытие тайваньского офиса в дополнение к существующему с 2006 г. представительству ABBYY в Японии – важная часть стратегии продвижения компании в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке, отметили в компании. В задачи ABBYY Taiwan будут входить маркетинговое продвижение и продажи программных продуктов, а также техническая поддержка пользовате
|08.10.2008
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«Лаборатория Касперского» открыла региональный офис в Юго-Восточной Азии
«Лаборатория Касперского» объявила об открытии регионального офиса в Юго-Восточной Азии. Региональный офис будет обеспечивать управление операциями и развитие бизнеса «Лаборатории Касперского» в Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде и Филиппинах. Руководителем ре
|20.11.2007
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МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки
Компания МТС рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Африки, сообщил президент компании Леонид Меламед. "Сейчас там есть пока возможности, но выход в эти страны означает привнесение новых технологий, поскольку GSM является уже ст
|21.10.2004
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Объем производства электроники в Юго-Восточной Азии достигнет $96 млрд. к 2010 году
По сообщению NE Asia Online, объем производства электроники в странах Юго-Восточной Азии достигнет $96 млрд. к 2010 году. Такие данные были приведены в исследовании компании Fusion Consulting. Это свидетельствует о ежегодном росте промышленности Юго-Восточной Азии
|30.07.2001
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Рынок услуг стационарной телефонной связи в Юго-Восточной Азии достигнет объема в $208 млрд. к 2005 г.
Группа Gartner опубликовала новый прогноз развития рынка услуг стационарной телефонной связи в Юго-Восточной Азии, сообщила totaltele.com. При составлении прогноза не учитывались данные по Японии. Рынок, который в прошлом году имел объем $134 млрд., вырастет до $208 млрд. к 2005 г. Несмотря
|05.12.2000
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Число абонентов стационарной и мобильной связи Юго-Восточной Азии за 10 лет вырастет на 1 миллиард
В отчете "Asia-Pacific Telecommunication Indicators", опубликованном Международным союзом телекоммуникаций (ITU), прогнозируется рост числа абонентов стационарной и мобильной связи в в Юго-Восточной Азии более чем 1 млрд. в течение 10 лет. Юго-Восточная Азия в это десятилетие будет наиболее динамично развивающимся регионом мира в сфере телекоммуникаций. В настоящее время на 53% т
Азия Восточная и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 251 6
|Касперская Наталья 319 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
|Рожков Александр 21 3
|Ожегов Сергей 32 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Комлев Николай 113 2
|Бородин Владимир 20 2
|Шутемов Владимир 4 2
|Козлов Игорь 47 2
|Изосимов Александр 192 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
|Ширшов Павел 76 2
|Гидаспов Андрей 2 2
|Смаль Александр 4 2
|Синица Алексей 3 2
|Pieter Knook - Нук Питер 9 2
|Мухаметзянова Лениза 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Чернышенко Дмитрий 580 2
|Фролов Павел 86 2
|Котов Виталий 41 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|Белов Александр 76 1
|Антонов Александр 77 1
|Малинин Александр 40 1
|Тимофеев Александр 18 1
|Текслер Алексей 31 1
|Богомолов Алексей 14 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Патока Андрей 110 1
|Педоренко Андрей 43 1
|Кондратьев Андрей 9 1
|Экалов Екатерина 8 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Клявин Владимир 52 1
|Усачев Владимир 9 1
|Степанов Владимир 91 1
|Кураш Антон 32 1
|Шингарёв Антон 5 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Bloomberg 1627 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
|Ведомости 1466 3
|Nature 832 2
|NEWSru.com 229 2
|Times 661 2
|Reddit 398 2
|NYT - The New York Times 1099 2
|VentureBeat 90 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|NE Asia Online 313 1
|Total Telecom 613 1
|Scientific American 81 1
|Economic Times 43 1
|Yahoo! Sports 8 1
|Nature Genetics 5 1
|AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
|Washington Times 22 1
|SpaceNews 73 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|FT - Financial Times 1295 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|23ABC News 183 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Известия ИД 770 1
|EE Times 160 1
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