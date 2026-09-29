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БЕРГ BERG
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 21, упоминаний - 21
БЕРГ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
|Михалев Владимир 1 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Сергеев Георгий 1 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Виноград Ирина 2 1
|Денисова Любовь 1 1
|Бабань Борис 3 1
|Харитонов Денис 22 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Анищук Наталья 30 1
|Пономарев Сергей 7 1
|Berg Oscar - Берг Оскар 1 1
|Стаханов Евгений 21 1
|Толмачев Алексей 1 1
|Зельдин Олег 7 1
|Федотовская Екатерина 2 1
|Тарасов Валерий 7 1
|Суханова Гульшат 4 1
|Ryberg Tobias - Райберг Тобиас 3 1
|Malm André - Малм Адре 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Трояновский Владимир 63 1
|Натрусов Артем 318 1
|Глазков Александр 151 1
|Дьяченко Валерий 96 1
|Белоусов Максим 109 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Аитов Тимур 197 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Путятинский Сергей 114 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
|Самойлов Павел 3 1
|Марковский Роман 27 1
|Киселёв Алексей 91 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Berg Insight 19 9
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 2
|Strategy Analytics 285 1
|Harbor Research 3 1
|R2G - Research2Guidance 6 1
|Gartner - Гартнер 3673 1
|Markets&Markets Research 114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.