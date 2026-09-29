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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202005
ИКТ 15671
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БЕРГ BERG

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.09.2026 Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
24.05.2019 «Долгопрудненский исследовательский центр» выпустил новую линейку решений «Турбо» и представил флагманский продукт «Турбо ERP» 1
21.05.2019 ТУРБО ERP: Презентация новой отечественной ERP-системы 1
16.05.2019 В России объявили о выпуске новой отечественной ERP-системы 1
13.05.2019 Новую российскую ERP-систему покажут 21 мая в Москве 1
22.04.2019 ТУРБО: Российские разработчики выводят на рынок новую ERP 1
16.04.2015 К 2018 г. оборот бесконтактных платежей в мире приблизится к $10 млрд 1
28.02.2014 Стиральная машина Cloudwash: консультации через интернет 1
10.12.2013 Рынок навигационных услуг растет за счет спроса на определение местоположения внутри зданий 1
26.11.2012 Основными проблемами развития российского рынка М2М являются высокие тарифы и плохая связь 1
15.11.2012 Teleopti и Apex Berg будут совместно оптимизировать работу контакт-центров 1
29.02.2012 М2М в России: следующий этап развития 1
19.01.2012 Поставки персональных навигаторов в 2011 г. сократились до 33 млн штук 1
10.10.2011 Аналитики прогнозируют взрывной рост рынка мобильных приложений 1
26.02.2010 Сколько стоят специалисты СЭД? 1
25.08.2008 Турбо9: автоматизируйте ваш бизнес правильно 1
23.10.2007 «СофтБаланс» внедрил «1С:Управление Торговлей 8.0» в «Наливайке» 1
18.09.2007 Мобильная навигация: $625 млн. к 2012 г. 1
25.05.2007 Продажи смартфонов вырастут до 113 млн единиц 1
13.03.2006 Европа внедряет противоугонные радиоустройства 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

БЕРГ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13276 3
Google LLC 12784 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 2
МегаФон 10925 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9561 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 29 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
АйтиКонсалт ГК 15 1
Integer - Интеджер 12 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 67 1
WorkDay 36 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
Терем 67 1
Teleopti 16 1
ПрофИтПроект 2 1
Samsung Electronics 11137 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3381 1
SAP SE 5629 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16101 1
Qualcomm Technologies 1989 1
Oracle Corporation 7106 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 617 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1503 1
Diasoft - Диасофт 1178 1
Vodafone Group 1413 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
AT&T Inc 1726 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Rimini Street 77 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
ServiceNow 110 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 1
Программный Продукт ГК 107 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 489 1
Омникомм - Omnicomm 173 1
Эшелон НПО 154 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 130 6
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 5
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 186 4
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
CF Industries 4 1
Распадская угольная компания 16 1
Седьмой Континент 65 1
Оранта НАСК - Национальная акционерная страховая компания 7 1
Паллада Эссет Менеджмент - Паллада УК 3 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
Газпром газобезопасность 2 1
Кадровый капитал КА 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9029 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
НСПК - Национальная система платежных карт 957 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1548 1
Альфа-Банк 1991 1
Ингосстрах СПАО 485 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 562 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Superjob - Суперджоб 895 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 67 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54690 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36706 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7861 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27123 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26542 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26311 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10810 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3086 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12424 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2550 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29881 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5440 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13573 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7825 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4917 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 846 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12336 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1512 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7421 2
Управляемость - Manageability 2344 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 359 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13594 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10836 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5340 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13285 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18333 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1006 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18261 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28535 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26806 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14094 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3285 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2267 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5732 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33889 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6319 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13139 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13006 2
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 44 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 4
Google Android 15355 3
Linux OS 11643 2
Microsoft Windows 17001 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 492 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Microsoft Windows Marketplace 55 1
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Teleopti CCC WFM 11 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 437 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3585 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple - App Store 3145 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 938 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 26 1
Microsoft Teams - MS Teams 675 1
Apple Pay 522 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 775 1
Samsung Pay 296 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 220 1
1С:ERP Управление предприятием 864 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 560 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 323 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 709 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 70 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 296 1
Михалев Владимир 1 1
Курьянов Сергей 162 1
Сергеев Георгий 1 1
Астахин Сергей 1 1
Сущик Сергей 1 1
Виноград Ирина 2 1
Денисова Любовь 1 1
Бабань Борис 3 1
Харитонов Денис 22 1
Емельянов Станислав 67 1
Григорьева Евгения 60 1
Ипатов Вадим 84 1
Дорохина Юлия 44 1
Анищук Наталья 30 1
Пономарев Сергей 7 1
Berg Oscar - Берг Оскар 1 1
Стаханов Евгений 21 1
Толмачев Алексей 1 1
Зельдин Олег 7 1
Федотовская Екатерина 2 1
Тарасов Валерий 7 1
Суханова Гульшат 4 1
Ryberg Tobias - Райберг Тобиас 3 1
Malm André - Малм Адре 1 1
Галушкин Олег 182 1
Трояновский Владимир 63 1
Натрусов Артем 318 1
Глазков Александр 151 1
Дьяченко Валерий 96 1
Белоусов Максим 109 1
Клепиков Алексей 121 1
Аитов Тимур 197 1
Дворкович Аркадий 216 1
Путятинский Сергей 114 1
Лигачев Глеб 120 1
Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
Самойлов Павел 3 1
Марковский Роман 27 1
Киселёв Алексей 91 1
Аксельрод Александр 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 168171 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48014 7
Европа 25020 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55046 4
Норвегия - Королевство 1864 3
Швеция - Королевство 3792 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19345 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 2
Япония 13846 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14856 2
Европа Западная 1497 2
Тихий океан - Океания 88 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Ирландия - Республика 1055 1
Дания - Королевство 1340 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19741 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8675 1
Сингапур - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5906 1
Европа Восточная 3140 1
Америка - Американский регион 2208 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3672 1
Канада 5093 1
Бельгия - Королевство 1200 1
Африка - Африканский регион 3648 1
Ближний Восток 3168 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3071 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2909 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3421 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1229 1
Нидерланды 3768 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 1
Азия Восточная 192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54032 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6606 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12428 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4005 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5843 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21981 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5664 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6668 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58356 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16320 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18368 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1763 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8565 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6673 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5848 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27620 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6262 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6227 1
Экономический эффект 1395 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3621 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1140 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3191 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11754 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 347 1
Английский язык 7070 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7581 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6156 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5170 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34245 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3073 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 1
Энергетика - Energy - Energetically 5953 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2861 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1267 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1333 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11473 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
Berg Insight 19 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 2
Strategy Analytics 285 1
Harbor Research 3 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Gartner - Гартнер 3673 1
Markets&Markets Research 114 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2691 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1290 1
CNews FORUM Кейсы 317 1
CNews Баттл 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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