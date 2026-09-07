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Пономарев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 8
Пономарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
|Емельянов Станислав 67 2
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Толмачев Алексей 1 1
|Петрушкин Виктор 1 1
|Преснов Андрей 3 1
|Юрпалов Сергей 3 1
|Шибнев Сергей 1 1
|Хорошилов Павел 2 1
|Чижиков Эдуард 4 1
|Таранов Валерий 4 1
|Шевченко Валерий 4 1
|Трушин Станислав 2 1
|Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
|Ермольчик Владимир 1 1
|Дергунов Олег 1 1
|Путин Владимир 3463 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Борисов Юрий 122 1
|Симаков Олег 113 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Киселёв Алексей 91 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Провоторов Александр 158 1
|Волотовская Елена 48 1
|Катулевский Александр 12 1
|Зажигалкин Александр 5 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Селин Владимир 14 1
|Миклушевский Владимир 18 1
|Королев Сергей 47 1
|Попова Анна 20 1
|Бородинов Леонид 14 1
|Мардер Наум 116 1
|Тютин Алексей 15 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Юрченко Евгений 133 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.