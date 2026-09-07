Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200718
ИКТ 15522
Организации 11821
Ведомства 1511
Ассоциации 1120
Технологии 3593
Системы 27072
Персоны 87692
География 3127
Статьи 1587
Пресса 1333
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2842
Мероприятия 893

Пономарев Сергей

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Компания «Е-Флопс» модернизировала модульный сервер М1 1
05.03.2021 Фонд Softline Venture Partners купил долю в компании «Группа T-1» 1
22.06.2012 ФСИН начала следить за осужденными на расстоянии 1
29.02.2012 М2М в России: следующий этап развития 2
18.01.2012 Российские интеграторы получают лицензии на космическую деятельность 1
06.08.2010 Владимир Путин утвердил состав комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 1
24.08.2009 Роскосмос выбрал PLM-решения Dassault Systèmes для выпуска наукоёмкой продукции 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Пономарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10857 2
Омникомм - Omnicomm 173 2
Эшелон НПО 153 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 520 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Ростелеком 10999 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 500 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 1
Softline - Софтлайн 3770 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 546 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Dassault Systemes 235 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Inline Group - Инлайн Груп 106 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 644 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 1
БЕРГ - BERG 20 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5720 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3971 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1446 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6584 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1516 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10277 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7405 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1004 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13113 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4430 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5414 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1391 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10786 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4820 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1020 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5291 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 575 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9972 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2104 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5052 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9348 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4356 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15503 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3848 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1596 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14044 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1436 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2281 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1499 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29804 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Dassault Systemes - ENOVIA 33 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2982 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 1
Dassault Systemes - Catia 84 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 92 1
Емельянов Станислав 67 2
Чушкин Дмитрий 9 1
Шерстюк Владислав 8 1
Толмачев Алексей 1 1
Петрушкин Виктор 1 1
Преснов Андрей 3 1
Юрпалов Сергей 3 1
Шибнев Сергей 1 1
Хорошилов Павел 2 1
Чижиков Эдуард 4 1
Таранов Валерий 4 1
Шевченко Валерий 4 1
Трушин Станислав 2 1
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
Ермольчик Владимир 1 1
Дергунов Олег 1 1
Путин Владимир 3463 1
Щеголев Игорь 699 1
Кисляков Евгений 93 1
Борисов Юрий 122 1
Симаков Олег 113 1
Солдатов Алексей 104 1
Киселёв Алексей 91 1
Ермолаев Артем 379 1
Сенаторов Михаил 42 1
Провоторов Александр 158 1
Волотовская Елена 48 1
Катулевский Александр 12 1
Зажигалкин Александр 5 1
Недосеков Андрей 25 1
Тюркин Михаил 45 1
Селин Владимир 14 1
Миклушевский Владимир 18 1
Королев Сергей 47 1
Попова Анна 20 1
Бородинов Леонид 14 1
Мардер Наум 116 1
Тютин Алексей 15 1
Григорьева Евгения 60 1
Юрченко Евгений 133 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8625 2
Россия - СФО - Омская область 792 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 1
Европа 25003 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1244 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 1
Япония 13826 1
Дания - Королевство 1338 1
Норвегия - Королевство 1864 1
Швеция - Королевство 3791 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 1
Сингапур - Республика 1958 1
Канада 5088 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1716 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1933 1
Россия - СФО - Новосибирск 4902 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3218 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2854 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1105 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1309 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1369 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1099 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 369 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 258 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 3
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 128 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5021 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 1
Энергетика - Energy - Energetically 5915 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1693 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 511 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8526 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1152 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7887 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10458 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Экономический эффект 1372 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6579 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2312 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1004 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
Berg Insight 19 1
Harbor Research 3 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще