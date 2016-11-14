Индексная книга (каталог) CNews*
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Тютин Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 16
Тютин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
|Ахмат Арена- Спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова 2 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|МегаФон - Мультифон 38 1
|Microsoft Windows 2000 8678 1
|Курданов Андрей 16 3
|Еремкин Андрей 17 3
|Журавель Юрий 9 3
|Малышев Денис 13 3
|Лихова Ирина 6 3
|Островский Эдуард 10 3
|Дубин Михаил 50 3
|Ермаков Валерий 140 3
|Солдатенков Сергей 162 3
|Стрешинский Владимир 8 3
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 3
|Ткачук Лариса 53 3
|Возианов Дмитрий 17 2
|Горяинова Анна 8 2
|Крайник Андрей 6 2
|Крылов Николай 2 2
|Мошири Ардаван 2 2
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 2
|Солодухин Константин 119 2
|Таврин Иван 120 2
|Григорьев Александр 23 2
|Величко Валерий 16 2
|Пономарев Сергей 6 1
|Горшков Александр 16 1
|Федоров Олег 14 1
|Гетманец Георгий 9 1
|Лиходедов Константин 6 1
|Фролов Станислав 3 1
|Edström Cecilia - Эдрстром Сесилия 10 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Парфенов Игорь 52 1
|Кухальский Ян 16 1
|Тихонов Александр 69 1
|Чермашенцев Евгений 20 1
|Корчагин Павел 18 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Башмаков Александр 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.