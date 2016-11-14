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Тютин Алексей

СОБЫТИЯ


14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 1
17.09.2015 «МегаФон» предоставил VPN-каналы Сербанку в Черноземье 1
07.08.2015 «МегаФон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве 1
22.06.2012 ФСИН начала следить за осужденными на расстоянии 1
25.05.2012 Акционеры «МегаФона» избрали совет директоров 1
03.06.2011 Акционеры «МегаФона» переизбрали совет директоров 1
08.12.2010 «МегаФон» выбрал решение Alcatel-Lucent для строительства конвергентной сети 2G/3G в Алтайском крае 1
09.06.2010 «МегаФон»: число пользователей услуги «Замени Гудок» на начало июня 2010 г. составило более 17 млн 1
02.06.2010 Акционеры «МегаФона» переизбрали совет директоров 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
17.12.2009 «МегаФон» построил в Новосибирске дата-центр за 800 млн руб. 1
17.04.2009 В «Мобиком-Новосибирск» новый генеральный директор 2

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Тютин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 15
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
МегаФон - Мобиком 230 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Эшелон НПО 150 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 15 1
Ахмат Арена- Спорткомплекс имени Ахмат-Хаджи Кадырова 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 99 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT - Ringtone - Рингтон - мелодия для звонка 157 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Курданов Андрей 16 3
Еремкин Андрей 17 3
Журавель Юрий 9 3
Малышев Денис 13 3
Лихова Ирина 6 3
Островский Эдуард 10 3
Дубин Михаил 50 3
Ермаков Валерий 140 3
Солдатенков Сергей 162 3
Стрешинский Владимир 8 3
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 3
Ткачук Лариса 53 3
Возианов Дмитрий 17 2
Горяинова Анна 8 2
Крайник Андрей 6 2
Крылов Николай 2 2
Мошири Ардаван 2 2
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 2
Солодухин Константин 119 2
Таврин Иван 120 2
Григорьев Александр 23 2
Величко Валерий 16 2
Пономарев Сергей 6 1
Горшков Александр 16 1
Федоров Олег 14 1
Гетманец Георгий 9 1
Лиходедов Константин 6 1
Фролов Станислав 3 1
Edström Cecilia - Эдрстром Сесилия 10 1
Вермишян Геворк 67 1
Серебряникова Анна 77 1
Парфенов Игорь 52 1
Кухальский Ян 16 1
Тихонов Александр 69 1
Чермашенцев Евгений 20 1
Корчагин Павел 18 1
Емельянов Станислав 67 1
Башмаков Александр 16 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Россия - Кубань 229 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 42 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 13 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 37 1
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 47 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Джубга 25 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 62 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 40 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 18 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Кущёвский район 10 1
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Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 33 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Краснообск 14 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
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