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Вермишян Геворк


11.06.2021 В «Мегафоне» назначен директор по корпоративному развитию и управлению персоналом 1
03.06.2021 «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» решили объединить усилия для расчистки радиочастот под сети 5G 2
03.06.2021 «Мегафон» поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 2
03.06.2021 «Мегафон» и «Автодор» будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой 1
31.05.2021 «Мегафон» запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России 1
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 3
14.05.2021 Генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан 3
30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 1
04.03.2021 «Мегафон» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» 2
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 2
29.01.2021 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 1
17.12.2020 Совет директоров «Мегафона» одобрил назначение исполнительного директора компании 1
05.11.2020 Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect 1
29.10.2020 «Мегафон» за 6 млрд руб. создает спутниковую систему для высокоскоростной передачи данных 1
29.10.2020 «Мегафон» инвестирует 6 млрд руб. в разработку системы спутниковой передачи данных 1
28.10.2020 Мегафон покупает онлайн-кинотеатр 1
28.10.2020 «Мегафон» становится совладельцем видеосервиса START 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
17.07.2020 «Мегафон» и «Росгеология» приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect 1
08.07.2020 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года 1
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
20.05.2020 «Мегафон» запустил новую тарифную линейку 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 1
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга» 1
21.04.2020 «Мегафон» запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест 1
26.03.2020 За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4% 1
23.12.2019 «Мегафон» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий 2
09.09.2019 Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл» 1
09.09.2019 Мегафон и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой экономики 2
08.08.2019 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% 1
18.06.2019 Большие данные «Мегафона» помогают находить пропавших людей 1
10.06.2019 «Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города» 1
06.06.2019 Yadro создаст инфраструктурные продукты для «Мегафона» на базе технологий Intel 2
06.06.2019 «МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири 2
06.06.2019 «Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио 1
30.05.2019 «Мегафон» объявил о назначении нового финансового директора 1
21.03.2019 «Мегафон» стал стратегическим партнером российского футбола 2
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1
04.02.2019 Главы крупнейших корпораций России отберут технологические проекты в рамках «Криптонит startup challenge» 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1

Публикаций - 61, упоминаний - 94

Вермишян Геворк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 45
VK - Mail.ru Group 2485 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
ЮэСэМ Телеком - USM Telecom 9 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Alibaba Group 298 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
АФК Система ПАО 996 4
КНС Групп - Yadro 124 4
USM Management 7 3
Криптонит ГК - Kryptonite 30 3
Millicom International Cellular SA 25 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
МФ технологии - МФТ 17 2
Vodafone Germany 5 2
Siemens Atea 4 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Alcatel-Lucent Enterprise 333 2
МегаФон 1440 3 2
VK Mobile 4 2
Cinia Oy 5 2
МегаФон ДМХ - Диджитал медиа холдинг 2 2
Huawei 2732 2
Intel Corporation 4192 2
Samsung Electronics 5702 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
Zoom TV 1 1
МФИ Софт 103 1
МегаФон Ритейл 55 1
Старт2ком 5 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Инфосистемы Джет 675 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 3 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Газпромбанк - ГПБ 693 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 5
Almaz Capital Partners 118 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 3
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 3
AliExpress 275 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Альфа-Банк 1127 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
AliExpress Russia - AER 16 2
Евросеть 889 2
Яндекс.Такси 271 2
Связной ГК 883 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Citibank - Ситибанк 170 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Uber 257 1
МТС Медиа 8 1
UFG Private Equity 25 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Pandao 21 1
BCG Digital Ventures 2 1
СДС Уголь ХК 1 1
Лиза Алерт 18 1
Finnvera 2 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Россети ПАО 168 1
eBay Inc 531 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Uber Technologies 258 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ESforce 22 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
О2О Delivery club 153 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 5
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
Big Data - Большие данные 1136 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Безопасный город 347 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 46 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
МегаФон Arctic Connect 6 4
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
Speedtest by Ookla 32 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
МегаФон.Поиск 1 1
МегаФон Деловое облако 7 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
МегаФон Личный кабинет 2 1
Alibaba Tmail 6 1
МегаФон Антивзлом 5 1
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 17 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
МегаФон Experience Store 3 1
Rakuten Viber 429 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Snapchat 89 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
МегаФон Облако 4 1
Google Android TV 173 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Стрешинский Иван 33 7
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Китай - Шанхай 244 1
Россия - Курская область 340 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Берингов пролив 3 1
Мировой океан 13 1
Россия - Симферополь 116 1
США - Бостон 99 1
Италия - Милан 47 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
СССР - Ленинград 69 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Федеральный закон 208-ФЗ - Об акционерных обществах 1 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
BCG - Boston Consulting Group 43 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Fortune Global 500 162 1
University of Mons - Университет Монса 2 2
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Криптонит Startup Challenge 13 2
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