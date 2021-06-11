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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вермишян Геворк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 94
Вермишян Геворк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Стрешинский Иван 33 7
|Усманов Алишер 241 6
|Солдатенков Сергей 113 6
|Черепенников Антон 52 5
|Добродеев Борис 83 5
|Таврин Иван 83 4
|Вольфсон Влад 55 4
|Фредерик Ваносчуйзе 25 3
|Орлов Никита 4 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Горьков Сергей 17 3
|Чермашенцев Евгений 4 2
|Быстрых Евгений 2 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Ваксман Алан 5 2
|Сергеев Дмитрий 53 2
|Бутенко Владислав 4 2
|Меднов Сергей 115 2
|Путин Владимир 1828 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Миндубаева Юлия 2 2
|Галицкий Александр 82 2
|Шелобков Алексей 12 2
|Малис Олег 55 1
|Земскова Екатерина 1 1
|Анипкин Максим 1 1
|Кононов Дмитрий 3 1
|Комаров Петр 2 1
|Сипягин Владимир 2 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Берстенев Михаил 3 1
|Бакланов Михаил 2 1
|Соболев Александр 2 1
|Чумаченко Наталья 11 1
|Акилин Павел 1 1
|Мартынова Елена 24 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Купцов Вадим 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 3
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765530, в очереди разбора - 669216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765530, в очереди разбора - 669216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru